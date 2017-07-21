Как разрушали СССР

До начала перестройки Советский Союз успешно развивался, вдвое опережая США в темпах роста производства промышленной продукции, а также в производстве в абсолютных единицах самых важных для развития страны и обеспечения её безопасности изделий.



Но при Горбачёве в прессе была развязана оголтелая критика СССР. Во внешней политике принимались решения, не соответствующие национальным интересам страны, внутри страны были развязаны локальные войны, в результате которых рекой полилась кровь советских граждан.

Для многих исследователей, думающих граждан России очевидно, что М. С. Горбачёв изначально выполнял волю Запада. Уже в 1988 году начало резко сокращаться производство сельскохозяйственной продукции, а в 1990 г. – промышленной. Темпы роста валового общественного продукта снизились с 3,6 % в 1981-1985 годах до 2 % в 1990 году.

А принял Горбачёв самую успешно развивающуюся державу по сравнению со всеми западными странами. К моменту прихода к власти М. С. Горбачёва промышленность и сельское хозяйство нашей страны работали безукоризненно. Изобилия не было, но все жили в достатке. Буквально всё общество.



Среднегодовые темпы роста национального дохода в период с 1981 по 1985 годы составили в СССР – 3,6%, а США – 2%, продукции промышленности – в СССР 3,7%, в США – 2,7%, продукции сельского хозяйства – 2,1% и 2,9% соответственно.



В 1985 году СССР опережал США по среднегодовым темпам прироста основных показателей развития экономики. Мы опережали США даже в темпах роста производительности труда. Отставали только в темпах роста производства продукции сельского хозяйства и капитальных вложениях, которые у США составляли 4%, а у СССР – 3,5%.

Темпы роста промышленной продукции на душу населения (1960 г. = 1) в 1986 году в СССР составляли 3,9, а в США – 1,9. Темпы роста всей промышленности (1960 г. = 1) составляли в 1986 году в СССР 5,1, а в США – 2,6.

Таким образом, на момент начала перестройки Советский Союз почти в 2 раза опережал США в темпах роста производства промышленной продукции. СССР опережал США не только в темпах роста, но и в производстве в абсолютных единицах основных видов продукции.

Например, в производстве нефти, угля, стали, минеральных удобрений, цемента, хлопчатобумажных и шерстяных тканей и в производстве многих других видов продукции.

Мы отставали в производстве радиоприёмных устройств (включая автомобильные радиолы): СССР в 1986 г. выпустил 8,9 млн. шт., а США – 9,8 млн. шт. (1984 г.). Кроме того мы отставали в выпуске телевизоров – 9,4 и 23 млн. шт. соответственно и легковых автомобилей – 1326 тыс. шт. и 7600 тыс. шт.

Зерна и зернобобовых культур в 1986 году СССР произвёл 210 млн. тонн, а США – 317 млн. тонн, но по производству пшеницы мы опережали Америку. В 1986 году СССР произвёл 92,3 млн. тонн пшеницы, а США – 56,8 млн. тонн.

В производстве стали мы опережали США более чем в два раза (161 и 75 млн. т соответственно), в производстве металлорежущих станков – более чем в 1,5 раза (164 и 100 тыс. шт.), в производстве тракторов (без садово-огородных малой мощности) – в 4,8 раза (595 и 123 тыс. шт.). Указанное количество тракторов выпущено в СССР в 1986 году, в США – в 1984 году.

Наша промышленность полностью удовлетворяла потребности страны. Отставая от США по выпуску телевизоров, мы полностью удовлетворяли спрос на телевизоры населения СССР, а США работали на внутренний и внешний рынок. СССР не удовлетворял спрос внутреннего рынка только на легковые автомобили. Мы значительно опережали США и в производстве основных видов военной продукции.

