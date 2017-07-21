Новости законотворчества.

...её стремление по проведению ультимативного законотворчества, где все их акты...то, что сейчас главными новостями из Украины являются запрет гастролей...может идти речь, когда сегодняшние новости с Украины выглядят так?» —..., нет ли у нее новостей о муже. «Я от...