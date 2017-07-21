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Новейшая История России

16:11. 21 июля 2017 Просмотров - 124 Один комментарий Опубликовал:

Сегодня исполнилось 90 лет Алексеевой Людмиле Михайловне. Вчера, по случаю грядущей круглой даты ее навестил и поздравил с Днем Рождения президент Российской федерации В. Путин.

https://lenta.ru/news/2017/07/20/alekseeva90/

Президент России Владимир Путин приехал домой к главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой на Арбат, чтобы лично поздравить ее с 90-летием. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 июля.

…На сайте Кремля также опубликована поздравительная телеграмма, направленная президентом Алексеевой. В ней отмечается, что она внесла «весомый вклад в укрепление институтов демократии и гражданского общества» в России «благодаря особой нравственной силе и верности своим убеждениям».

В интервью агентству Алексеева рассказала, что будет праздновать день рождения в кругу родных и друзей. В торжественном заседании совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, которое пройдет в честь ее юбилея, она поучаствует по видеосвязи. Лучшим подарком, по ее признанию, стали бы пожертвования в Московскую Хельсинкскую группу.

Людмила Алексеева является одним из ее основателей. Московская Хельсинкская группа, созданная в 1976 году, — старейшая в России организация по защите прав человека.

А сегодня я прочитала вот такой пост:

https://cont.ws/@kgb/669355

Komitet GosBez

Сегодня 10:30  

              О встрече Путина и Алексеевой..

 

Автору поста хочу сказать, что каждый — сам творец собственного кошмара. Возлагать на распространителя самиздата вину за развал СССР просто глупо. В 1977 году Людмила Михайловна была вынуждена эмигрировать из СССР в США. Вернулась она только в 1993 году, то есть уже в Российскую Федерацию.

Так что, «развал СССР» ей не «пришить», как бы наследники партноменклатуры теперь не старались валить с больной головы на здоровую. Если бы всему виной были правозащитники, тогда и первым президентом России должен был стать, например, Буковский, но не стал… Президентом стал Б. Ельцин, кто не в курсе, как автор поста -Б. Н. Ельцин, который возглавлял МГК КПСС с 1985 года, был кандидатом в члены ЦК КПСС до февраля 1988 года.

Когда, бывшая партгосноменклатура поволокла имущество СССР по своим норам, не гнушаясь связей с криминалом и иностранными разведками, большинство правозащитников уже покинули территорию СССР. Среди уехавших был и самый близкий для меня человек – мой второй муж, ныне покойный.

Впрочем, я тогда еще даже в школу не ходила, и какие встречи приготовила мне судьба, еще не задумывалась. Уже много позже я осознала, что он, возможно, остался жив и смог благополучно покинуть СССР, благодаря публикациям в самиздатовской «Хронике текущих событий».

Йона Кольчинский:

http://hts.memo.ru/chr17.htm

Новости Самиздата. Приложение к “Хронике текущих событий” N 17. …… В гостях здесь находился ИОНА КОЛЬЧИНСКИЙ, 19 лет, также добивающийся …

http://hts.memo.ru/chr20.htm

на телеграфе в Москве, выступил ИОНА КОЛЬЧИНСКИЙ, молодой еврей из Харькова, …

Выступал он только и исключительно за свободу передвижения. С его собственных слов — СССР ему ничем не мешал, наоборот, по воле Сталина и было создано государство Израиль, куда он стремился уехать. И уехал.

В девяностых Йона Кольчинский вернулся в Москву, в начале 90-х мы и познакомились. Мы прожили вместе 23 года, разрываясь на две страны, между Россией и Германией, до самой его смерти в Москве 10 мая 2015 года.

Так сложилось, что в начале двухтысячных я сменила профессию, получила высшее юридическое образование и начала работать в правозащитной организации — ООД «За права человека», где и тружусь уже четырнадцать с половиной лет. Муж, когда бывал в Москве, иногда приходил к нам в офис, или на праздничные мероприятия для сотрудников, но в мою профессиональную деятельность никогда не вмешивался. Но именно он был идейным вдохновителем создания блога и соавтором многих публикаций, деятельным участником журналистских расследований.

Естественно, что за четырнадцать лет работы, я неоднократно встречалась с Людмилой Михайловной на различных правозащитных конференциях и съездах, уже в моем собственном качестве — как сотрудник ООД «За права человека».

Я убеждена в необходимости существования правозащитных организаций, хоть уже давно и нет режима, борьбу с которым вела Людмила Михайловна. Человек не должен оставаться один на один с системой подавления. Так было во времена СССР, ничего не изменилось и сегодня.

Я хочу от всей души поздравить Людмилу Михайловну с Днем рождения!

Пожелать долгих лет жизни, и поблагодарить за то, что покупая билет на самолет в Турцию, Египет или в Тайланд, мы уже не помним, что раньше надо было еще и получить разрешение у строгой тети или дяди в ОВИРе, и еще за то, что самый дорогой в моей жизни человек остался жив в семидесятые, за то, что он смог уехать из СССР и за то, что потом он смог вернуться в Москву, изменившуюся, но такую же родную. А тот, кто обвиняет правозащитников в развале СССР – плохо учил новейшую историю…

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Scanpix / LETA

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

  • 876 626
    klim 21 июля 2017 в 17:43 Ссылка Пометить
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    Вы, скрывающаяся за термином “источник”, учить вашу новейшую историю нам не надо. Мы всю эту жуть испытали на себе, в отличии от Вас. Если Вы любите Алексееву – это Ваше право, так же как право многих её не любить. Кого она правозашщитила из простых граждан? В её списках только крысы, которые подгрызали мою страну.

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