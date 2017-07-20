Живая старина— журнал, издававшийся с 1891 по 1916 годы Этнографическим отделением Императорского русского географического общества в Санкт-Петербурге, с 1994 года выпуск журнала возобновлён в Москве рамках деятельности Государственного республиканского центра русского фольклора.

«Живая старина» – журнал о русском фольклоре и традиционной культуре – продолжает традиции известного дореволюционного одноименного издания, основанного в 1890 году В.И. Ламанским, которое выходило до 1917 года. «Живая старина» публикует статьи по фольклору, этнографии, традиционной народной культуре, материалы фольклорно-этнографических экспедиций, знакомит читателей с новейшими исследованиями по русской и славянской духовной культуре и изданиями, отражающими эту тематику.

Выходил в 1891—1916 годы в Петербурге под редакцией В. И. Ламанского четыре раза в год. Основное внимание уделялось этнографии и фольклору народов, населявших Российскую империю; время от времени появлялись заметки и о зарубежных народах. Подробно рассматривались быт и материальная культура народов (семейный уклад, хозяйство, жилища, одежда и т. д.). Журнал публиковал отчёты об этнографических экспедициях, программы сбора этнографических сведений. При «Живой старине» имелся значительный критико-библиографический отдел. Журнал сыграл важную роль в развитии русской этнографии.





«Живая старина» с 1890 по 1908 год.

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Живая старина, журнал год 1890-1891

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Живая старина, журнал год 1892

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‘Живая старина, журнал год 1893

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‘Живая старина, журнал год 1894

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‘Живая старина, журнал год 1895

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‘Живая старина, журнал год 1896

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< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1896 выпуск 3-4.pdf< ![CDATA[]]>

‘Живая старина, журнал год 1897

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Живая старина, журнал год 1897 выпуск 3-4 (отсутствует)

‘Живая старина, журнал год 1898

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< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1898 выпуск 2.pdf< ![CDATA[]]>

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‘Живая старина, журнал год 1899

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‘Живая старина, журнал год 1900

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‘Живая старина, журнал год 1901

Живая старина, журнал год 1901 выпуск 1-2 (отсутствует)

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‘Живая старина, журнал год 1902

< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1902 выпуск 1.pdf< ![CDATA[]]>

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< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1902 выпуск 3-4.pdf< ![CDATA[]]>

‘Живая старина, журнал год 1903

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< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1903 выпуск 3-4.pdf< ![CDATA[]]>

‘Живая старина, журнал год 1904

Живая старина, журнал год 1904 выпуск 1-4 (отсутствует)

‘Живая старина, журнал год 1905

< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1905 выпуск 1-2.pdf< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1905 выпуск 3-4.pdf< ![CDATA[]]>

‘Живая старина, журнал год 1906

< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1906 выпуск 1.pdf< ![CDATA[]]>

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< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1906 выпуск 3.pdf< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1906 выпуск 4.pdf< ![CDATA[]]>

‘Живая старина, журнал год 1907

< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1907 выпуск 1.pdf< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1907 выпуск 2.pdf< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1907 выпуск 3.pdf< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1907 выпуск 4.pdf< ![CDATA[]]>

‘Живая старина, журнал год 1908

< ![CDATA[ ]]> Живая старина, журнал год 1908 выпуск 1.pdf< ![CDATA[]]>

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Живая старина, журнал год 1908 выпуск 4 (отсутствует)