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За склонение детей к суицидам будут сажать на срок до 15 лет

18:50. 20 июля 2017 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://rg.ru/
Государственная Дума в среду, 19 июля, приняла в первом чтении законопроект об увеличении срока максимальной уголовной ответственности за склонение детей к суицидам. Теперь за это преступление смогут наказывать лишением свободы на срок не до восьми лет, а до 15-ти, информирует ТАСС.
Этот законопроект на рассмотрение внесли депутаты фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, Василий Пискарев и Эрнест Валеев. Речь идет о внесении поправок в статью 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Как говорится в сопроводительных материалах, целью законопроекта является создание мер, «препятствующих вовлечению» несовершеннолетних «в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни», путем «предупреждения распространения практики побуждения к суицида».

Среди главных предлагаемых изменений — уголовная ответственность за создание так называемых групп смерти в интернете вырастет с 4 лет лишения свободы до 5-10 лет, а публичное распространение призывов к суициду, в том числе в СМИ и Сети, с 6-ти — до 5-15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщала «РГ», глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников предположил, что депутаты могут принять законопроект в ускоренном темпе на текущей неделе, чтобы не откладывать вопрос на осеннюю сессию.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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