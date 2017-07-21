Главный педиатр Латвии: 60-70% родителей дебильны, и это факт!

Двадцать пять лет, день за днём он возвращает к жизни или провожает в последний путь детей. Чем-то внешне похожий на знаменитого доктора Хауса он, как и популярный телеперсонаж, бесконечно любит своих маленьких пациентов и беспощаден к человеческой тупости и реалиям нашего мира. Рассказывая о причинах детских страданий, врач оказался прямолинейным как рельс, ничего не приукрашивая и называя вещи своими именами. Согласитесь, это дорого стоит.

25 лет Петерис Клява возвращает к жизни или провожает в последний путь детей. Он бесконечно любит своих маленьких пациентов, беспощаден к человеческой тупости и прямолинейно рассказывает о причинах детских страданий…



Дебильные родители

– Для начала, Петерис, почему вы стали детским врачом?

– Наверное, судьба. Я попал на педиатрический факультет, и таким образом воплотилось «пожелание» моих школьных учителей. Они считали, что мне обязательно надо работать с детьми.

– Какие травмы дети получают чаще всего?

– Мы занимаем в Европе первое место по убийству детей на улицах общественным транспортом, автомобилями. Очень характерно для Латвии катание пьяными отцами своих детей на квадроциклах или разрешение кататься самим. Такие вольности становятся причинами получения серьезных травм.



Так же дети травмируются катаясь на велосипедах, роликах без шлемов, тонут в водоемах или когда за ними присматривают другие дети. Много несчастных случаев связано с медикаментами и химрастворами, и, конечно же, ожогами, когда дети падают в костры или обливаются горючей жидкостью.



К слову, если ваш ребенок получил ожог кипятком или огнем, ЕДИНСТВЕННАЯ помощь, которую вы можете оказать, поливать место ожога холодной водой три-пять минут. Это снимет боль и снизит поражающий фактор, т.е. глубину ожога, на целую степень!!!

– В чем по вашему причина столь удручающе длинного списка?

– Главная причина такова: в Латвии, да и всем мире, 60-70% родителей – дебильны. По наблюдениям нашего охранника, именно столько родителей привозят своих детей к нам на первом сидении не пристегивая.

Каждый день я вижу страдания и смерть детей, вызванных невежеством, тупостью и невнимательностью родителей. Я говорю именно о системном невежестве. Девочка выпила КРОТ – жуткий химический раствор для очистки канализации. Он стоял под раковиной в кухне перелитый в бутылку от лимонада. В Европе ей пересадили печень за 200 000 евро наших денег.

Дети тонут в прудах в нескольких метрах от «внимательных» родителей.

Только за неделю майских праздников прошлого года к нам за помощью обратились родители полутора тысяч детей! Почему в Латвии никого не волнует наше второе место среди стран, не моющих руки?! Кому выгодна наша беспредельная свобода?

Точка невозврата

– Многие родители на это заметят, что сильно устают, много работают, не успевают, не все комментарии в Интернете написаны, не все программы просмотрены, и не плохо было бы государству каким-то образом поддержать семьи с детьми.

– От голода умирают десятки тысяч детей. Хорошо это или плохо? Подумайте, если бы они выжили, то всем бы детям хватило качественной еды? Если бы на Ближнем востоке все использовали туалетную бумагу, то через несколько лет на планете не осталось бы ни одного дерева.



Это я к тому, что если все будут жить хорошо, цивилизованно, то лет через двадцать Земля просто умрет. Жить хорошо всем не положено. Призывы к сокращению населения кажутся ужасными с точки зрения эмоций толпы, но со стороны разума науки – необходимыми. Поэтому в мире никто не будет как-то особенно заботиться о выживании вашего ребенка.



Ему дают наркотики, чтобы он умер сам, да еще и заплатил. Пройдена точка невозврата. Поэтому корректирующая регуляция будет осуществляться на разных уровнях.

– Вас никогда не называли расистом?

– Иногда. Где-то я читал, сейчас не вспомню, что в ООН уже не считают проблемой любое насилие, связанное с использованием ребенка. Сейчас, видимо, это стало нормой жизни. Когда в Курземе или Латгалии я вижу замерзших и голодных детей, которых подвергли насилию, то не понимаю, почему их родителям разрешают размножаться, называя это «правом человека».



И в результате их лишают родительских прав. Это идиотская цивилизация. Необходим контроль за рождаемостью. В разных странах в свое время проводилась стерилизация, причем не только педофилов, но и находящихся на аморальном, животном уровне людей. Потому что иначе их дети ужасно страдают от болезней, плохого питания и ухода.

Когда мне привозят маленького человека без сознания, у меня есть три секунды, чтобы понять, в чем дело. На четвертой уже начинаю действовать, менять состояние ребенка. И таким же образом следует управлять другими процессами – обществом, страной.

