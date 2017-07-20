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Стравить и уничтожить: как Запад вырастил Гитлера против СССР

09:02. 20 июля 2017 Просмотров - 196 Нет комментариев Опубликовал:
В 1920–1930-х годах Германия занимала особое положение во внешней политике СССР. Начало советско-германским отношениям положила международная Генуэзская конференция 1922 года. Во время конференции между Советской Россией и Германией был подписан мирный договор.

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В 1926 году был заключен договор «О дружбе и нейтралитете», согласно которому СССР и Германия обязались не нападать друг на друга в случае агрессии со стороны третьих держав, то есть в случае агрессии не присоединяться к этим державам. Между СССР и Германией началось политическое и военно-техническое сотрудничество, построенное на взаимовыгодных условиях. Советский Союз очень нуждался в передовых технологиях, так ему было жизненно необходимо в техническом отношении достигнуть уровня передовых стран Европы и Америки. Только в этом случае советское государство могло обеспечить безопасность своих граждан и поднять их культурный и материальный уровень.

Германия нуждалась в природных ресурсах и стране, где можно реализовывать свои технические разработки, как в военной, так и в мирной сфере деятельности. Кроме того, в дружбе с СССР унижаемая Антантой Германия обретала достоинство. Фальсификаторы нашей истории пишут, что, сотрудничая с Германией, СССР способствовал развитию военной промышленности Германии и началу Второй мировой войны. В действительности СССР способствовал индустриализации своей страны, и уже в 1937 году вышел на второе место в мире по производству промышленной продукции.


Обвиняя СССР, фальсификаторы стремятся увести в тень США. Именно США способствовали развязыванию Германией как Первой, так и Второй мировых войн с целью сокрушения Российской империи и СССР. Наивно думать, что руководство Германии в 1914 году не понимало, что Германия в союзе с Австро-Венгрией не могла выиграть эту войну. Без объединенной под руководством немцев Европы у Германии сил было явно недостаточно для победы над одной Россией и тем более недостаточно для победы над Россией, Францией и Англией (Антантой). Но немцы начали войну.

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Поджигателем Первой мировой войны 1914 года являлись те самые западные силы, получающие от войн огромные денежные прибыли, которые стремились ослабить Германию и уничтожить Россию. Из западных стран ослаблять Германию и уничтожать Россию было выгодно США, которые стремились к господству над Европой, и, конечно, Англии – верному союзнику США. Сокрушить Россию не удалось ни силами Германии в период с 1914 по 1918 год, ни силами интервентов стран Антанты и Японии в 1918–1922 годах, ни силами Белых армий Каледина, Корнилова, Алексеева, Деникина, Краснова, Колчака, Юденича и Врангеля, которые воевали с Советской республикой в период с 1918 по 1920 год и находились на полном обеспечении Запада. Не удалось сокрушить Россию и силами Польши в 1920 году. Но Польша сумела военным путем забрать у Советской республики и присоединить к себе Западную Украину и Западную Белоруссию.

В 1918 году Германия стала мешать Антанте вести войну с Советской Россией, и в ноябре 1918 года в Германии происходит революция, в результате которой рушится монархия и создается Веймарская республика. Кайзеровская Германия перестала существовать и появилась парламентская республика. Подготовку Германии к новой войне против России (СССР) США начали в 1920 году, когда стало окончательно ясно, что шестилетняя война против России не привела ни к разрушению российского государства, которое собрали и спасли большевики, ни к истреблению русской нации.

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Эта подготовка началась с Версальского договора, который вступил в силу 10 января 1920 года. Германия подписала такой мир, который поставил ее в условия полного бесправия и унижения. Франция настаивала, чтобы Германия вернула Франции две французские области – Эльзас и восточную часть Лотарингии, отторгнутые у Франции после поражения во франко-прусской войне 1871 года. Также Франция требовала передачи ей богатой полезными ископаемыми Саарской области. Но США и Великобритания не поддержали требования французов. Саарская область была передана под контроль Лиги Наций на 15 лет, а Рейнская зона объявлялась демилитаризованной зоной, и там вводился режим временной оккупации сроком на 15 лет. Таким образом, богатые полезными ископаемыми и промышленным потенциалом области были отторгнуты от Германии, но целиком не переданы Франции.

Часть немецких земель получили Дания и Польша. Под юрисдикцией последней оказалось два миллиона немцев, и Польша получила проходящий по территории Германии коридор к морю. Получила земли Германии и Бельгия. Также у Германии были изъяты и переданы под контроль Лиги Наций крупные восточнопрусские порты на Балтике – Данциг (Гданьск) и Мемель (Клайпеда).

