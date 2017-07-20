Ветер истории в цифрах
14:30. 20 июля 2017 Просмотров - 357 2 коммент. Опубликовал: brahman
Очередной опрос про "кровавого тирана" дал уже давно никого не удивляющие результаты.
ВЦИОМ решил поинтересоваться у граждан, надо ли прославлять товарища Сталина. Итог опроса проводимого государственной социологической структурой врядли обрадует борцов с "гидрой сталинизма".
Память о Сталине: за и против
Россияне скорее готовы слышать о государственных успехах, чем о неудачах Сталина, свидетельствуют данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник».
МОСКВА, 20 июля 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного изучению отношения россиян к размещению памятных знаков Иосифу Сталину.
Тема увековечивания памяти И. В. Сталина периодически возникает в информационном пространстве. Общественное мнение по вопросу размещения подобного рода памятных знаков на сегодняшний день сформировано довольно отчетливо: более половины россиян (62%) согласны с тем мнением, что доски, бюсты, картины и пр., рассказывающие об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах, с другой стороны, 65% граждан против установки знаков, сообщающих о его неудачах и преступлениях.
NB! Надо усилить накал десталинизации!
Информация нейтрального характера (посещение какого-то города, выступление с речью и т.п.), по мнению 59%, также не обязательна к размещению на памятных знаках. Интересно, что главным мотивом согласия с установкой атрибутов, содержащих ту или иную информацию о Сталине, является довод о соблюдении исторической правды. Активнее других «за» по всем вопросам высказывается молодежь, тогда как среди пожилых людей более четко проявляется позиция несогласия с установкой знаков, прославляющих бывшего главу СССР. В то же время, вопрос о личной вовлеченности выявил довольно высокий уровень безразличия: так, 33% россиян в случае размещения памятного знака Сталина на соседнем доме не проявили бы ни явных позитивных, ни негативных эмоций. Положительно восприняли бы этот факт 42%, отрицательно – 21%.
Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость Иосифа Сталина в российских СМИ. За 5 лет об И.В. Сталине было более 300 тыс. сообщений. Основные пики сообщений приходятся на IV квартал 2016 года – в Сургуте демонтировали памятник Сталину, и министр образования Ольга Васильева назвала Сталина большим политиком с большим знаком минус. А также на II квартал 2017 года: СМИ сообщали, что Генри Резник покинул Московскую юридическую академию после установки мемориальной доски Сталину. Данные исследования комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Полученные данные – предсказуемы, и это определяется рядом факторов. Во-первых, негатив в отношении И. Сталина в последние годы устойчиво ослабевает, но это не сопровождается отрицанием его промахов и ошибок. Во-вторых, в обществе усиливается запрос на объективную оценку заслуг различных исторических деятелей. В-третьих, усиливается внимательное, уважительное отношение к истории страны. Все это определило тот факт, что большинство россиян не возражает против установки тех или иных памятных знаков, посвященных И. Сталину. Еще раз подчеркнем, что в данном случае речь не идет об идеализации прошлого, что также подтверждают другие наши исследования».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7-8 июля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Мониторинг и анализ публикаций в российских СМИ проведен компанией «Медиалогия». Исследование проводилось по базе СМИ «Медиалогии», включающей порядка 41 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 1 января 2012 года – 30 июня 2017 года.
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=11
Собственно о причинах победы Сталина во всех подобных вопросах уже неоднократно расписывал. Относительно же самого процесса реабилитации Сталина в общественном сознании писал еще 8 лет назад.
Недавно, "прогрессивная общественность" была взбудоражена и возмущена. В Московском метро на станции "Курская" был обнаружен…кто бы вы думали…Сталин.
"Шабаш неосталинистов и ревнителей проклятого прошлого" выразился в следующем:
1. На видном месте появилась строчка гимна страны в сталинской редакции :"Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил".
2. Надпись Волгоград заменили на Сталинград.
3. Добавили слова "За Родину!За Сталина!".