При таких колоссальных успехах и опережающих весь мир темпах развития все средства массовой информации СССР через некоторое время после прихода к власти М. С. Горбачёва начали истерично кричать об отставании СССР от стран Запада в производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Заявления о нашей отсталости не могли не вызывать недоумения. Они делались в то время когда, например, авиационная промышленность Советского Союза выпускала каждый второй самолёт в мире, то есть один СССР производил авиационной техники столько же сколько производили все авиационные фирмы мира вместе взятые. Сам собой возникает вопрос, с какой целью в прессе была развёрнута оголтелая критика советской экономики?

Надо сказать о том, что в самых массовых средствах информации никому не позволяли выступить с опровержением заявлений об экономической отсталости СССР середины 1980-х годов. Лозунги «Назад к Ленину!» и разговоры «архитекторов перестройки» о «социализме с человеческим лицом» не прекращались.

Началась дискредитация всех великих людей России. Откуда-то появились непристойные стихи, выдаваемые за стихотворения А. С. Пушкина и С. А. Есенина. Даже если были такие стихотворения, в чём я сомневаюсь, то зачем их надо было пропагандировать среди населения страны.



Личная жизнь каждого русского великого человека преподносилась, как жизнь негодяя. Эта была целенаправленная атака на русскую нацию. Сочинённые на Западе опусы навязывались каждому жителю страны. Обсуждалось не творчество великих русских писателей и поэтов, а их личная жизнь, придуманная авторами опусов.

Стали активно пропагандироваться произведения писателей явно дискредитирующих СССР и способствовавших его уничтожению: В Гроссмана, А. Рыбакова, В. Дудинцева, А. Приставкина. Эти представители малого народа первые поняли, что пришло время снова развязывать истерию антисталинизма, в которой всегда присутствовал антисоветизм и русофобия. Реклама их произведений была исключительно широкой, тиражи измерялись миллионами экземпляров, их имена и произведения узнал каждый житель страны.

Ф. Д Бобков о произведении Рыбакова «Дети Арбата» рассказал следующее: «О нём можно говорить всякое, но то, что там много вранья, – это факт… Яковлев о ней (книге «Дети Арбата» – Л. М.) ещё ничего не слышал, сказал: «А стоит ли сейчас такого рода книгу публиковать?» И оставил рукопись. И тут же дал команду издать её тиражом в полтора миллиона экземпляров».

Писателей дополняли статьи Г. Попова, Н. Шмелёва, Ю. Карякина и др. перестройщиков, заполонивших страницы газет и журналов, издававшихся огромными тиражами: «Аргументы и факты» – 33,5 миллиона экземпляров, Комсомольская правда» – 19 млн., «Известия» – 12 млн. Телевидение разрушало СССР через передачи «Пятое колесо», Куркова, Невзоров и «600 секунд» и массу других.



Внёс свою лепту в разрушение СССР и талантливый русский режиссёр Станислав Сергеевич Говорухин, которыё фильмом 1990 г. «Так жить нельзя» подлил масла в огонь массового психоза. Думаю, в настоящее время ему и самому стыдно за этот фильм. Но он публично не покаялся и спокойно наслаждается жизнью, с глубокомысленным видом восседая у трона новой власти.

Всю эту лживую информацию жадно читала, смотрела и слушала вся страна. Были реабилитированы Бухарин, Каменев, Зиновьев, Рыков, которые ещё при Сталине пытались развалить СССР, а значит бросить его народы на истребление гитлеровской Европой.

Пресса говорила о преследовании Сталиным писателя М. Булгакова, пропагандировала его произведение «Собачье сердце», намекая, что революцию поддержали «шариковы», то есть по существу разворачивала в стране русофобскую кампанию. Но грамотные люди знали, что Сталин не преследовал, а защитил Булгакова от агрессивных нападок космополитов и спас от голода, устроив на работу в Малый театр.



И. В. Сталин сам не раз ходил в театр на пьесу «Дни Турбиных» и посылал своих детей, разъясняя им произведение М. Булгакова «Белая Гвардия», рассказывая как непросто было разобраться человеку в то время с событиями, происходившими в стране.