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Лукавят те историки, которые пишут, что указанные решения диктовались стремлением Англии, Франции и Америки восстановить собственные силы за счет Германии и не допустить роста ее промышленности и военного потенциала. Например, передача части немецких земель Дании, Бельгии и Польше никак не влияла на восстановление собственных сил указанными странами, но создавала среду для возникновения в Германии реваншистских и расистских настроений. Целью Германии становилось возвращение земель, переданных Лиге Наций и объявленных демилитаризованными зонами, а также возвращение земель, переданных другим странам. Такие решения в будущем нацеливали Германию на войну и объединение военной силой Европы, что превращало Германию в державу, имеющую значительное превосходство в силах и средствах над СССР.

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США хорошо понимали, что Версальский договор приведет к сближению СССР и Германию. Они были заинтересованы в том, чтобы Германия помогала проведению индустриализации СССР, так как им не нужны были ни победивший СССР, ни победившая Германия. США планировали столкнуть в войне две определяющие политику Европы страны, равные по силе, и когда Германия с СССР будут истекать кровью вместо них, стать двумя ногами в Европе. Версальский договор действительно привел к сближению между Россией и Германией. В это время СССР, как и Германия, подвергался давлению западных стран и международной изоляции. В сотрудничестве СССР и Германия видели путь к выходу их международной изоляции. Объединяло СССР и Германию и отношение к Польше, которая благодаря действиям Антанты захватила земли СССР и земли Германии.

В этот период страны Антанты, поощряемые США, над немцами смеялись, немцев унижали, представляли в виде неполноценных людей. Немцам говорили, что они ни на что не способны и умеют только начинать и проигрывать войны. Немцам было обидно, но Первую мировую войну, унесшую десять миллионов человеческих жизней, действительно развязала и проиграла Германия, и немцы молчали, терпели, сознавая свою вину. Так продолжалось 15 лет.

В 1933 году к власти в Германии пришла фашистская партия (организована в 1919 году) во главе с Адольфом Гитлером (Шикльгрубером). Гитлер заявил: «Немцы, вы великая нация, в вас течет голубая кровь». После долгих лет унижений и оскорблений немцев назвали великой нацией! Немцам пообещали весь мир, и вся Германия пошла за Гитлером. Так было задумано поджигателями войны. Немцы уже начинали мечтать о русских и украинских землях. Под эти заявления и обещания подвели религиозную, мистическую основу с обоснованием величия немецкой нации, с введением специальных ритуалов и атрибутики, в частности свастики.

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В это время США, Англия продолжали производить капиталовложения в немецкую военную промышленность, и нам, СССР, несмотря на принятые меры, было до невозможности трудно соперничать с Германией в производстве оружия и в количестве солдат и офицеров в вооруженных силах. Без активной помощи Германии со стороны США и Англии Вторая мировая война не могла произойти, так как Германия не в состоянии была вооружить армию в необходимых количествах самым современным для того времени оружием и довести ее численность к 1941 году до 8,5 миллиона человек. США и Англия создали все условия для начала войны по уничтожению СССР. США надо было устранить две державы, не позволяющие своей силой и мощью Америке установить мировой диктат и жить за счет чужого труда, чужих богатств. Устранение Германии и Советского Союза открывали США путь к власти над миром.

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С приходом Гитлера к власти Германия начала готовиться к захвату Советского Союза и уничтожению русских и других народов, проживавших на его территории. Немцы мечтали о наших землях, о великой огромной Германии и желали нашей смерти. Миллионы немцев были готовы нас всех убить и забрать наши земли и наше имущество. Либеральная капиталистическая идеология довела немцев и другие народы Европы до того, что бандитизм стал нормой их поведения.

В 1936 году испанские фашисты во главе с Франко подняли мятеж, который был подготовлен и поддержан фашистскими государствами – Италией и Германией. Объявив политику невмешательства, Англия и Франция фактически выступили на стороне фашистов. Да и не могло быть по-другому. Ведь именно они и США поднимали германскую военную промышленность и делали это с целью подготовки Германии к нападению на СССР. Добровольцы со всего мира сражались в Испании с фашистами. Но их было не так уж много, и одержать победу они не смогли. В 1939 году в Испании была установлена диктатура генерала Франко.

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Советский Союз тоже отправлял в Испанию добровольцев, которые воевали с гитлеровцами и вначале успешно били их в воздухе и на земле. Но когда немцы стали применять последние образцы техники, наши убедились, что немецкая военная техника, в частности авиация, превосходит советскую. Наши истребители И-16 и И-15 были лучшими в мире, и вдруг выяснилось, что они относятся к поколению устаревшей авиационной техники. Похожие заключения были сделаны и по некоторым другим видам вооружений, в частности по танкам. Советское правительство приняло все меры для ускорения разработки и запуска в серию военной техники нового поколения, не уступающей, а в отдельных случаях и превосходящей аналогичные образцы военной техники других стран. СССР снова совершил чудо, и уже в 1941 году мы имели новую технику в войсках, и, главное, мы могли наращивать ее производство, что и делали всю войну, с конца 1942 года в производстве вооружений начав опережать Германию вместе с работающей на нее Европой.

