Живая старина— журнал, издававшийся с 1891 по 1916 годы Этнографическим отделением Императорского русского географического общества в Санкт-Петербурге, с 1994 года выпуск журнала возобновлён в Москве рамках деятельности Государственного республиканского центра русского фольклора.
«Живая старина» – журнал о русском фольклоре и традиционной культуре – продолжает традиции известного дореволюционного одноименного издания, основанного в 1890 году В.И. Ламанским, которое выходило до 1917 года. «Живая старина» публикует статьи по фольклору, этнографии, традиционной народной культуре, материалы фольклорно-этнографических экспедиций, знакомит читателей с новейшими исследованиями по русской и славянской духовной культуре и изданиями, отражающими эту тематику.
Выходил в 1891—1916 годы в Петербурге под редакцией В. И. Ламанского четыре раза в год. Основное внимание уделялось этнографии и фольклору народов, населявших Российскую империю; время от времени появлялись заметки и о зарубежных народах. Подробно рассматривались быт и материальная культура народов (семейный уклад, хозяйство, жилища, одежда и т. д.). Журнал публиковал отчёты об этнографических экспедициях, программы сбора этнографических сведений. При «Живой старине» имелся значительный критико-библиографический отдел. Журнал сыграл важную роль в развитии русской этнографии.
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