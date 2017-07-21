Неисследованные мегалиты Теймиуссы

Теймиусса — это античный разрушенный город, на месте которого сейчас находится турецкая рыбачья деревушка Учагыз. От древнего города почти ничего не осталось, только несколько загадочных мегалитов, сделанных до нашей эры.

Обратите внимание на эти мегалиты, их необычную форму и качественную обработку (https://vk.com/club114247208)

http://sofyapremudraya.livejournal.com/668655.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru