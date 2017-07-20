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Красная черта

08:48. 20 июля 2017 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:


Членам Коммунистической партии Китая (КПК) настоятельно рекомендовали отказаться от религиозных убеждений.

Об этом сообщается в официальном издании ЦК КПК — журнале «Цюши», содержание заметки передает Global Times.«Члены партии не должны иметь религиозных верований, это красная черта для всех партийцев. Они должны быть убежденными марксистами-атеистами, подчиняться правилам партии и следовать ее идеологии. Искать ценность в религии запрещено», — написал в журнале директор государственного управления по делам религий КНР Ван Цзаоань. По его словам, верующие партийцы должны отказаться от своих воззрений, а ослушавшихся ждет наказание. Ван указывает: религии должны регулироваться государством и «китаизироваться», а верующим в своих убеждениях надо искать догматы, продвигающие социальную гармонию и развитие. Китай — официально атеистическое государство, однако для простых граждан ограниченная религиозная свобода все же допустима. По данным на 2016 год, в КПК состоит 88,7 миллиона человек.

https://lenta.ru/news/2017/07/20/abandon_faith/ – цинк

Линия председателя Си в действии. Ранее он уже он уже заявлял о том, что необходимо жестко контролировать религию и препятствовать использованию религии для подрывной деятельности в Китае.

2015-й год

Все религии и конфессии в Китае должны быть независимы от иностранного влияния, сообщило информационное агентство "Аssocieted Рress".
“Мы должны управлять религиозными делами в соответствии с законом и придерживаться принципа независимости в руководстве религиозными группами и приведении их к согласию”, сказал китайский лидер. “Активные усилия должны быть приложены, чтобы включить религии в социалистическое общество”, – подчеркнул Си Цзиньпин.

https://www.sedmitza.ru/text/5579905.html – цинк

2016-й год

Китай должен сохранять бдительность, чтобы не позволить "нежелательным иностранным элементам" внедряться в страну через религиозные организации и не допустить, чтобы экстремисты распространяли в стране свою идеологию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.По его убеждению, Китай должен использовать интернет для пропаганды точки зрения на религию Коммунистической партии, сообщает государственное китайское агентство Синьхуа.
"Мы должны решительно препятствовать инфильтрации через религиозные организации экстремистов и защищаться от их идеологических диверсий", – заявил Си Цзиньпин, выступая на двухдневной национальной конференции по вопросам религии, прошедшей в Пекине. Правящая в стране Коммунистическая партия утверждает, что поддерживает свободу вероисповедания, однако она позволяет функционировать в стране только официально разрешенным религиозным организацям и жестко контролирует их деятельность.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что религиозные группы, функционирующие в стране, должны следовать китайской культуре, а также поддерживать власти и существующий политический строй.
По словам китайского лидера, религиозные организации в стране обязаны "соблюдать китайское законодательство и нормативы, посвятить себя делу реформ и политике открытости, а также социалистической модернизации, чтобы внести вклад в реализацию китайской мечты о национальном возрождении".

http://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160424_china_religion – цинк

В основе данной идеологической линии лежит изучение опыта краха КПСС и компартий восточной Европы, чем в Китае занимаются специализированные институты. В целом, предложенная концепция близка по содержанию взглядам на религию Ленина и Мао. Так что нынешнее программное заявление по линии КПК, отражает доминирование взглядов Си Цзиньпина в вопросах идеологического строительства в КНР, где сложился концептуальный симбиоз умеренного китайского национализма и марксизма. В этом отношении, вопреки первоначальным ожиданиям, Си Цзиньпин оказался проводником более жесткой идеологической линии, нежели это наблюдалось при Ху Цзиньтао. Схожую ошибку в свое время многие эксперты совершили в отношении Ким Чен Ына, от которого также ждали вестернизированных реформаторских усилий вплоть до горбачевщины, а получили известно что – баллистические ракеты долетающие до Аляски и рассказы про американских ублюдков. Вопреки первоначальным ожиданиям, в идеологических вопросах, Си Цзиньпин не продолжил курс на либерализацию, а наоборот – целенаправленно закручивает гайки.

Также стоит отметить, что в этом году в Китае принят закон http://colonelcassad.livejournal.com/3297311.html запрещающий критиковать Мао Цзедуна и революционеров, основавших КНР. Помимо общеидеологической работы по укреплению и модернизации КПК, Си Цзиньпин работает на укрепление собствненых позиций перед грядущим съездом XIX съездом Коммунистической Партии Китая, где твердая идеологическая линия должна обеспечить необходимую поддержку со стороны делегатов съезда.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, Китай, кнр, кпк, марксизм, религия, си цзиньпин
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