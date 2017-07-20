Война Сечина и Чубайса

Аффилированные с Чубайсом структуры привлекли внимание силовиков

Рейд по уклонистам оперативники ОЭБиПК начали с Зеленограда. Сотрудники местного антикоррупционного ведомства установили, что генеральный директор ЗАО «Нанотех-Актив» Александр Быков «уклонился от уплаты налогов за период с 2011 по 2012 годы, путем включения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль заведомо ложных сведений о суммах понесенных расходов по взаимоотношениям с организациями, фактически фирмами-однодневками, а значит, работы для ЗАО «Нанотех-Актив» не выполняли».По версии следствия господин Быков уклонился от уплаты налогов с организации на общую сумму 46 005 362 рубля, что является особо крупным размером. Действия талантливого управленца попадают под признаки состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 199 УК РФ, что грозит ему немалым сроком.Все, что связано со словосочетанием «нано», с некоторых пор неразрывно ассоциируется с Анатолием Борисовичем Чубайсом. Вот и на этот раз: согласно данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Нанотех-Актив» занимается «научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук», в контрактах компании значатся, к примеру, сделки с Курчатовским институтом и другими научными организациями. В списке выполненных контрактов за 2011–2012 числятся «Работы по разработке рабочей документации «Техническое перевооружение экспериментальной термоядерной установки токомак Т-15» на сумму 144,9 млн. рублей и «Поставка и монтаж синхротронной станции для фотоэлектронной спектроскопии» за 300 млн. рублей. В общей сложности за указанный период НИЦ Курчатовский заплатил фирме ЗАО «Нанотех-Актив» 1 131 291 704 рубля. Возможно, по этим сделкам и были «оптимизированы» расходы. Стоит отметить, что в совладельцах этого ООО числится Ирландская компания «Nanotech-Active Investment Limited», а исторические связи ведут от нее к самому Анатолию Чубайсу (через Дмитрия Ордяна и еще пять различных организаций).По странному стечению обстоятельств следователей заинтересовала целая плеяда предпринимателей, чьи дела об уклонении от уплаты налогов схожи как близнецы-братья. Поневоле создается впечатление, что придумана схема «оптимизации» была в одном мозговом центре, или даже в одном мозгу. Через неделю — 29 июня 2017 — в один день поступает информация о возбуждении уголовных дел в отношении руководства компаний ЗАО «Рашн Спирит Групп», ООО «Рубин Констракшн», ООО «Гоу-Лайф», ООО «Золотая Осень», а на следующий день — дело по ООО «Лес Урала». Эти фирмы, так же как и «Нанотех-Актив» ,завышали операционные издержки, чтобы скрыть реальную прибыль и не платить в бюджет страны налоги. Все фирмы также имеют исторические связи со структурами Анатолия Чубайса…На этом можно было бы и остановиться, но тут выясняется, что «28.06.2017 г. по материалам совместной проверки ОЭБиПК УВД по ГУЭБиПК МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 178 УК РФ (Устранение конкуренции) в отношении руководства ООО «РОССКАТ», АО «Кабельный завод «Кавказкабель», ООО «Холдинг Кабельный Альянс», ООО «Камский кабель», ОАО «Народное предприятие «Подольсккабель». По данным следствия, эти предприятия вступили в преступный сговор, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, путем заключения между указанными субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) о разделе закупочной процедуры ОАО «НК «Роснефть» на поставку нефтепогружного кабеля для нужд дочерних обществ во втором полугодии 2014 года.Эти компании установили и искусственно поддерживали цену на указанный товар, чем извлекли доход на сумму более 30 млн. рублей, что является особо крупным размером. Получается, что менеджеры Роснефти были либо в сговоре с преступниками, либо стали жертвами обстоятельств.Хорошо, когда нефть фонтанирует из-под земли сама, как шампанское на свадьбе, но этого почти никогда не бывает. Нефть из недр приходится выкачивать, а то и высасывать. Тут нужны «механизированные средства добычи». Самые простые — это штанговые насосные установки, которые работают по тому же принципу, что и колодцы на садовых участках. Применять их можно на вертикальных скважинах с небольшой глубиной, а суточная добыча — всего несколько тонн. Две трети скважин стран СНГ оборудованы такими устройствами. Более совершенные и технологичные скважины оборудованы погружными электроцентробежными насосами. Снаружи их не видно. Такие скважины добывают нефти в десятки раз больше и реже нуждаются в обслуживании. Насос внутри трубы необходимо питать электричеством, для чего и используется погружной кабель — плоский трехжильный, который крепится к насосно-компрессорной трубе. Именно этот кабель и продавали по завышенной цене участники выявленного картеля.Если представить, что сумма в материалах следствия верная и превышение составило 30 млн. рублей, что примерно в два раза превышает реальную цену, получается следующий расклад:В среднем цена кабеля примерно 160 рублей за 1 метр. На одну скважину необходимо около 1400 м кабеля — это 225 000 руб. на скважину. Таким образом, приобретенного кабеля на обозначенные 30 млн. рублей хватит на 133 скважины. Средний дебет скважин с электроцентробежными насосами порядка 20 тонн нефти в сутки. Усреднено, чистая прибыль примерно 3000–5000 руб. с тонны + 3000 руб. Таким образом, сутки простоя 133 скважин из-за непоставки только описанной партии кабеля составляет 8–13 миллионов рублей + 8 миллионов рублей недополученных налогов для государства. Нетрудно посчитать, что описанные 30 млн — это вопрос нескольких дней простоя фонда, поэтому ни один управляющий в здравом уме не станет останавливать фонд скважин ради такой суммы денег. Участники сговора знали, что подставляли «Роснефть» перед акционерами и государством. Кабель «Роснефть» закупает отечественный, но вот «патриотичные» производители, безусловно, зная эту незамысловатую математику, решили завысить цены и получить маржу, за что и будут наказаны. А «Роснефть» вынуждена была пойти на эту сделку, чтобы не упускать прибыли и не прекращать выплаты налогов в госбюджет.Время совершения большинства преступлений приходится на 2012–2014 годы. И получается очень интересный расклад. Потратив несколько часов на работу в базе данных СПАРК-Интерфакс, можно найти связи людей и компаний между фигурантами этих, как кажется, не связанных между собой преступлений. Ниже схематичное изображение бизнес-связей и аффилированности участников уголовных дел.На получившейся схеме отображены кратчайшие связи от участников картельного сговора против «Роснефти» с компаниями, пытавшимися обмануть и обманувших государство, не заплатив налоги. Кратчайшие трассы аффилированных связей между «налоговыми ворами» и «вымогателями» не превышают восьми человек и шести фирм.То есть можно предположить, что некоторые фирмы, изобличенные в утаивании налогов, и участники картельного сговора связаны между собой. Вполне возможно, что пристальный интерес налоговиков к структурам, аффилированным с Чубайсом, — как раз и есть тот самый ответный удар Сечина, о котором давно говорят аналитики. О войне между ним и Чубайсом известно давно, но сейчас можно констатировать, что противостояние обострилось, перейдя в активную фазу с использованием ресурсов силовиков. Напомним, что до недавнего времени СБ «Роснефти» возглавлял великий и ужасный генерал Феоктистов (он же «Фикус»), которому приписывают все самые громкие скандалы с участием силовиков последнего времени (задержание Улюкаева, посадка Шакро и т.д). Вполне возможно, что интерес налоговиков к структурам Чубайса — начало очередного витка противостояния…Может быть, это и является причиной информационных атак на Сечина и «Роснефть» со стороны «политика» Навального, который «видит коррупцию» в одном сегменте и упорно не замечает в другом?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com