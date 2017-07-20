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Леонид Масловский: О «реабилитации» Иосифа Виссарионовича Джугашвили/Сталина

09:06. 20 июля 2017 Просмотров - 251 4 коммент. Опубликовал:
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Восстановление доброго имени будущего святого Русской Православной Церкви Иосифа Виссарионовича Джугашвили/Сталина и правды о времени его правления страной является необходимым условием сохранения Российского государства.

Мои статьи по истории Отечества охватывают период истории России с X века до настоящего времени. Но в основу их легли события, происходившие в период с 1917 по 1953 годы. Из опубликованных на сайте газеты «Завтра» статей видно, что у России, включая сталинское время, великая, светлая, чистая и добрая история. Всю невинно пролитую кровь и грязь в нее принесли клеветники России.

Клевета о массовых сталинских репрессиях, голодоморе и ошибках сталинского правительства рождена помешавшимися на русофобии и антисоветчине американскими спецслужбами и их верными слугами внутри нашей страны.


Они не смогли найти никаких фактов, компрометирующих социализм, и придумали массовые сталинские репрессии и голодомор. Только вот не объяснили, зачем было правительству, каждый день в 1930-х годах ожидавшему нападение противника, истреблять и морить голодом своих граждан. Не объяснили, как в голодающей стране могло вырасти на удивление всему миру физически здоровое поколение, разгромившее армию Европы.

originalГолословные обвинения наших пиндосо-гесперийских «партнеров» уже давно опровергнуты русскими учеными и исследователями на основании фактического материала. Не было в сталинское время ни массовых репрессий, ни голодомора, ни существенных ошибок правительства, а было создано и сохранено со всеми населяющими его народами самое человечное, справедливое и культурное государство на земле – Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

Это в Пиндосии в 1930-х годах во время Великой депрессии действительно был голодомор. В 1930-1933 годах объем промышленного производства в Сатанинских Штатах упал вдвое до уровня производства 1901 года. Большая часть населения осталась без средств к существованию и вымирала, не имея возможности купить пищу. Страшный голод сопровождался эпидемиями. Количество жертв голодомора в США до настоящего времени засекречено, но есть все основания полагать, что количество людей умерших от голода и эпидемий в США во время Великой депрессии составляет многие миллионы человек.

В СССР в трудные времена страна переходила на карточную систему обеспечения населения продуктами питания, что исключало смерть советского человека от голода.

При Джугашвили/Сталине материальный уровень жизни людей год от года повышался. В то время было воспитано новое русское поколение – самое образованное, физически подготовленное, духовно возвышенное, морально-нравственно стойкое. На земле не было более благородного поколения, чем поколение Советской России 1930-х годов. Это поколение после трех разрушительных войн создавало великую державу, и было счастливо.

Количество населения СССР за 17 лет довоенного правления Иосифа Виссарионовича Джугашвили/Сталина увеличилось более чем на 50 млн. чел. В 1945 году Российская империя в третий раз в ХХ веке была спасена и сохранена. Славной Победой 1945 года было сохранено и государство Российское – Советский Союз, и 175,5 миллиона советских людей.

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Численность населения Советского Союза (СССР) в начале 1989 года составляло 286,7 млн. чел., в том числе Российской Федерации в 1990 году – 148 млн. чел. В настоящее время вопрос сохранения и преумножения народов Российской Федерации стоит, как никогда остро, так как с началом перестройки, с 1988 года в течение четверти века население РФ постоянно снижалось и только в 2013 году снижение количества населения удалось остановить. В РСФСР был стабильный рост населения примерно в размере 1 млн. чел. в год.

Изумительные темпы роста промышленности и сельского хозяйства в СССР сталинского времени не оставляли Пиндосо-гесперии никаких шансов на порабощение нашей страны и истребление наших народов. Не смогли сломать СССР и чудовищные орды европейских завоевателей, брошенные на СССР в 1941 году. После поражения европейских завоевателей в войне с СССР Запад придумал массовые сталинские репрессии и голодомор в СССР.

После смерти Сталина антисталинская оппозиция захватила власть в нашей стране и начала внедрять в умы советских граждан злонамеренную ложь о сталинском времени. Для этого понадобилось заменить 800 тыс. государственных служащих, которые вместе со всем народом обеспечивали нашу победу в Великой Отечественной войне и никогда никем в мире не достигаемые темпы развития промышленности и сельского хозяйства, особенно наукоемких отраслей промышленности. Указанное количество государственных служащих было заменено в период с 1953 по 1956 годы.

originalПриход к власти антисталинской оппозиции сразу после смерти Сталина указывает на то, что Россия оставалась самой человечной, доброй страной в мире и при Сталине. Представители этой самой антисталинской оппозиции, многие из которых стали представителями 5-й колонны Запада, с 1956 года по настоящее время поддерживают созданный в США образ Сталина и его времени управления страной. Ежедневно в программах телевидения и сегодня показываются и озвучиваются насквозь лживые художественные фильмы о Сталине и сталинском времени, рассказы так называемых «свидетелей» того времени и антисталински настроенных «историков».