За последние 10 лет наша больница сделала гигантский скачок в развитии, появились огромные возможности помочь детям. И пропорционально ухудшается моральное, духовное, физическое состояние детей. Приведу несколько примеров из жизни.



Поехали на вызов в Курземе, ребенок выпил КРОТ. Последствия ужасы, вплоть до пересадки толстой кишки, пищевода. Ребенок в коме, обколот обезболивающими наркотиками, искусственная вентиляция легких. Молодая мама плачет. Начинаю интересоваться, как все произошло. Не для упреков, а чтобы она осознала весь ужас. Она отвечает: да она сама пошла ванну и взяла и выпила. У нее ребенок виноват, представляете?!

Другой ребенок на пикнике облился жидкостью для разжигания мангала и загорелся.

В реанимации папа начал нами командовать. Да ты у костра должен был командовать, а не здесь! Пришлось ему сказать: еще одно слово мы вызовем полицию и составим протокол, что это скорее всего криминальный случай. Папа тут же прижал уши и сидел тихо, не мешая нам работать.

Любимая бабушка на огороде закатывает огурцы. Четырехлетний малыш подбегает, хватает бутылку колы, в которую налита уксусная эссенция и пьет на глазах у бабушки.

Мама загорает, ребенок весь день играет на солнце. Его привезли к нам, как ошпаренного кипятком. И такой маме ничего не будет! Надо влиять на беспредел безмозглости взрослых по отношению к детям. Повторяю, есть вещи, которые не должны случаться.

– Какие именно?

– Все химические растворы в кухне, гараже, должны быть недоступны! Как и лекарства. У нас каждый год умирают дети от бета-блокаторов. Бабушкам трудно признаться в убийстве своего внука. Пускай и нечаянно, из-за безответственности. Жалко и бабушку, и ребенка. Нельзя заливать в лимонадные бутылки химрастворы.



Доктор Дина Свиридова перевела канадскую книгу по педиатрии для родителей. В конце издания, по пунктам, 40 страниц, как оберегать своего ребенка – на кухне, в машине, на природе, зоопарке. Всюду. А у нас тысячи детей страдают от укусов собак. Самое трудное у нас доказать необходимость велосипедных шлемов.

Я говорю так: у кого есть мозги, те их и защищают.

Я мечтаю, что бы многие дети сегодня, рождающиеся нечаянно, появлялись бы на свет у родителей, способных за них ответить. В Германии проводили опрос молодых людей о приоритетах: 70% на первое место поставили образование, работу, доходы, жилье, уровень культуры. Дети на последнем. Т.е. когда ты хоть немножко начал соображать в этой жизни, когда ты можешь что-то ребенку дать, тогда и следует его заводить. Хоть какой-то цивилизованный подход! А когда люди размножаются как треска, то это уже безответственность.

– Тогда зачем вы спасаете детей, которые умирают и вообще обречены?

– В Лиепае во время войны жил знаменитый хирург, доктор Зик, еврей. Его не убили. Он хорошо оперировал немцев. После прихода Красной армии, его хотели расстрелять за помощь немцам, но он хорошо оперировал красноармейцев. Позже он получил золотой скальпель. Каждому человеку надо делать то, что ему предназначено судьбой. Это и есть долг перед богом, людьми и своим сердцем.

Невежество ограниченного сознания

– Влияет ли уровень развития общества на воспитание детей?

– Каков уровень нашего ограниченного, невежественного ума, таким мы и видим мир. В Тибете это называют кармическим видением. Лучшее, что может человек дать своему ребенку, уменьшать невежество своего ума, чтобы не навязывать его своему ребенку. Как говорил Феербах, в замке думают иначе, чем в избушке. Когда я вижу, что за собаками ухаживают лучше, чем за детьми, мне хочется плакать. Их чешут, одевают, целуют, кормят. А сколько детей такого не видели никогда? О какой цивилизации мы можем говорить?!

– Да, кстати, о какой?

– У нас есть войны, банки, воровство, убийства, не контролируемая рождаемость, болезни и т.д. Такие гении, как Циалковский, Успенский, Бердяев, многие западные ученые говорили о семи шкалах развития цивилизации.



Так вот мы находимся на нулевом уровне. Планета управляется ложью и насилием. В Принстоне, Гарварде, Йеле учат как изнасиловать мир во имя выгоды и личного блага.



Наша цивилизация находится в каменном веке по сравнению с той, о которой говорили Рерихи, Блаватская, Иисус Христос, святые Тибета. Интеллигентные родители ищут компромиссы. Мудрость, знания строения ума, вселенной и есть тот компромисс, как нашим детям жить в более умном будущем.

Демократия с запахом педофилии

– Несколько лет назад вы публично выступили за смертную казнь. Вы еще не передумали?

