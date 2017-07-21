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Неисследованные мегалиты Теймиуссы

15:27. 21 июля 2017 Просмотров - 227 Один комментарий Опубликовал:
Неисследованные мегалиты Теймиуссы

 

Теймиусса — это античный разрушенный город, на месте которого сейчас находится турецкая рыбачья деревушка Учагыз. От древнего города почти ничего не осталось, только несколько загадочных мегалитов, сделанных до нашей эры. 

 

Обратите внимание на эти мегалиты, их необычную форму и качественную обработку (https://vk.com/club114247208)

http://sofyapremudraya.livejournal.com/668655.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: непознанное
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Один комментарий»

  • 2832 2620
    Борис 21 июля 2017 в 17:14 Ссылка Пометить
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    История стерта, и стерта намеренно.
    Возможно древняя цивилизация обладала знаниями выше нашей, если смогла создать подобные мегалиты.
    Последующие поколения пришлых людей стирают память веков, только в последнее десятилетие уничтожины памятники истории в Афганистане, Ираке и Сирии.
    Пиндостан усиленно утюжит историю и поворачивает её вспять, насаждает на вполне цивилизованных территориях законы шариата, ими будет легче управлять как рабами.

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