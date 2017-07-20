Письмо. Суверенитет РФ и Германии

Здравствуйте, Татьяна!

По поводу объявления себя Сувереном и Живым Человеком мы уже когда-то общались.

Напомню, что я тогда писал, что в Германии, например те же разговоры.

Здесь тоже пишут письма Елизавете II, а так же в посольства США, Великобритании и России (как преемника СССР), т.к. по ещё действующим на территории Германии оккупационным законам SHAEF, HLKO суверенитет Германии принадлежит оккупационным властям.

https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=shaef+gesetze+deutschland&spf=1500550716998

https://staatenlos.info/alliierte-rechtsgrundlagen.html

https://medienredaktion.wordpress.com/2013/08/11/schein-eigentum-in-der-brd-keiner-besitzt-eigentum

- Собственность в Германии не принадлежит собственникам. Вы “пользуетесь”, но не “владеете”!

Никто ещё не получил хоть какого-либо ответа. Ниоткуда. Поэтому возникает вопрос: Ну, можно написать письмо “Бабе Лизе” и дальше что?!

Вот этого ведь никто не объясняет ни в России, ни в Германии!

Кстати: те, кто особо рьяно в Германии на эту тему “будоражат массы”, имели беседы с Verfassungsschutz (Орган по защите Конституции – аналог ФСБ, хотя, что они защищают – непонятно, ведь конституция в Германии так и не принята!) и им намекнули, что их неадекватность может послужить поводом к принудительному психиатрическому лечению.

Совсем недавно был освобождён один житель Баварии, незаконно удерживавшийся в психбольнице 7 лет за попытку придать огласке имевшие место быть коррупционные схемы в руководстве Баварии. Повод был надуманный и другой, но причина – эта.

Так же Конституционный Суд Германии объявил ещё в апреле 1991 года о недействительности договора об объединении Германии:

https://www.pravda-tv.com/2013/08/urteil-bundesverfassungsgericht-der-einigungsvertrag-ist-nichtig/

Но все эти вещи никого не волнуют. Любые запросы от граждан в органы гос. власти игнорируются.

Все гос. органы Германии, как и России, являются “фирмами” и находятся в соответствующем регистре (DUNS Nr.) Кстати, руководителем фирмы “Россия” является Д. Медведев.

В том же регистре стоят и все гос. органы США.

Чего вы в этом регистре не найдёте, так это хоть что-нибудь из Великобритании. Оно и понятно все остальные им и принадлежат.

Если бы Вы попытались доходчиво разъяснить по поводу Суверена и объявлении себя таковым. Если возможно конечно…

С уважением