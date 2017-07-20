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“Отличный троллинг”: пользователи соцсетей оценили рекламную кампанию RT

09:36. 20 июля 2017 Просмотров - 343 Нет комментариев Опубликовал:

Рекламная кампания RT в аэропортах Москвы привлекла внимание американских СМИ и пользователей соцсетей.

Полную подборку рекламных баннеров RT опубликовал на своем сайте.

На английском и русском языках они в ироничной форме предупреждают, что телеканал является "рупором пропаганды", "руководит хакерами" и "заставляет грустить Хиллари Клинтон".

Снимки рекламных экранов RT в аэропорту опубликовала в Twitter бывший сотрудник пресс-службы Демократической партии США Рейчел Палермо. "Я пережила атаку на Национальный комитет Демократической партии, и у меня было много мыслей насчет пересадки в Москве, но самым ужасным моментом стала официальная реклама RT", — написала она.

​В период предвыборной кампании в США в 2016 году серверы Демократической партии подверглись кибератаке, в которой американские СМИ обвиняли российские спецслужбы. В Москве обвинения назвали абсурдными, а хакер Guccifer 2.0, взявший на себя ответственность за взлом, отверг какие-либо связи с российскими властями.

В комментариях к твиту пользователи посмеялись над "выжившей" Палермо, а рекламу сочли не "ужасной", а "отличной" и "уморительной" и назвали ее "эпичным троллингом".

​"Не думал, что у русских есть чувство юмора. Это очень смешно", — признался один из комментаторов.

"Мне захотелось подписаться на RT. Потрясающий маркетинг", — написал другой пользователь.

Твит Палермо быстро распространился по сети, и на него обратил внимание портал BuzzFeed, назвавший рекламную кампанию "явным троллингом". На просьбу BuzzFeed о комментарии RT ответил с иронией. Представитель телеканала поблагодарил "армию троллей, взломавшую для нас экраны", а затем предупредил, что статья о рекламной кампании может стать поводом для обвинений в "сговоре с Кремлем". В пресс-службе RT пошутили, что рекламу телеканала "президент Путин одобрил лично".

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / в мире
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