Со дня смерти И. В. Сталина прошло более 60 лет, а прижимистая Пиндосо-гесперия и сегодня тратит миллионы долларов на поддержание среди граждан России отрицательного отношения к Сталину. С какой целью Пиндосо-гесперия уже 90 лет тратит огромные деньги, распространяя по всему миру клевету об И. В. Сталине?

Целью Пиндосо-гесперии являлось и является создание нового поколения российских граждан, ненавидящих, как советскую, так и сегодняшнюю Россию.

США сумели после смерти И. В. Сталина внушить молодым гражданам СССР комплекс неполноценности, воспитать ненависть к социализму, советской власти, СССР, представить жизнь в советское время, как чередование совершаемых государством преступлений, как самый мрачный период в истории нашей Родины.

Совсем недавно великий и независимый народ начал стесняться своего прошлого. Самоуничижение стало нормой жизни. СССР перестал быть для советских людей высшей ценностью в жизни, социализм – самым эффективным и справедливым государственным устройством, и они отреклись от СССР и социализма.

Это произошло, несмотря на то, что социалистическое время является самым уникальным временем за весь период существования человечества. На протяжении двух тысяч лет нашей эры простые люди всегда были бесправными, униженными и оскорбленными, лишенными большинства благ жизни.

В России, СССР было создано единственное на земле государство-семья, в котором люди были равны и не разделялись на избранных и отверженных.

Но нам каждый день говорят, что социализм – это плохо во всех отношениях, что русские люди ничего путного построить неспособны и в своей истории совершали одни ошибки, что мы можем нормально жить только под диктовку США.

С 1989 года Горбачев, Ельцин, Сахаров, Гайдар, Шеварднадзе и прочие губители нашей страны начали выполнять волю США. В результате выполнения воли США было уничтожено экономическое и военное сотрудничество социалистических стран, вдвое уменьшено население и территория Российского государства, уничтожено огромное количество вооружений, заводов, научных коллективов и предприятий сельского хозяйства. Население вновь образованного капиталистического Российского государства начало уменьшатся почти на 1 млн. чел. в год. США аплодировали Ельцину, осыпали милостями Горбачева и писали о великом антисталинском докладе Хрущева.

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Россия может избежать участи СССР только в случае реабилитации Сталина, сталинского и всего советского времени, во время которого наша страна в темпах развития в два и более раз опережала США и создавала технически более совершенную наукоемкую продукцию и изготавливала эту продукцию на технологически более совершенных предприятиях.

Россия может избежать участи СССР только в том случае, если граждане нашей страны будут гордиться ее историей, включая историю самого великого сталинского времени. И надо заметить, что если США удастся развалить Россию, как удалось развалить Советский Союз, то они истребят все населения нашей страны и заселят просторы России другими людьми, которые никогда не подумают и не скажут, что это их земля.

Вопрос восстановления доброго имени Иосифа Виссарионовича Джугашвили/Сталина в сегодняшней России для ее народов является вопросом жизни и смерти, ибо только уверенная в себе нация может выстоять под напором самой богатой и коварной страны в мире. Несметные богатства пиндосов должны оказаться беспомощными перед стойкостью уверенных в своей силе русских.

Речь идет не о восстановлении в нашей стране социализма. Речь идет о восстановлении правды об Иосифе Виссарионовиче Джугашвили/Сталине и советском времени.

Конечно, социалистический общественно-политический строй является благом для нашей страны, но, по-моему, только один раз в тысячу лет возникают условия, когда можно у богатых забрать богатства, национализировав и передав государству частную собственность. Мы должны благодарить судьбу, что Россия попала в этот день и час тысячелетней истории, построила социализм и благодаря социализму обеспечила спасение русского и других народов Великой Российской Империи.

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В настоящее время мы изучаем большинство периодов истории нашей страны по учебникам, написанным в США и внедренным в наши школы и институты представителями 5-й колонны, которые в избытке имеются во всех ветвях власти, научных коллективах и СМИ. В СССР этих людей называли диссидентами. Сегодняшние слуги Пиндосо-гесперии внутри нашей страны не имеют и не могут иметь своего мнения, а делают и говорят то, что им диктует Пиндосо-гесперия.

Десятилетиями проводимые мероприятия по дискредитации нашей страны дали свои результаты. Сегодня большинство населения России воспитано не на реальных событиях нашего прошлого, а виртуальных, выдуманных нашими недругами. Сложенные в сознании большинства граждан нашей страны многие стереотипы совершенно не соответствуют действительно имевшим место событиям, как советского времени, так и в целом периода существования тысячелетней России.

