Главная » Политика

Капитализм в России: Причины отсталости

19:26. 21 июля 2017 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал:
Любопытный доклад В.В. Галина о влиянии природно-климатических условий на развитие экономической деятельности. В разрезе первоначального накопления капитала и возможности развития конкурентноспособного капитализма в России.

Затем следуют ответы на вопросы членов фурсовского клуба „Универсум”. Здесь, конечно, удивила совершенно диаметральная позиция Галина в вопросе золотого рубля по отношению к выводам В.Ю. Катасонова.

Наконец, после доклада и ответов на вопросы, В.В. Галин полемизирует с А.И. Фурсовым на тему российского капитализма.



Понятное дело, что сразу стало интересно послушать прямой диалог между Катасоновым и Галиным. К сожалению, отыскать подобное видео не удалось.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, золото, история, капитализм, конкуренция, перетолчин, природа, развитие, Россия, статистика, финансовый, Фурсов
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава 2. Истинная суть исторической катастрофы России конца ХХ столетия. Сокрытое предтече исторической национальной катастрофы России.
...увязаны с промышленной отсталостью послереволюционного состояния России. В исторические моменты... позиционирована какой-нибудь безупречной причиной с «театрализованным» участием...производства между нынешним рыночным капитализмом России, обрядившимся в форму ...
Чёрный пиар заслоняет от нас позитивную историю России
...бедности и безземелье; 3.) Россия была отсталой в экономическом и социальном ...которая парализовала жизнь города и причинила гигантский материальный ущерб, поскольку ..., с другой стороны («государственный капитализм»). Мещерский составил проекты уставов для...
Будущее за Россией!
..., СНОВА И СНОВА; техническая отсталость убивает нацию в целом - ...антигосударственным. Те «архитектурные излишества» фасада капитализма, за которые цеплялась романтика белого...в России оно благополучно прекратило свое существование не от объективных причин ...
Бунт Теней Исполненного или краткая история «ветхозаветствующего» прозелетизма. Часть I-II
...IV. «Золотой век избранных» как причина «Потопа» и ликвидации Польши… …...принимает религию капитализма – хотя «ветхозаветствующие апостаты» при этом обвиняют Россию в «отсталости». 2...возникают по одной из этих причин... Маздак провозгласил общность женщин ...
О Сталинском плане преобразования природы
..., хищническое уничтожение лесов при капитализме служит причиной развития засух, эрозии почв... природных ресурсов в странах капитализма.Возьмем хотя бы общеизвестный ... под советскую надстройку хозяйственно-отсталой России действительно реальной и единственно ...
Метафизика против геополитики или Истинные причины войны на Донбассе и везде
...лучшие золотые годы капитализма. Надо признать, капитализм как экономическая модель,...от достойного, а местные отсталые элиты, тоже далеко ...США борется с элитой России. Но они чертовски ошибаются...тем меньше шансов, что Россия, как последний оплот Удерживающий...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>