Большинство людей не скоро разобралось с этими неправедными выступлениями СМИ и поэтому не теряло к ним уважения и доверия. Советские люди привыкли верить печатному слову ещё со времён Сталина, который даже в тяжёлые дни В. О. войны говорил народу правду.

Разрушение российской государственности при М. С. Горбачёве шло полным ходом. Были смещены со своих постов грамотные хозяйственники В. В. Гришин, Г. Алиев, Д. А. Кунаев, Г. В. Романов, В. В. Щербицкий, Н. А. Тихонов и другие.

Видимо действуя по сценарию, разработанному в одних и тех же Западных центрах, М. С. Горбачёв подобно Н. С. Хрущёву начал изгонять государственников из управленческих структур и за полтора года изгнал 70% членов Политбюро, 60% секретарей обкомов и крайкомов, 40% членов ЦК.

Власть в стране была передана прозападной интеллигенции, которая православную церковь ненавидела даже больше Троцкого и Хрущёва. Но в стремлении завоевать симпатию граждан страны новые представители власти начали привлекать на свою сторону православную церковь. В 1988 году прошли юбилейные торжества, связанные с 1000-летием Крещения Руси.

Но, не смотря на все старания власти, среди граждан страны появилось ощущение надвигающейся катастрофы при отсутствии явных признаков грядущей беды. Это ощущение поселилось ещё в 1986 году, когда ночью 26 апреля произошла крупная авария на Чернобыльской АЭС.



Полностью не была расследована роль человеческого фактора в возникновении аварии. Причины совершения ошибок персоналом станции, приведших к катастрофе, до конца не были выявлены. Не выяснен вопрос, кто и с какой целью допустил некомпетентных лиц к работе на атомной станции. Точно можно сказать только одно: чернобыльская авария пришлась очень кстати для дискредитации Советской России.

Пострадали от этой аварии, прежде всего нации, которых Западу не жалко: белорусы, русские и в меньшей степени украинцы. Хотя либеральные «историки» договорилась до того, что якобы на первомайскую демонстрацию жителей Киева вывели под радиоактивный дождь. Воистину либеральная ложь не знает границ.



Количество людей, умерших от облучения указывалось запредельное, совершенно не соответствующее действительности. Было видно, что СМИ дали возможность лгать в неограниченных размерах, чем они не преминули воспользоваться и пользовались с 1986 года до недавнего времени, а многие пользуются и сейчас.

Когда сравнительно недавно, четверть века спустя произошла авария на японской АЭС, построенной американцами, то невозможно было не обратить внимание на техническую отсталость Японии в роботостроении. При устранении аварии на АЭС в Японии не было использовано ни одного робота. Видимо роботы в Японии существуют только в виде игрушек.

В СССР в 1986 году роботы советского производства активно работали над устранением последствий аварии. Во время трагедии на Чернобыльской АЭС русские, советские люди уже который раз показали своё благородство, бесстрашие, готовность пожертвовать собой во имя спасения других. И делали это тихо и скромно, не выставляя себя напоказ. Но этих воспитанных советской властью героев СМИ не замечали.

Думаю, что Россия не рухнула в бездну, потому что такие же герои, как те, кто сражался с разрушительной стихией на Чернобыльской АЭС, также тихо и скромно, не выставляя себя напоказ, сражались за Россию и сдерживали разрушительные процессы, запущенные слугами Запада.

Горбачёва совершенно не интересовали внешнеполитические интересы России и вопросы обеспечения безопасности народов, проживающих на её территории. Уже в июле 1985 г вместо возглавлявшего около 30 лет Министерство иностранных дел СССР А. А. Громыко он назначил министром Э. А. Шеварнадзе, который не имел совершенно никакого опыта работе в МИД. Горбачёв и Шеварнадзе выслуживались перед американцами и думали не о стране, а о получении благосклонности со стороны Запада лично для себя за счёт попирания интересов СССР.