Вот собственно и все. Ну это помимо огромных красных звезд в люстре и прочей "тоталитарной символики". Однако истерика (а это именно то слово, которое лучше всего характеризует реакцию "прогрессивной общественности) выдалась нешуточная. В чем же дело? Как уже очевидно, тренд оценок "вождя и учителя всех народов", а так же "большого друга всех детей" сугубо позитивный. От жалких 3-5% в начале 90х, до 53% (если верить ВЦИОМ), из которых 42% очень даже не против увидеть во главе страны "кого-то" вроде товарища Сталина. Либерально настроенные товарищи тут же заявят, что "народ забыл свою историю и наступает на те же грабли", "это происки неосталинистов", "идеологическая авантюра путинского режима" и так далее в том же духе…Так ли это?
Как вы думаете? Кто такие сталинисты? Может ли человек позитивно отзывающийся о Сталине или каких либо аспектах его деятельности обязательно быть сталинистом? Получается, если ты где-то похвалил "вождя всех народов", то ты становишся сталинистом? Логика явно хромает, ведь известны хвалебные отзывы о Сталине от таких людей как – Черчилль, Гитлер, Де Голль, наконец патриарх Алексий…По этой логике они тоже получаются сталинисты. Глупость получается. Значит, можно сделать вывод, что далеко не каждый, кто в чем то позитивно оценивает Сталина – сталинист.
Если ли у сталинистов своя партия? Если и есть, то очень маргинальная, лично я серьезной организации сталинистов не встречал, если есть такая – подскажите где…
Собственно, если смотреть не предвзято, то истовых поклонников талантов Сталина в стране не так уж и много, основная масса тех, кто оценивает вождя позитивно, отнюдь не коммунисты, а уж тем более не сталинисты…
Однако тенденция налицо, если ранее не было более гонимой в общественном сознании фигуры, то ныне Сталин не слезает с новостных лент в той или иной форме.
То в учебниках его выставят "эффективным менеджером", то питерские коммунисты икону со Сталиным в церковь притащат, то в "Имени России" несмотря на все фальсификации Сталин зарулил почти всех конкурентов, теперь вот громыхнула "станция Курская".
Почему так происходит и почему такой ажиотаж. В свое время, Сталин сказал известную фразу, что после его смерти на его могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории ее развеет. В этом он оказался прав – на его могилу не то что кучу, терриконы мусора и грязи вывалили, сделав из него эдакое пугало и идеологический жупел. Получился тот же "культ личности", только злой. Плюс заменили на минус, и в итоге вместо реальной исторической фигуры вышел страшный усатый дядька, который ест детей на завтрак и не глядя подмахивает тысячи расстрельных приговоров, занимаясь между делом оккупацией мирных демократических соседей. Эта схема довольно долго и успешно работала, но в конце 90х начала давать сбой. Причем рваться начала в неожиданном месте. В молодежной среде. То что старшее поколение пожившее при Сталине позитивно к нему относится общеизвестно.
Но интересно не это – согласно ВЦИОМ, ныне от общего числа позитивно оценивающих Сталина, около трети составляет молодежь.
В интернете это особенно заметно. Пресловутое "Сталина на вас нет", в молодежной среде трансформировалось в "Только массовые расстрелы спасут…" и мифологию "Кровавой Гэбни".
Вот скажите, с чего молодежи говорить чего то хорошего про замшелого диктатора, который давно как помер. Кто-то скажет, вот не знают историю, поэтому и хвалят. От незнания хвалят. Ой-ли? А разве молодежи в современных фильмах и сериалах не показывают "страшных НКВДэшников", разве не показывают "заградотряды", "невинноосужденных" и прочее? Разве по ТВ регулярно различные деятели не предостерегают о "возрождении сталинизма"? Все это прекрасно известно. Однако уже не работает. Наелись. Перекормили "антисталинской чернухой". Примерно так же в свое время перекормили народ дуболомным советским агитпропом. Пошла ответка. Все эти учебники, плакаты, бигборды, надписи, статуи, фильмы – суть проявления одного процесса, а именно реабилитации Сталина в общественном сознании.