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Седьмого марта 1936 года фашистские батальоны без сопротивления заняли Рейнскую демилитаризованную зону. Вот почему США в 1920 году добились объявления Рейнской области демилитаризованной зоной. Они держали ее для гитлеровской Германии. В апреле 1939 года Италия оккупировала Албанию. В марте 1938 года состоялся аншлюс (присоединение), а точнее захват Германией Австрии. 29–30 сентября 1938 года в результате Мюнхенского сговора Чехословакия была разделена, и Судетская область отошла к Германии, а в марте 1939 года Германия оккупировала остальную часть Чехословакии. Япония в 1931 году захватила Маньчжурию и к 1938 году овладела значительной частью территории Китая.

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Иосиф Сталин в своем докладе на XVIII съезде партии заявил: «Война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою орбиту свыше 500 миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию – от Тянцзина, Шанхая и Катона через Абиссинию до Гибралтара… Новая империалистическая война стала фактом». Против СССР объединились в военный союз одни из самых крупных агрессивных держав мира: Германия, Япония и Италия. Сталина и советское правительство беспокоило как намерение стран Запада спровоцировать военный конфликт между Германией с ее союзниками и СССР, так и возможное участие Англии, Франции и США в войне против Советского Союза.

Для беспокойства у правительства СССР было достаточно оснований. Переговоры с западными странами, не входящими в союз с Германией, которые велись с весны 1939 года, даже за столом переговоров в Москве не приносили никаких результатов. Английский историк Алан Тейлор обратил внимание, что при переписке в 1939 году советские ответы в Лондон приходили через один-два дня, а из Лондона в Москву через одну-три недели. Тейлор пришел к следующему выводу: «Если эти даты что-нибудь значили, то только то, что англичане тянули, а русские хотели добиться результатов».

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Девятого мая 1939 года Великобритания отвергла предложение СССР от 17 апреля заключить Пакт о взаимопомощи между СССР, Великобританией и Францией, к которому при желании могли присоединиться Польша и другие страны. Кстати, Польша страстно желала вместе с Германией напасть на СССР. Гитлер не взял в союзники против СССР Польшу при огромном желании с ее стороны, потому что решил польские земли включить в метрополию Германии, и поляки на этих землях ему не были нужны. То, что существует польское государство и поляки сохранились как нация, они целиком и полностью обязаны СССР, который разгромил армии Германии, ее союзников и освободил Польшу.

А что Польша делала бы в СССР, видно даже по ее отношению к дружественной ей Чехословакии. Когда чехи уступили «нажиму» Франции и Англии, в то время союзница Германии Польша набросилась на Чехословакию, по определению Уинстона Черчилля, с «алчностью гиены», и немцы вынуждены были принимать срочные меры по защите территории Чехословакии от поляков.

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Факты подготовки Западом Германии к войне с СССР настолько очевидны, что не выдерживают никакой критики. Почему Англия и Франция отказались в мае 1939 года подписать с СССР договор о взаимопомощи и таким образом отказались, когда было еще не поздно, нейтрализовать агрессивные устремления Германии? До этого они отдали Германии Австрию и Чехословакию, и с учетом того, что они отказались подписать договор с Советским Союзом, можно указанные страны назвать прямыми участниками развязывания Второй мировой войны. Они не подписали с СССР договор о взаимопомощи, так как были уверены, что война до них не дойдет: Англия отсидится на своем острове, а Франция – за «линией Мажино».

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Они надеялись на взаимное уничтожение или крайнее ослабление России и Германии, а также других стран Европы во имя усиления Англии и Франции. Некоторые члены правительства и политические деятели открыто об этом говорили. В частности, министр авиационной промышленности Англии Мур-Брабазон. Сын Уинстона Черчилля Рандольф говорил о том, что идеальным исходом войны на Востоке был бы такой, когда последний немец убил бы последнего русского и растянулся мертвый рядом. Видимо, сын огласил мечты отца. Также считали и США, но не для Франции и Англии они нацеливали Германию на СССР. С 1920 года они продуманно, шаг за шагом вели Германию к войне с СССР для достижения своих собственных интересов, для обретения господства над миром.

источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: вов, Гитлер, Запад, история ссср, сталин
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