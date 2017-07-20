Океанские претензии
20:47. 20 июля 2017 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сегодня опубликовали новую доктрину развития флота РФ до 2030 года.
Из примечательных моментов:
1. Делается достаточно однозначный выбор в пользу развития океанского флота, что увязывается в числе прочего с обострением конкуренции в мировом океане и дестабилизацией международной обстановки до 2030 года. Концепция прибрежного флота и опора на атомные подводные лодки явно недостаточна для текущей военно-политической обстановки.
2. Отмечается необходимость закрепления России как мировой морской державы №2 с посылом – отставание от занимающих первое место США сократить, а занимающему 3-е место Китаю не дать себя догнать. Стоит также помнить, что США в этой сфере стремятся сохранить общее превосходство над флотами РФ и Китая вместе взятыми, а Китай в свою очередь пытается догнать и перегнать Россию, попутно повышая свои возможности для конкуренции с США. Причем это уже давно не вопрос проектов, а реальной гонки военно-морских вооружений.
3. Указывается необходимость количественного и качественного наращивания возможностей российского флота, ибо если США догнать проблематично, то вот китайцы постепенно нагоняют как по кол-ву, так и по качеству кораблей, хотя существенно отстают в вопросе строительства АПЛ.
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4. Отсюда и вытекает необходимость масштабной кораблестроительной программы, которая должна поддержать существующее соотношении сил на море, где Россия не претендуя на полный паритет в морских вооружениях с США, стремится закрепить свое текущее место, угрозу которому представляет прежде всего судостроительная программа Китая. В качестве же основной стратегической угрозы №1 обозначены США и их союзники.
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5. Такой посыл заложенный в принятую программу, открывает возможности связанные не только с модернизацией существующих, но и с строительством крупных кораблей 1-го ранга, включая авианосцы, вертолетоносцы и ракетные крейсера, так как поставленные в программе задачи и проблематика конкуренции с США и Китаем требуют большего, нежели насыщения флотов фрегатами, дизельными подводными лодками и различными катерами. Приоритет отдан строительству атомных подводных лодок и многоцелевых кораблей, что отражает скорее стремление не слишком сильно отрываться от текущих тенденций в пополнении корабельного состава флота. Более амбициозные корабельные проекты, включая авианосец отнесены на перспективу.
6. Отдельно стоит выделить пункт указывающий на то, что возможности Черноморского Флота необходимо расширять, что намекает на дальнейшее обновление корабельного состава флота в ближайшие 10-15 лет и расширения возможностей ЧФ для ведения операций на Черном море и в Средиземноморье.
В целом, программа весьма амбициозная и экономически наверняка очень затратная, как собственно это обычно бывает с подобными масштабными планами связанными с масштабным развитием флота, что всегда было дорогим удовольствием. Плюс стоит помнить, что проектирование и постройка крупных надводных боевых кораблей будет связана с различными технологическими проблемами, связанными с нехваткой необходимых специалистов и необходимостью фактически восстанавливать некоторые производства. Разумеется, речь не идет о возвращении ко временам океанского флота адмирала Горшкова, что ныне находится за пределами экономических возможностей РФ.
Вся инфографика по ссылке http://static3.businessinsider.com/image/5
Но заявленные амбиции требуют существенного увеличения показателей во втором столбце, как минимум для поддержания паритета с Китаем. Введенных в строй в последние пару лет фрегатов, катеров и подводных лодок недостаточно для полной реализации заявленных в программе целей. Вполне очевидно, что на рост амбиций в сфере морских вооружений значительное влияние оказала сирийская кампания, которая наглядно показала, что флот может быть весьма полезен при ведении локальных войн за пределами РФ, а также выявила различные недостатки и нехватку кораблей различных типов при ведении активных боевых действий за пределами прибрежных морей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/V
Источник: colonelcassad.livejournal.com