То есть его фигура, с минуса, меняет свое значение в общественном сознании на плюс – причем это происходит отнюдь не потому, что россияне побежали сплошь и рядом записываться в КПРФ к Зюганову, как не трудно заметить, рейтинг поддержки коммунистов (около 20%) раза в 2,5 уступает общественному рейтингу того же Сталина. Что весьма печально для современных коммунистов – уровень доверия к покойнику, выше чем к ныне действующему руководству КПРФ.
То что либеральные товарищи, так волнуются из-за банальной надписи, вполне понятно, то что ранее было не более чем сухими цифрами из социологических опросов, начинает то там, то тут обретать материальную форму. И в случае с Московским метро, это не более чем еще один эпизод единого процесса. Я не думаю, что все это происходит по прямой указке из Кремля. Скорее там могут использовать такие настроения "снизу" в своих целях, направляя и канализируя "сверху".. Как не трудно заметить, власть особо препятствовать не спешит, а в случае с пресловутым учебником, даже содействует.
На сайтах "Единой России" и "Молодогвардейцев" вышли занятные статьи, где авторы (с по сути официозных ресурсов) меланхолично рассуждают об "уважении к истории" и выдают сентенции, мол памятник пока не поставили, но если что пусть ставят, мол тоже история, кому надо будет носить к нему цветы. Так что я бы сказал, что перемены в оценках Сталина коснулись и части действующей власти – думаю кое-кто искрене позитивно оценивает вождя, тогда как с другой стороны, есть желающие оседлать волну и использовать нынешнюю "ресталинизацию" в своих целях.
Не так давно, ныне покойный генерал Петров (КОБ), открыто в своих лекциях проводил сравнение Путина и Сталина, а нерадивых чиновников, с троцкистами. На известном ресурсе "Глобальная Авантюра" во всю обсуждают необходимость чистки гос.аппарата, опять же ссылаясь на сталинские методы, фильмы про Сталина косяком идут по центральным каналам, причем градус оценок скачет диаметрально, Сталин стал моден.
Собственно, это в какой то мере можно рассматривать как пресловутый "ветер истории", который сдувает мусор и грязь с могилы Сталина. Можно сказать, что Сталин как Наполеон ныне начинает занимать полагающееся место в нашей истории. Он прошел полный путь – от безудержного восхваления, через тотальное очернение к сегодняшнему осмыслению. Со всем плохим, хорошим, достойным, низким, победами и поражениями – он начинает восприниматься народом как действительно историческая фигура масштаба Петра Великого и Ивана Грозного, которые то же были не пай-мальчиками. А событие типа "надписи в метро", это часть этого процесса, пусть и небольшое, но вместе с тем знаковое. Когда мы перестаем стыдится своей истории, мы наконец примиряемся со своим прошлым. Когда нам не стыдно сказать, что город при котором одержана самая громкая победа русского оружия носит имя Сталина, когда нам не стыдно за наших дедов, которые шли в атаку кто с благим матом, кто с сакраментальными "За Родину!За Сталина!", когда нам не стыдно, за все то хорошее, что сделал Сталин – тогда мы действительно обретаем ту связь с нашей историей, без которой невозможно строить новое будущее новой страны. Любить Сталина никто не заставляет, чай не девушка, но понимать и помнить о его вкладе в нашу историю – надо. Хорошее – помнить и по возможности использовать, плохое – учитывать, чтобы не повторять его ошибок. Но главное не стыдится того факта, что в нашей истории был такой человек.
http://colonelcassad.livejournal.com/668
Ныне, эта тенденция стало очевидной даже для невнимательных наблюдателей.
Россия в целом примирилась со Сталиным и что главное, именно молодежь сыграла важную роль в преодолении чернушного взгляда на эту историческую фигуру.
Огульный сталинизма вроде опуса ниже, ныне уверенно отправлен в полнейший маргинес.
