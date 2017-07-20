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Телевизор и эпилепсия

10:00. 20 июля 2017 Просмотров - 293 Нет комментариев Опубликовал:

Еще в Древнем Риме на рынке рабов использовали вращение гончарного круга, ритмично отражающего солнечные лучи, для выявления у них эпилепсии. (Фомичев С.И.)

В декабре 1997 года по Японии прокатилась волна эпилептических припадков, случавшихся во время демонстрации мультика “Покемон” (сокращение от Pocket Monsters – “карманные монстры”). Утверждалось, что приступы эпилепсии провоцировались мигающим экраном. В “опасной” сцене (а эпилепсию вызывала совершенно определенная сцена) красный фон сменялся голубым. Случай вызвал переполох в прессе. Явление “аниме-манга” (японская мультипликация) оказалось кандидатом во враги народа. Гнев матерей, тревога общественности, серия публикаций, вызвавшая ответную серию со стороны поклонников хентай. Конспирологические предположения (а как же), о заранее запрограммированном эффекте анимационной мигалки (подобранная частота и сочетание цветов не могли быть совпадением). Призывы запретить “аниме” и японские компьютерные игры в Америке. Падение акций производителей анимации и игр на бирже.

Насколько вероятно такое явление теоретически?

ФОТОСЕНСИТИВНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ

Фотосенситивная (светочувствительная) эпилепсия – это такое состояние, при котором мерцающий свет большой интенсивности вызывает эпилептические приступы. 

Ее иногда называют рефлекторной эпилепсией. Среди людей с эпилептическими приступами только у 2-5% отмечаются фотосенситивные приступы. В последнее время появилась информация об увеличении случаев таких приступов, что связывают с массовым увлечением видеоиграми. Распространенность фотосенситивной эпилепсии зависит также от национальности и наследственной предрасположенности…

Телевизор является наиболее мощным фактором, вызывающим приступы у людей с фотосенситивной эпилепсией. Самое важное – это удаленность зрителя от экрана. Необходимо посадить человека так, чтобы часть экрана была загорожена ширмой. Усталость и алкоголь могут усиливать эффект света.

Это написано в 1995 году – за два года до японского инцидента. Японцы были далеко не первыми, кто столкнулся с воздействием мерцания.

ABCNews год назад опубликовала хронологию исследований воздействия мигающего света на человеческую психику. Несколько выписок, непосредственно относящихся к делу:

1959 г. Художник и поэт Брайн Гисин во время автобусной поездки через тенистую аллею начал галлюционировать, благодаря смене света и тени. Ему понравилось, и через год он построил “Машину сновидений”: вращающийся с частотой 78 об/мин (художник видимо использовал в качестве мотора старый проигрыватель. Прим. Досье) бумажный полосатый цилиндр со стоваттной лампочкой внутри. С помощью этой машинки некоторым счастливцам удавалось достичь сдвига сознания.

В начале 60-х появляется мода на пульсирующий свет в дискотеках. Как результат – первые жертвы эпилептических припадков на дискотеках.

1966 г. Премьера экспериментального фильма “Мерцание” (The Flicker) на Нью-Йоркском фестивале. Создатель сразу предупредил эпилептиков, что им – нельзя. Фильм продолжался 30 минут. Некоторые галлюционировали. У остальных просто разболелась голова.

1991 г. Производители видеоигр признают, что повторяющиеся вспышки экрана могут вызывать эпилептические припадки. Фирма, создавшая злополучный “Покемон” – “Нинтендо” – начинает предупреждать потребителя о риске. На следующий год такие же предупреждения дает “Сега”. Однако они относятся к тем, у кого предрасположенность к припадкам известна. “Новичков” выявить заранее невозможно.

Апрель 93 г. - трое англичан становятся жертвами телерекламы. Ролик снимается с показа и из него изымается мигание.

В сентябре 93 г. “Нинтендо” выигрывает процесс, начатый по иску мичиганской любительницы электронных игр. Суд признал, что Нинтендо никак не виновата в предрасположенности этой особы к припадкам, а их связь с играми неочевидна.

Более того – на следующий год Нью-Йоркский педиатр публикует статью, в которой утверждается, что на самом деле игры вызывают благотворный эффект – выявляют эпилептиков в спокойной домашней обстановке.

Нужно отметить, что припадки вызывает не только свет, но и звук. Не обязательно телевизионный. Был случай, что человек не мог спокойно слышать Дебюсси.

В Японии произошло следующее (вкратце):

Вечером 16 декабря по телевизору показали “Карманных Монстров”, в которых был короткий пятисекундный эпизод с “мигающим” красно-голубым небом. 685 детишек и взрослых, смотревших мультик, забились в припадке, начались вызовы скорой помощи. 200 человек были гоcпитализированы. На следующий день об этом уже знала вся Япония. Виновника (красно-голубой эпизод) снова показали по телевизору (“видите, на что смотреть нельзя?”). Повторный сеанс вызвал новую волну припадков – еще несколько сот жалоб. Особенно жаловались мамы потерпевших. Возрастной диапазон жертв оказался на удивление широк – от 3-х до 58 лет. У некоторых детей в следствие припадка началось удушье. Газета Юмиури Шимбун сообщила данные министерства образования – симптомы различной степени тяжести обнаружились после передачи у 12950 детей. Каких-то супер-специальных эффектов аниматоры для достижения не применяли – причиной была цветная “мигалка”. В японских домах, где комнаты малы, а телевизионные экраны велики, опасность припадка усиливается.

Science Daily, сообщил, что “вина” красно-голубого мигания в “Покемоне” доказана. Эти статью перепечатал  Millenium Frontier: Color Changes In TV Cartoons Cause Seizures

…Быстрая смена света и темноты, или контрастные паттерны воздействуют на нейроны, заставляя их вырабатывать электрические импульсы с большей частотой, нежели это происходит обычно. У людей страдающих фотосенсетивной эпилепсией, “электрический шторм” может вызывать мышечные судорги и потерю сознания. 

Хотя фотосенсетивная эпилепсия – не новый феномен, случай в Японии беспрецедентен по масштабу поражения. Впервые одинаковый раздражитель вызвал столь многочисленную и одновременную реакцию.

Исследования подтвердили, что цветное изображение оказывает гораздо большее отрицательное воздействие, чем черно-белое. Из четырех проверенных детей-эпилептиков только двое реагировали на частую смену света и тьмы, но все четверо – на смену контрастных цветов. Таким образом была выявлена новая под-категория этого нервного заболевания – хроматическая эпилепсия. Результат подтверждается прошлогодними сообщениями из Англии, где так же были случаи припадков, спровоцированных сменой контрастных цветов.

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Источник: www.kramola.info

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