Капитализм в России: Причины отсталости

Любопытный доклад В.В. Галина о влиянии природно-климатических условий на развитие экономической деятельности. В разрезе первоначального накопления капитала и возможности развития конкурентноспособного капитализма в России.Затем следуют ответы на вопросы членов фурсовского клуба „Универсум”. Здесь, конечно, удивила совершенно диаметральная позиция Галина в вопросе золотого рубля по отношению к выводам В.Ю. Катасонова.Наконец, после доклада и ответов на вопросы, В.В. Галин полемизирует с А.И. Фурсовым на тему российского капитализма.Понятное дело, что сразу стало интересно послушать прямой диалог между Катасоновым и Галиным. К сожалению, отыскать подобное видео не удалось.

Источник: ss69100.livejournal.com