Например, самый гуманный изо всех европейских монархов его времени русский царь И. В. Грозный объявлен деспотом, в то время как за тридцать лет правления этого «деспота» было приговорено к смертной казни 3 тысячи человек. Деспотом объявлен и Иосиф Виссарионович Джугашвили/Сталин. Современная политика Пиндосо-гесперии должна открыть глаза всем думающим людям.

Очевидно, что Пиндосо-гесперия дискредитирует тех лидеров и те государства, которые проводят независимую политику, направленную на благо не пиндосо-гесперийских стран, а своего государства и своих граждан.

И. В. Грозный, как и А. Невский не стал выполнять волю Запада, так как понимал, что Запад стремится погубить Россию. И. В. Грозный присоединил к России Сибирь, Казанское и Астраханское царства, в борьбе за Балтийское море разбил немецкий орден, укрепил православную веру и семью. Вот за это его ненавидят в Пиндосо-гесперии и представляют деспотом гениального государственника и доброго человека, посвятившего свою жизнь России.

Иосиф Виссарионович Джугашвили/Сталин построил социалистическое государство, одолел всех внутренних и внешних врагов нашей страны, никому не позволял вмешиваться в наши внутренние дела и превратил СССР в сверхдержаву. Вот за это его ненавидят в Пиндосо-гесперии и боятся, что потомки возьмут на вооружение опыт второго гениального государственника в истории России. Иосиф Виссарионович Джугашвили/Сталин тоже всю свою жизнь посвятил служению Родине.

США и сегодня тратят миллионы долларов на поддержание в сознании наших граждан созданного ими образа Джугашвили/Сталина, так как боятся русских людей, их созидательного ума и мужества.

Они боятся, что русские люди увидят все величие истории России и на ее фоне ничтожество Гесперии, Пиндосии и в целом всего Запада.

Не смотря на все старания Пиндосо-гесперии, огромные расходы на манипуляцию сознанием наших граждан правда о Джугашвили/Сталине и сталинском времени пробивается сквозь тьму окутавшей Россию лжи. Сегодня настало время восстановления доброго имени Иосифа Виссарионовича Джугашвили/Сталина. В противном случае Россия окажется беззащитной перед разрушившей СССР идеологической машиной Пиндосо-гесперии. Недопустимо дважды повторять одну и ту же ошибку. Промедление в вопросе реабилитации Иосифа Виссарионовича Джугашвили/Сталина смерти подобно для Российского государства и всех живущих в нем народов.



источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: вторая мировая война, история ссср, сталин
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4 коммент.»

  • 1137 979
    Руса 20 июля 2017 в 10:11 Ссылка Пометить
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    Поддерживаю автора.
    Раздутые сталинские репрессии и ” голодомор “- это такой же миф о том,
    что во время ВОВ погибло 27 млн. чел.
    советских людей. Уже научно доказано,
    всего погибло 16 млн. чел.
    Сталин- символ нашей Победы и надо
    вернуть его имя городу на Волге- Сталинград, выподнить последнюю волю
    ” Бессмертного полка “.

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  • 1024 820
    Vov 20 июля 2017 в 11:54 Ссылка Пометить
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    Волгоградцы не против? Других препятствий не вижу.

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  • 3610 2246
    Михан 20 июля 2017 в 13:18 Ссылка Пометить
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    Церковники всячески возносят Ивана Грозного, на мой взгляд можно жертвовать населением, но во благо потомкам, а после Ивашки была многовековая смута. На работе я всегда настраиваю коллектив чтобы не было крысиной возни и Правда и Справедливость всегда побеждала. Тиранов и смутьянов устраняю из коллектива и у коллектива появляется стремление больше трудиться и развиваться. Сейчас я веду борьбу на работе с несколькими тиранами, но моих сил не хватает. Всегда приятно слышать, что на прошлой моей работе Добро в очередной раз победило. Ведь приятно вычленить подлеца и мерзавца и наказать его?
    Как у вас там с мерзавцами? Бьют? Поделом!
    Ведьмы вас не пугают шабашем?
    Но не правда ли, зло называется злом
    Даже там — в добром будущем вашем? В.С. Высоцкий.

    Правда Жизни одна-справедливость должна побеждать в любом коллективе и тогда общество развивается правильно и быстро.

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  • 399 313
    Oleg 20 июля 2017 в 14:12 Ссылка Пометить
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    Единственный период нормальный (т.е. с учётом прошлых и последующих периодов, при учёте перегибов в брежневский период в т.ч.) был при Л.И.Брежневе, может потому, что он русский и вокруг его была такая же команда, у русских был свой РСФСР и жителей солнечных республик и стран можно было видеть только по телевизору. При Л.И.Брежневе не было никаких рпц, тем более сионизма, а был социализм, где трудящиеся были довольны результатом своего труда. Про Сталина сказать ничего не могу, при нём не жили.

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