Новости Украины и Новороссии 21 июля 2017

Порошенко избавляется от украинцев с помощью «безвиза» — Пушков

Президент Украины Петр Порошенко постепенно избавляется от своего народа с помощью безвизового режима с ЕС.

Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Введение «безвиза» для Украины ничего не дает стране, кроме единственного повода для радости Порошенко и постепенного оттока ее граждан в Европу», — написал он в Twitter.

Введение безвиза для Украины ничего не дает стране, кроме единств. повода для радости Порошенко и постепенного оттока ее граждан в Европу. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 21, 2017

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом официально вступил в силу в ночь на 11 июня. При этом права на работу в Евросоюзе безвизовый режим не дает.

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На Украине продолжается забастовка шахтеров — активист

Власти Украины до сих пор выплати шахтерам заработную плату на предприятия «Лисичанскуголь» .

Шахтеры не поднимаются на поверхность шестой день.

Об этом рассказал глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

«Шахтерские требования после переговоров с министром энергетики и угольной промышленности не были решены. Шахтеры вернулись нищие», — написал он в Facebook.

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Порошенко чатится в Facebook с «чужих» аккаунтов даже ночью

Президент Украины Петр Порошенко ведет очень активную жизнь в социальных сетях и вступает в дискуссии с пользователями с фейковых аккаунтов.

Об этом рассказал украинский политический и государственный деятель Роман Бессмертный.

«Есть люди, которых постоянно читает Порошенко, причем он, как правило, заходит в друзья под чужими именами. Он читает очень много постов, лайкает и комментирует, но от чужого имени. Иногда заводит дискуссии с определенными людьми», — рассказал Бессмертный.

При этом, отвечая на вопрос ведущей, как у главы государства хватает на это времени, он отметил «уникальность» трудоспособности Порошенко и назвал его «человеком со смещенным графиком активности».

«Трудоспособность президента — она уникальна. Ведь у нас какой с вами график — с 6.00 утра до 23.00 вечера. А у него график с 18.00 до 6.00 утра», — подчеркнул Бессмертный, добавив, что президент круглосуточно сидит в фейсбуке.

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В ЛНР возобновили работу более половины промышленных предприятий

Около 56% промышленных предприятий Луганской народной республики возобновили работу с 2014 года, сообщил журналистам и.о. министра промышленности и торговли ЛНР Игорь Горбатенков. С начала военных действий в Донбассе в 2014 году, а также транспортной и экономической блокады со стороны Киева большинство промышленных предприятий на территории ЛНР остановили работу. После окончания активной фазы военных действий на территории ЛНР в 2014 году предприятия постепенно начали запуск производств. В ЛНР неоднократно заявляли, что основными препятствиями в развитии промышленного комплекса являются экономическая блокада со стороны Киева, а также непризнание республики другими государствами. «На сегодняшний день перерабатывающая отрасль промышленного производства республики представлена 506 предприятиями, из которых работает 286 (около 56,5% — ред.)», — сказал Горбатенков. По его словам, с начала года общий объем реализованной промышленной продукции перерабатывающей отрасли увеличился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил около 5,6 миллиарда рублей. Он отметил, что значительный рост объемов реализованной промышленной продукции наблюдался на предприятиях легкой, химической и пищевой промышленности. «Сегодня на предприятиях работают 17,374 тысячи человек, средняя заработная плата работников отрасли составляет 7138 рублей», — добавил и.о. министра. Читайте также: На реинтеграцию Донбасса уйдут десятки лет, — представитель Киева в Минске

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Как общаются с людьми Путин и Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин после визита к правозащитнице Людмиле Алексеевой пообщался с людьми на Арбате. Главу государства встретили аплодисментами. Президент подошел к ожидавшим его людям и расспросил о том, нравится ли им в Москве. Получив утвердительный ответ, Путин отметил, что туристам повезло с погодой в столице. Перед тем, как направиться к автомобилю, Путин пожал руки нескольким прохожим. Одна из женщин при этом воспользовалась случаем и поцеловала президента в щеку. На фотографиях ниже можно увидеть, как общается с народом президент Украины Петр Порошенко. Напомним, 26 мая во время визита Порошенко в Одессу, на подступах к локациям, где он должен был побывать, установили металлические ограждения, что сделало визит президента похожим на зоопарк и вызвало возмущение людей. Читайте также: Сеть взрывает смешной кадр с Порошенко (ФОТО)

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