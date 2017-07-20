Россияне стали вымирать втрое быстрее

В стране стали меньше рожать и чаше умирать.

По данным Росстата, за первые 5 месяцев 2017 года смертность в нашей стране заметно превысила рождаемость: умерло 791 тысяча человек, а родилось 679, 2 тысячи. Итого естественная убыль составила 111, 8 тысяч человек, что втрое превышает показатели 2016 года за период с января по май.

Эти показатели удивительны. Еще весной «МК» сообщал, что по данным ВЦИОМ, россияне впервые чувствуют себя такими счастливыми с 1991 года. Более того, на недавней пресс-конференции, посвященной Дня любви, семьи и верности Елена Михайлова, директор по исследованиям ВЦИОМ, рассказала, что 80 процентов россиян довольны своими браками. Казалось бы — если чувствуешь себя счастливым, а свой брак называешься удачным и крепким — рожай детей. Но что же удерживает наших соотечественников от размножения?

Политолог Галина Помещенко считает, что на ситуацию влияет несколько факторов: « В первую очередь, влияет экономический фактор - стало сложнее найти работу, грядут то и дело сокращения, увольнения, переквалификация. В таких нестабильных условиях детей рожать просто опасно. Социокультурный фактор тоже играет свою роль - все больше людей желает дать своему ребенку достойный уровень жизни, куда входят поездки по миру, образование, квартира и тому подобное. Психологический фактор можно рассмотреть в таком контексте: в детородный возраст вступили люди поколения 90-х, а оно, увы, на редкость богато инфантильными индивидами, которые хотят играть в танки и кушать чипсы. И их устраивает так жить до старости, они сами «вечные дети». Опять же, быть может это прозвучит несколько цинично, но сегодня, чтобы чувствовать себя счастливым или ощущать свой брак удачным, не нужно иметь детей. Люди осознали, что патриархальные ценности устарели, сейчас уже не обязательно рожать детей, чтобы оставить свой след в мире. Да и сам факт "смысла жизни в оставлении следов" стал сомнительным. Многие люди наслаждаются жизнью и видят смысл в гедонистическом времяпровождении.

По данным Росстата, ранее прирост населения России осуществлялся за счет мигрантов. Но в 2017 году резко сократился поток из ряда стран — Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и Украины. Галина Помещенко считает, что в каждой стране на это свои причины: « Ряд новых документов и процедур , которые ввела Россия —трудовые патенты, экзамены , медицинские полисы — не по карману многим гражданам СНГ. Затраты на них превышают заработки. По этой причине «отвалился», например, Узбекистан. На Украине могла сыграть свою роль и антироссийская пропаганда. Молдаванам ранее россияне доверяли самое дорогое — свои ремонты. Но сейчас и многие россияне стали их делать. Причем куда качественнее и дешевле. Сократилось число «тепленьких» рабочих мест, пошло перераспределение рынков . Я знаю даже москвичей, которые раньше сдавали квартиру и ездили на Гоа. А теперь, как миленькие, кладут плитку и чинят сантехнику. Понятное дело, мигранты в этой конкурентной борьбе проигрывают. К тому же, к нам не едут не потому, что у нас все плохо. А потому, что все стало хорошо в своей стране. Так, например, ранее было с Казахстаном, а теперь экономика стабилизировалась в Азербайджане. С 2008 года правительством Азербайджана был введен принцип «одного окна» для оформления и регистрации бизнеса предпринимателями. Таким образом зарегистрировать свой бизнес стало быстрее и проще. И зачем тогда бросать семью и ехать далеко- далече, жить в подвале и работать как раб?»

"В июне президент России Владимир Путин заявил, что Россия преодолела сокращение этнического русского населения."

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