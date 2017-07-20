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Приставы спишут почти 1 трлн рублей безнадежных долгов россиян

18:54. 20 июля 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Приставы спишут почти 1 трлн рублей безнадежных долгов россиян

В 2017 году приставы могут списать около 1 трлн рублей безнадежных долгов граждан перед банками, следует из данных, предоставленных Федеральной службой судебных приставов (ФССП) «Известиям».

Объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, ежегодно растет — в этом году приставы смогут взыскать примерно половину переданных им долгов. За первые пять месяцев текущего года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 трлн рублей.

Приставы спишут почти 1 трлн рублей безнадежных долгов россиян

Приставы получают в работу долги граждан перед банками после того, как по делу о взыскании задолженности вынесено решение суда и наступает стадия исполнительного производства. Как правило, банки подают в суды на заемщиков, когда взыскание собственными силами или через коллекторов признано невозможным и нецелесообразным.

По данным ФССП, число прекращенных исполнительных производств о взыскании долгов граждан перед банками ежегодно увеличивается. В 2015 году в исполнении приставов находилось 4 млн производств о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более 2 трлн рублей, из них списанием безнадежных долгов был закончен 1 млн дел. В 2016-м приставы завершили 2 млн из 5 млн производств, находившихся в работе (общая сумма задолженности составляла 3 трлн рублей). За пять месяцев 2017 года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 трлн рублей.

Приставы спишут почти 1 трлн рублей безнадежных долгов россиян

817 тыс. из них уже прекращено без взыскания. Таким образом, с января по май 2017-го приставы закрыли 18,6% производств. По прогнозам источника «Известий», близкого к ФССП, за шесть месяцев этот показатель — с учетом темпов взыскания — составит 24,48%, а до конца года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49%.
По его данным, 49% закрытых исполнительных производств — это фактически 1 трлн списанных безнадежных долгов.

При этом собеседник «Известий» подчеркнул, что всё чаще причиной для окончания производства становится невозможность взыскания задолженности.
— Производства стали быстрее заканчиваться невозможностью исполнения, — подтвердил партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. — Это случаи, когда у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание. Также окончание исполнительного производства производится при признании должника банкротом. При увеличении количества дел о банкротстве увеличивается и количество оконченных исполнительных производств.

Приставы спишут почти 1 трлн рублей безнадежных долгов россиян

По данным Национального центра банкротств, общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 июня 2017 года составила 24,74 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 65%.

Приставы спишут почти 1 трлн рублей безнадежных долгов россиян

Впрочем, эксперты указали и на структурные проблемы самого института судебных приставов.
— Окончить исполнительное производство судебный пристав может по разным основаниям — из-за невозможности взыскания или отзыва взыскателем исполнительного документа. Поэтому рост доли оконченных исполнительных производств прямо не свидетельствует о повышении эффективности работы приставов. Скорее это говорит о развитии системы документооборота, — пояснил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Cергей Голец.
Он также подчеркнул, что в целом проблемы в работе приставов остаются неизменными: чрезмерная нагрузка, низкая зарплата и оснащенность, отсутствие мотивации и высокий уровень текучести кадров. Из положительных сдвигов представитель Бинбанка отметил развитие систем электронного документооборота — в частности, введение электронного обмена данными ФССП с другими госорганами.

С тем, что каналы удаленного взаимодействия службы с госорганами и банками стали работать более качественно, согласен и начальник департамента оценки розничных рисков банка ТКБ Сергей Тараканов.
— Автоматически блокируются средства должников на счетах в банках, Пенсионном фонде, накладываются аресты на пенсии и соцвыплаты, — напомнил Сергей Тараканов. — ФНС аналогично арестовывает доли в компаниях и другие активы.

Сергей Голец считает, что необходимо системное изменение работы службы судебных приставов, в том числе — увеличение оплаты труда приставов. Также разумным было бы привлечение к работе частных судебных приставов, но для этого необходимы изменения в законодательстве, резюмировал представитель Бинбанка.
Пока в России негосударственного института приставов не существует.

Источник: nnm.me

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