С ноября 1985 года, со встречи в Женеве М. С. Горбачёв постоянно встречался с президентами США Р. Рейганом, а затем и Д. Бушем. После Женевы встречи происходили в октябре 1986 г. в Рекьявике, в декабре 1987 г. в Вашингтоне, в июле 1988 г. в Москве. Есть все основания предполагать, что между М. С. Горбачёвым, Р. Рейганом и М. Тэтчер обсуждались вопросы уничтожения в нашей стране социалистического общественного строя и самого союзного государства – СССР.

В ЦК КПСС за международную деятельность отвечал А. Н. Яковлев. Этой тройке: М. С. Горбачёву, Э. А. Шеварнадзе и А. Н. Яковлеву на Западе должны ставить памятники. Они в ущерб России делали даже то, чего Запад от них не требовал.

М. С. Горбачёв сразу после прихода к власти уже в августе 1985 г. объявил односторонний мораторий СССР на все виды ядерных испытаний. Но этого ему оказалось мало, и 15 января 1986 года Горбачёв выступил с инициативой по уничтожению наших запасов ядерного оружия. Он пообещал их уничтожить к 2000 году.

Даже Ельцин воздерживался от подобных заявлений, а всё больше докладывал Западу об уничтожении коммунизма. Горбачёв крушил нашу военную мощь и смотрел на Запад, который не скупился на дифирамбы в честь великого политика с «новым мышлением». Он подписывал договоры, как одержимый, в результате чего была уничтожена значительная часть советского арсенала обычного и термоядерного оружия.

Уничтожалось не только термоядерное оружие стратегического назначения, но также оружие средней и малой дальности. В частности, было уничтожено 660 лучших в мире ракет средней дальности на передвижных автомобильных платформах «Пионер», которые держали под прицелом всю Европу, Ближний Восток и американские военные базы, расположенные вокруг Советского Союза.

Эти ракеты РСД-10 «Пионер» в 1977 году только начали поступать на вооружение и являлись самым современным термоядерным оружием среднего радиуса действия, которое могло находиться на боевом дежурстве ещё десятки лет. Окончательный договор по их уничтожению был подписан в Москве 2 июня 1988 года. Предварительно договор о ликвидации в Европе ракет средней и малой дальности был подписан 8 декабря 1987 года. Мы ликвидировали данный тип ракет не только в Европе, но в Сибири и на Дальнем Востоке.

При встрече на Мальте 2-3 декабря 1989 года Горбачёв пообещал Бушу, что поддержит Германию в стремлении объединиться и Прибалтику в стремлении отделиться от СССР. Как происходило это объединение, и отделение мы знаем.

31 декабря 1991 года Горбачёв и Буш подписали Договор СНВ-1, предусматривавший не только уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, но и шахт, в которых они были установлены. Фактически уничтожение ракет, как указывалось ранее, было односторонним, и потеря их для России оказывалась невосполнимой, так как ВПК США продолжал успешно работать, а военно-промышленный комплекс СССР фактически был разрушен и почти полностью утратил возможность производства стратегических ракет и тем более ракет с разделяющимися боеголовками.

У человека, читавшего договор СНВ-1, создавалось впечатление, что он был составлен в интересах только одной стороны – США. По поводу договора с печальной иронией говорили, что он за одну и другую сторону был подписан США.

Надо отметить, что и вывод наших войск их Афганистана был произведён не без участия США. Документы о выводе советских войск из Афганистана были подписаны 14 апреля 1988 г. в Женеве министрами иностранных дел СССР, США, Афганистана и Пакистана. Вывод советских войск из Афганистана завершился в феврале 1989 г.

