Ветер истории в цифрах

... [2]. Впоследствии именно эта цифра регулярно будет «всплывать» в публикациях...говорит, будто «врачи приводят цифры от 20 000 до 100...2]. По сравнению с теми цифрами, о которых заявят его ...так, как рассказывают ветераны и пишут в учебниках истории» [63]. Не...