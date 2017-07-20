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Сводки от ополчения Новороссии 20 июля 2017

09:36. 20 июля 2017 Просмотров - 287 Нет комментариев Опубликовал:

Украинская армия 30 раз нарушила перемирие в ДНР — штаб

Украинская армия 30 раз нарушила перемирие в ДНР — штаб

За прошедшие сутки ВС Украины тридцать раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семнадцать населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

г. Донецк, ул. Зелёный Гай д. 57, 95 и 97 – возгорание частных нежилых домов.

ул. Марка Озерного д. 27 поврежден газопровод.

г. Докучаевск ул. Владимира Крепкого повреждения получил магазин.

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Украинская армия пять раз за сутки нарушила «режим тишины» в ЛНР

Украинская армия пять раз за сутки нарушили "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Логвиново, Нижнее Лозовое и Желобок, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

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Снайпер ДНР уничтожил украинского военного в оккупированной Марьинке

Снайпер ДНР уничтожил украинского военного в оккупированной Марьинке | Русская весна

19 июля снайпер Вооруженных сил ДНР уничтожил военнослужащего ВСУ в Марьинке.

Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО»

«Около полудня по Марьинке работал вражеский снайпер. В результате обстрела получил смертельное пулевое ранение военнослужащий сил АТО», — говорится в сообщении.

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Новости ДНР: украинские боевики открыли огонь по Докучаевску

Украинские оккупанты сегодня днем открыли огонь по Докучаевску, в результате было повреждено здание магазина. Об этом сообщил заместитель главы горадминистрации Руслан Долбачев.

«Днем ВСУ обстреляли окраину Докучаевска. В результате обстрела было повреждено здание магазина», — сказал он.

По его данным, огонь велся из вооружения БМП. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские боевики 41 раз обстреливали прифронтовые территории ДНР, погиб один военнослужащий республики.

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ВСУ ведут огонь по Донецку, ранен мирный житель, горят дома

ВСУ ведут огонь по Донецку, ранен мирный житель, горят дома | Русская весна

Украинские вооруженные силы начали обстрел Петровского района Донецка, мирный житель госпитализирован с ранением.

Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате ранен мирный житель, горят два дома. Обстрел продолжается», — отмечается в сообщении.

По имеющимся в командовании данным, у раненого «проникающее ранение в грудь, он госпитализирован».

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ДНР: Компромисс по обмену пленными пока не найден

Представители Киева продолжают затягивать процесс обмена пленными, компромисс в этом вопросе в рамках встречи гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске не найден, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

«Украина продолжает затягивать процесс обмена пленными. Несмотря на долгое обсуждение и уточнение списков, компромисс пока не найден. Более того, украинские переговорщики в рамках Контактной группы подвергли сомнению необходимость проведения полной амнистии для лиц, связанных с конфликтом на Донбассе», — написала она на своей странице в фейсбук.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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