В 1989 году СССР также вывел свои войска, насчитывающие около полумиллиона человек из Монголии. Также Горбачёв постоянно выполнял волю США при сдаче Западу Восточной Европы. Он даже заявил о невмешательстве СССР в дела союзников по Варшавскому Договору и дал полную свободу действий США и другим странам НАТО. Тем самым он предал не только интересы СССР, но правительства и большей части населения стран Восточной Европы, а также всех воевавших и павших в боях за её освобождение солдат и офицеров Красной Армии.

Фактически Горбачёв толкнул страны Восточной Европы в сторону Западных стран, что привело к смене правительств в этих странах в конце 1989 начале 1990 гг. Внешнеторговый оборот с этими странами, составлявший более 50 % внешнеторгового оборота СССР в начале 1990 г. снизился до 16 %, что экономически было крайне невыгодно СССР. Кроме того, уход из Восточной Европы весьма значительно снизил безопасность России.

Официальный роспуск Совета Экономической взаимопомощи (СЭВ) и Организации Варшавского Договора (ОВД) состоялся летом 1991 года.

Ни о какой независимости стран бывших в ОВД и СЭВ говорить не приходится, так как все они, в конце концов, оказались в НАТО и «Общем рынке», то есть в военном и экономическом блоках, направленных против России.

Польское правительство американцы сместили с помощью созданной ими группы «Солидарность» во главе с Леха Валенсы. Но власть над страной отдали не ему, а издателю газеты Т. Мазовецкому. В Венгрии, Чехословакии, Болгарии и Албании применялись одинаковые сценарии отстранения от власти действующего правительства – по собственному желанию.



Эта смена политического строя и правительств происходила при полной поддержке со стороны Горбачёва. Он не поддержал и главу Восточной Германии Эриха Хоннекера, когда тот отказался выполнять волю США, менять социальный строй в стране и уходить в отставку. Выстоять против США и СССР Хоннекер не смог.

При сменившем его Э. Кренце 9 ноября 1989 г. пробили проход в Берлинской стене и открыли границу с Западной Германией. Во взятом штурмом в 1945 году войсками Красной Армии Берлине полностью стали хозяйничать американцы. Против кого снова направят англосаксы объединённую Германию и Европу сегодня никому неизвестно, но не исключено, что снова направят против России

Вся Восточная Европа покорно сдалась США, и только притесняемые американцами в Югославии сербы стали отстаивать своё право на жизнь с оружием в руках. В своей мужественной борьбе сербы показали себя народом, перед которым каждый человек, в котором живы честь и совесть обязан снять головной убор и низко поклониться.

Действия США в отношении руководства Румынии потрясли многих думающих граждан СССР. Позиция Горбачёва развязала США руки и они, уже никого не опасаясь, начали открыто совершать преступления на территории других стран.

Румыния не поддалась нажиму США и с презрением отнеслась к инициативам Горбачёва. Имея запасы нефти, она всё послевоенное время проводила независимую политику. Руководитель страны Николае Чаушеску стремился добиться полной независимости от США и, введя в стране режим строжайшей экономии, сумел полностью выплатить внешний долг. Румыния оказалась единственной страной в Европе, скинувшей иго США.

До прихода к власти Горбачёва СССР тоже не имел внешнего долга. А деньги, взятые СССР в долг во время перестройки в основном направлялись борцам с социализмом и СССР, создавая группу богатых людей в России, хотя возвращать эти долги пришлось всему российскому народу. Но Н. Чаушеску был патриотом, а не предателем своей страны. Благодаря его умной и волевой политике Румыния обрела полную независимость и строила не Западную, а как заявлял сам Чаушеску, православную румынскую цивилизацию.

Методы, применяемые США для свержения правительств других стран Восточной Европы в Румынии к успеху не приводили. И Америка совершила преступление против законного главы румынского государства. 22 декабря 1989 года Н. Чаушеску был арестован и без следствия и суда через три дня расстрелян вместе с женой.

