ВЦИОМ. Память о Сталине: за и против .

Россияне скорее готовы слышать о государственных успехах, чем о неудачах Сталина, свидетельствуют данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник».



МОСКВА, 20 июля 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного изучению отношения россиян к размещению памятных знаков Иосифу Сталину.

Тема увековечивания памяти И. В. Сталина периодически возникает в информационном пространстве. Общественное мнение по вопросу размещения подобного рода памятных знаков на сегодняшний день сформировано довольно отчетливо: более половины россиян (62%) согласны с тем мнением, что доски, бюсты, картины и пр., рассказывающие об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах, с другой стороны, 65% граждан против установки знаков, сообщающих о его неудачах и преступлениях.



Информация нейтрального характера (посещение какого-то города, выступление с речью и т.п.), по мнению 59%, также не обязательна к размещению на памятных знаках. Интересно, что главным мотивом согласия с установкой атрибутов, содержащих ту или иную информацию о Сталине, является довод о соблюдении исторической правды. Активнее других «за» по всем вопросам высказывается молодежь, тогда как среди пожилых людей более четко проявляется позиция несогласия с установкой знаков, прославляющих бывшего главу СССР.

В то же время, вопрос о личной вовлеченности выявил довольно высокий уровень безразличия: так,

— 33% россиян в случае размещения памятного знака Сталина на соседнем доме не проявили бы ни явных позитивных, ни негативных эмоций.

— Положительно восприняли бы этот факт 42%,

— отрицательно – 21%.

Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость Иосифа Сталина в российских СМИ. За 5 лет об И.В. Сталине было более 300 тыс. сообщений. Основные пики сообщений приходятся на IV квартал 2016 года — в Сургуте демонтировали памятник Сталину, и министр образования Ольга Васильева назвала Сталина большим политиком с большим знаком минус. А также на II квартал 2017 года: СМИ сообщали, что Генри Резник покинул Московскую юридическую академию после установки мемориальной доски Сталину.

Данные исследования комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов:

«Полученные данные – предсказуемы, и это определяется рядом факторов.

— Во-первых, негатив в отношении И. Сталина в последние годы устойчиво ослабевает, но это не сопровождается отрицанием его промахов и ошибок.

— Во-вторых, в обществе усиливается запрос на объективную оценку заслуг различных исторических деятелей.

— В-третьих, усиливается внимательное, уважительное отношение к истории страны. Все это определило тот факт, что большинство россиян не возражает против установки тех или иных памятных знаков, посвященных И. Сталину.

Еще раз подчеркнем, что в данном случае речь не идет об идеализации прошлого, что также подтверждают другие наши исследования».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7-8 июля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Мониторинг и анализ публикаций в российских СМИ проведен компанией «Медиалогия». Исследование проводилось по базе СМИ «Медиалогии», включающей порядка 41 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 1 января 2012 года — 30 июня 2017 года.

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Источник: nnm.me