Новости законотворчества
14:28. 21 июля 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Новости законотворчества.
Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование средств обхода интернет-блокировок — анонимайзеры и сервисы VPN. Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании в пятницу, 21 июля. Согласно принятому закону, обязанность выявлять такие сервисы возложена на ФСБ и МВД. Если эти сервисы откажутся блокировать доступ к запрещенной в России информации, они также будут заблокированы. Порядок идентификации ресурсов, требования к способам ограничения, а также размещаемых сведений об ограничении, определит Роскомнадзор. В случае неисполнения владельцем анонимайзера этих требований Роскомнадзор сможет ограничить доступ к принадлежащим такому владельцу программно-аппаратным средствам доступа к запрещенным ресурсам. Если же владелец анонимайзера выполнил требования ведомства, он направляет соответствующее уведомление Роскомнадзор, в том числе в электронном виде. Ведомство создаст также федеральный государственный реестр, куда будут вноситься информационные ресурсы, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым ограничен на территории страны.
http://www.forbes.ru/tehnologii/348223-i
PS. То есть сначала по центральным федеральным каналам учили как с помощью VPN обходить блокировку интернет-ресурсов на Украине, а потом запретили их же в России.
Л – Логика.
Также отменили бесполезный реестр блогеров. С мотивировкой – утратил актуальность.
Госдума и реестр блогеров.
Нельзя утратить то, чего не было.
Помимо этого теперь мессенджеры законодательно привязаны к телефонному номеру, а сами сервисы подлежат государственной регистрации и обязаны по запросу правоохранительных органов предоставлять доступ к переписке, а также по запросу Роскомнадзора блокировать передачу запрещенной информации.
Аргументация и мотивировка принятия, в целом не сильно отличаются от аргументации связанной с принятием "Патриотического акта" в США при Буше-младшем. В этом отношении нынешние дискуссии по поводу закручивания гаек вызывают стойкое ощущение дежавю, так как все текущие аргументы за и против можно было видеть еще во времена яростной дискуссии по поводу законотворческих инициатив Буша-младшего в первой половине "нулевых".
Источник: colonelcassad.livejournal.com