В период с 17 по 20 мая 1989 г. Горбачёв посещал Китай. Через него Америка прощупывала возможность устранения второго геополитического соперника. Но китайское руководство не в пример нашему ГКЧП проявило решительность и 3 июня 1989 года на площади Небесного Мира расстреляло две тысячи демонстрантов и, таким образом, спасло от неминуемой смерти миллионы китайских граждан и от гибели китайское государство.

Перестройка в Китае не состоялась и сегодня товарами коммунистического Китая завалены прилавки магазинов всех государств мира за исключением Белоруссии, которая тоже не допустила у себя уничтожения промышленности и сельского хозяйства.

При Горбачёве не скупились на обещания другим странам допустить их к освоению наших территорий. Например, Южной Корее была обещана совместная работа по освоению природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока.



При визите в Японию в апреле 1990 г. М. С. Горбачёв, не задумываясь, признал существование территориального вопроса, то есть допустил возможность передачи Японии четырёх островов Южно-Курильской гряды. Он должен был знать, что не Россия должна отдать Японии Южные Курильские острова, а Япония должна вернуть России незаконно присвоенный остров Хоккайдо.

Думаю, Горбачёв понимал, что передача островов лишала СССР свободы выхода в океан и создавала предпосылки для новых территориальных претензий, как Японии, так и других стран, но действовал вопреки национальным интересам России.

Не скупился он и на всевозможные обещания Израилю, восстановив с ним дипломатические отношения. Он поддержал провокацию США в Ираке, когда Америка толкнула Ирак на оккупацию Кувейта, а затем с согласия ООН начала с Ираком войну за освобождение Кувейта, который ранее входил в состав Ирака и с участием той же Америки был от него отторгнут.



Горбачёв поддержал США, не считаясь с интересами СССР, которому Ирак был должен несколько миллиардов долларов. Фактически в вопросе с Ираком он защищал не интересы Советского Союза, а интересы США.

Многие люди, конечно, были введены в заблуждение многолетней массированной обработкой сознания, но немало в стране было людей, которые хорошо понимали причину происходящих событий и последствия, которые ждут всех в случае победы Америки.

Локальные войны, о которых граждане СССР не знали со времён Февральской революции, следовали одна за другой. В Казахстане после снятия Кунаева, в Нагорном Карабахе, Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии. В этих войнах винили Сталина, якобы проводившего неправильную национальную политику, коммунистическую партию и Советскую власть.



Но любому здравомыслящему человеку было очевидно, что как и вся перестройка эти войны были подготовлены для развала СССР и геноцида русского народа. Сам факт, что от времени образования СССР до прихода к власти М. С. Горбачёва ни в одной из указанных точек не было военных конфликтов, указывает на то, что они подготовлены и развязаны умышленно враждебными Советскому Союзу силами.

Это 5-я колонна со своими западными хозяевами разрабатывала и реализовывала в Нагороно-Карабахской автономной области все ужасы давно забытой кавказской межнациональной резни. Вероятно, не обошлось без участия в резне боевиков, подготавливаемых в организованных американцами центрах и засылаемых на территорию СССР, как засылались они из Пакистана в Афганистан во время Афганской войны, на Северный Кавказ во время Чеченской войны и засылаются во многие точки мира в настоящее время.

В 1988 году Сахаров, Старовойтова и ряд других представителей демократических кругов съездили в Баку, Ереван и Нагорный Карабах. После их визита резня ещё усилилась, а после вывода войск Советской Армии в 1991 году между Арменией и Азербайджаном началась настоящая война с применением тяжёлой военной техники.

Думаю, что проклятия оставшихся в живых жён, отцов, матерей, осиротевших детей преследовали Сахарова и Старовойтову до самого смертного часа. Ведь всё делалось для того, чтобы забрать у Советского Союза Баку и Ереван. Два века англичане стремились забрать у России Баку. И вот их час настал, и никакие жертвы не могли омрачить их радость.