– Нет, не передумал. Я сторонник тех законов, которые есть в Сингапуре и Арабских Эмиратах – за педофилию смертная казнь.

– Если почитать криминальные хроники, то создается впечатление, что даже элементарные понятия по добре и зле потеряли всякий смысл, происходит подмена понятий.

– Человек настолько неразвитое животное, что подчиняется страху. Только он удерживает его в рамках приличия.

Сегодня уже ничего не боятся. Страх отменили. Осталась демократия с запахом педофилии.

Проблема не в демократии, а ее восприятии. Инга Марте Тхурдкильдсен (министр по делам детей и гендерного равноправия Норвегии. В одном из интервью назвала инцест «социальной традицией» в Норвегии – прим. авт.) ратует за введение в начальных классах уроков, посвященных инцесту. И это для них норма. Детей необходимо обучать, по каким признакам можно понять, что папа скоро подойдет очень близко!



Мысль, что ничего не будет, отпускает последние тормоза. Мы больше не читаем Чехова, Толстого, Пушкина, Райниса, Блауманиса. Когда с общества снимают контроль страхом, образуется общество, которое предлагает Запад. Конечно, не весь Запад такой, но речь о тенденции. Западный мир разваливается морально. За два поколения с помощью искаженного понимании демократии можно развалить любое общество.



Теперь нет механизмов, чтобы общество становилось разумным. Подавляющее большинство старается жить одним днем, урвать кусок любой ценой. И дети растут в атмосфере выживание за счет другого.

Комплекс мужчины

– Никаких шансов?

– Доказано, когда человек принимает решение, которое основано на мудрости и знании правил, то он меняется сам и мир вокруг себя. Родители должны заниматься своим образованием, образованием и еще раз образованием.



В России еще осталась духовность и Запад ее боится.



Не духовность такой структуры, как церковь, а космическая духовность, которая идет, как современное знание. Это и есть будущее человечества.

– Кто из родителей должен взять лидерство на себя?

– В семье все начинается от отца. Но отцы деградируют. Их воспитывали мамы– одиночки, которых бросили или чьи мужчины спились. Одна такая мама способна вырастить лишь сыночка. Эти закомплексованные сыночки не могут образовать семью, защитить государство.

Комплекс мужчины и есть бич человечества. Было бы мудро возродить пионеров или скаутов, не важно, называйте как хотите, где воспитывали бы мудрых, духовных, ответственных мужчин. В Европе восемь миллионов образованных молодых мужчин не работают. Не хотят, им трудно. Хотят получить все, быстро и легко.

– Да, об инфантильности молодых и не только мужчин приходится слышать все больше и больше. Их можно изменить?

– Сейчас люди стараются сшить представления о мире из ограниченных и невежественных страхов и знаний, и делать при этом детей. Если ты воспринимаешь ребенка, как божественное духовное существо, божье чудо, то его потенциал безграничен и ребенок развивается в такой энергетике. Но если все происходит по другому… происходит обрезание любого мудрого будущего этого ребенка.



Повторюсь, сегодня все зависит только от мам и пап. Их дети никому больше не нужны! Важна школа. Добрая воля коллективного интеллекта разумных людей. На корабле могут быть тысячи людей, но им управляют может быть 30 человек и этого будет достаточно, чтобы он доплыл куда надо. Людям надо предложить помощь на современном психологическом информационном уровне, что я и делаю на своих лекциях.

32 поглаживания

– Сотни тысяч мам и пап без высшего образования вам возразят: мы и без академий вырастили приличных детей. Еще больше заметят, зачем нам чему-то учиться, мы и так все знаем.

– Я навсегда запомню случай, когда родители, которые не были академиками-интеллектуалами, согласились отдать сердце своего 3-летнего умирающего ребенка другому. Впервые в Латвии. Человеку не обязательно быть академиком. Не имеет значения его земное образование, если он знает кем является и практикует развитие. В этом и заключается высшая мудрость. У святых какое было образование?

– У них была любовь…

– Я помню одну маму. Видимо, с криминальным прошлым. Она родила ребенка со всем набором заболеваний, включая трансмиссивные. Находясь в реанимации стащила телефон у другой мамы.



Ее не осуждать надо, а воспитывать. Просто ее никто не любил. Французские психотерапевты доказали, что если человека 32 раза в день не погладили, он не может обрести чувство счастья, не развивается.



Посмотрите, как мы мало друг друга любим и гладим. У нас в реанимации коммунизм: у нас нет русских или латышей. Есть дети. И если бы в мире главенствовал такой же подход, как у нас в реанимации, то и наша цивилизация будет совсем другой.

– Что такое любовь для вас?

– Любовь есть как понятие и состояние. Как понятие на земном уровне – ответственность, особенность и способность давать благородные знания и от всего сердца исполнять свой долг. В духовном плане любовь – полное просветление и абсолютное сострадание.

Петерис Клява

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