«Меня все сейчас спрашивают про это: где демократия?! Но, во-первых, я не обещала. Я предсказывала. А во-вторых… Как говорится, факир был пьян, и фокус не удался. Сейчас я — другого мнения. Тоже оптимистичного, потому что я оптимист по натуре даже в 90 лет. Я считаю теперь, что ошибалась, потому что не учла, что у России очень тяжелая история. Вся история, начиная от Золотой орды. Дальше уже все пошло не так. И особенно 20-й век. В Германии фашисты были 12 лет. А у нас Сталин сколько сидел? Больше 20 лет. Думаете, он лучше Гитлера по отношению к своим гражданам? Он хуже Гитлера!», — утверждает Алексеева.
«20-й век, Россия. До 1913 года было как у всех, — сказала она. — Шли вперед, развивались… В 1914-м — Первая мировая война, потом революция, потом Гражданская война, коллективизация — уничтожение самого многочисленного класса, крестьянства. Колхозники — это уже не крестьянство. Я знаю, как они жили. С огорода капусткой питались, а в колхозах работали практически бесплатно. Паспортов не было, уехать из колхоза нельзя — крепостное право. В 20-м веке! Потом — сталинские репрессии, 37-й год… Но и после войны не лучше было. Хватали целыми семьями! Это я уже помню, я взрослой была. И так до 53-го года».
«Сталин хуже был, чем Гитлер, — повторила Алексеева. — Гитлер чужие народы уничтожал, но немцы у него жили прекрасно. А наш усатый гад уничтожал своих миллионами! Не чужих! Якир — замечательный полководец; когда его привели на расстрел, он крикнул: «Да здравствует Сталин!» А его расстреляли. В голове не укладывается! Сталин сумасшедший был, конечно. Нормальный человек так себя не ведет, оказавшись у власти.
Сейчас считается, 30 миллионов в войне мы положили. Все остальные страны вместе взятые столько не положили. Почему? Потому что этот усатый гад во главе был. Кидал людей, как спички в топку. Бабы еще нарожают… А от кого они родят, если мужиков в деревне нет? И у нас убыль населения пошла начиная со сталинского правления. В 37-м перепись уже засекретили: убыль населения, а не прибыль, как положено».
http://www.politnavigator.net/pravozashh
Собственно, именно подобный уровень оппонентов и обеспечил победную поступь товарища Сталина в общественном сознании. Так что можно говорить о том, что рост популярности товарища Сталина в российском обществе произошел не вопреки антисталинистам, а благодаря им, ибо нормальных людей у нас в стране большинство, а с подобной глупостью далеко не каждый адекватный человек захочет себя ассоциировать – уж лучше порассуждать про неоднозначность товарища Сталина и его месте в истории.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Мне хотелось чтобы СМИ поднимали темы о достойных и высоких и положительных людях.
Пусть освещают жизнь бизнесменов маленького масштаба-главное чтобы это была Правда и персоналии были истинными и живыми.
Когда покупаю товар-как правило смотрю-где сделан!
Зачем на тв приглашают психов иностранцев?
Приглашайте адекватных иностранцев!
-Разум должен стремиться слиться воедино!
Это ложь, что от присутствия психов на передаче-увеличиваются просмотры!
Просмотров становиться больше просто от присутствия иностранца в России.
Есть же иностранцы придерживающие Истины:
Тим Керби
Стивен Сигал
Джереми
Много адекватных темнокожих, индусов и китайцев.
СМИ в России не адекватные!
-Говоришь как правильно надо!
-СМИ слушают тебя
-Всё получается
-Приходит денежный мешок к СМИ и говорит, что за это денег не заплатит.
Получается из-за денежных мешков-у нас плохие СМИ.
Сегодняшние российские СМИ контролируют западные банкиры и так как наше СМИ смотрят русскоговорящие на Западе-поэтому показывают-как ужасно в России., что наше бывшие сограждане правильно поступили-уехав с Родины. Купили так сказать билет в счастливую жизнь!
loading...
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Безгрешен только Бог. Святые слова. У меня обе бабушки отсидели за “два колоска”, а за Сталина были обеими руками. Если можно, национальность тех пожилых людей, что против Сталина, в студию.