Полилась кровь русских и других народов в 1989 г. в Фергане, а в 1990 г. в Ошской области Киргизии. Для убийства мирных людей в цветущих местах империи демократы нашли и деньги, и оружие. Ибо демократия для них являлась дымовой завесой, словоблудием, прикрывающим звериный оскал создателей нового мирового порядка.

В 1989 году Абхазия дала достойный отпор и грузинским шовинистам, стремившимся к истреблению абхазов, и российским демократам, поощрявшим это стремление Грузии. Многие граждане СССР гордились мужеством, геройством и воинским мастерством русских и абхазов, разгромивших превосходящие силы грузинских агрессоров, и в тоже время скорбели по погибшим прекрасным людям, вставшим на пути натасканных демократами убийц. Склоняли головы и перед героями приднестровцами.

В Приднестровье русские, украинцы, молдаване, сербы и граждане других национальностей объединившись дали смертельный бой хорошо вооружённым румынским и молдавским фашистам. Можно сказать, голыми руками они придушили порождённых демократами бандитов, убивавших и издевавшихся над девочками и мальчиками в школах, в которые бандиты ворвались во время выпускных вечеров.

По телевидению показывали машины, наполненные трупами убитых молодых людей, сражавшихся казаков, горожан, сельчан, совсем юных мальчишек и седых бойцов. Они сражались за честь, свободу и жизнь.



Мы помним и гордимся всеми, кто в боях на пределе человеческих возможностей, в благородной ярости победил врага, спас своих детей от уничтожения, и свою землю от разграбления. Вечная слава и память павшим, вечная слава живым героям приднестровья, народу-победителю, который 2 сентября 1990 года образовал Приднепровскую Молдавскую социалистическую республику во главе с Игорем Смирновым и отстоял её в боях.

Пришлось в боях отстаивать свою независимость и православным осетинам, отбиваясь от напавших на них ингушей. Ещё большие масштабы приняла борьба за свою жизнь осетин Южно-Осетинской автономной области. Демократы в своих «исторических» трудах пытаются осетин, как и русских, преподнести гражданами «второго сорта».



Но гордое племя алан вошло в историю, как племя благородных и мужественных воинов. Мужественные воины осетины, отбиваясь от грузинских агрессоров, провозгласили свою область автономной республикой, а в сентябре 1990 г. объявили об образовании Южно-Осетинской республики.

Американцы и их ставленники и слуги внутри нашей страны провокациями, устроенными в Армении, Грузии, Азербайджане и Молдавии толкали эти республики к выходу из Советского Союза, ибо в реках пролитой крови обвиняли русских, СССР. Толкали республики к выходу из СССР и заполонившие полки книжных магазинов исторические опусы, в которых не было ни слова правды.



Вся мощь СМИ была направлена на оболванивание граждан страны. Американцы и их пособники и сегодня плодят свою ложь, как саранча плодит своё потомство, и пожирают правду о России, как саранча пожирает нужные для жизни людей всходы.

Несмотря на массированную обработку сознания людей ни одна республика, за исключением республик Прибалтики, не поставила вопрос о выходе из СССР. Наличие снабжаемых из-за рубежа националистических банд не надо путать с желанием республик выйти из СССР.

Большинство жителей советских республик догадывалось, какие ужасы обрушатся на них после выхода из Советского Союза. Они понимали, что в СССР все республики равны и защищены, как от внешних врагов, так и от внутренних бандитов, а выйдя из СССР, они попадут в кабалу внешних сильных государств и во власть местных криминальных авторитетов.



Они понимали, что чем больше у государства граждан и территории, тем больше вероятность, что оно будет проводить политику национальных интересов и выдержит удар внешнего агрессора. Умные люди всё понимали и не бежали бегом за демократами, а держались обеими руками за СССР.



Но не они определяли внутреннюю и внешнюю политику СССР во время правления Горбачёва.

Леонид Масловский