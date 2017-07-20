Константин Никифоров. Ватикан идет в Россию

Госсекретарь Ватикана прокомментировал свой предстоящий визит в Россию

Обращает внимание непременная встреча с Путиным.



Про кардинала подробно здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Parolin



Есть и такой сайт! “Новый Госсекретарь Ватикана. Кто такой Пьетро Паролин?

http://xn--80aqecdrlilg.xn--p1ai/novyiy-gossekretar-vaticana/

31.08.2013 icatholic

Пьетро родился зимой, 17 января 1955 года, на севере Италии, в коммуне Скьявон, что подле Виченцы. Даже сейчас это тихий и маленький городок, население которого едва превышает две тысячи человек. Что же, один из его уроженцев теперь точно дал повод для гордости.



Вообще, регион Венето (и город Венеция) дали католической церкви вообще и Ватикану в частности, не одного видного сановника и серьезного иерарха. Стоит вспомнить хотя бы Анжело Сколу, экс-Патриарха Венеции, а ныне — миланского Архиепископа. Из этих мест, с этих гор сошли на Петрово Служение Папы Римские Иоанн Павел I и Иоанн XXIII. Они считаются образцами добродетели, они хотели «церковь для бедных», ибо сами познали ее в детские годы. «Папа Лучани» и «Добрый Папа Иоанн» до конца своих дней несли в своих генах тот крестьянский труд, которым зарабатывали себе на жизнь жители маленьких местечек Венето.



Один выходец из региона стал Святым Папой. Это Джузеппе Сарто, Пий X. Он боролся против модернизма, но стал первым Понтификом, увидевшим кинофильм. В быту он был прост и демократичен, как и подобает жителям Венеции. Может, он смог бы повернуть церковь назад, к консерватизму, как и хотел, но смерть и начало Первой Мировой не дали этому сбыться.



Считается, что сан Патриарха Венеции — один из самых кратчайших путей к кардинальству, с 1827-го года эта традиция не прерывалась еще ни разу.



Но вернемся к нашему герою — Пьетро Паролину. Он рос в верующей семье. Его отец был набожным человеком, зарабатывая на жизнь продажей сельскохозяйственной техники, который погиб в результате аварии, когда Пьетро было 10 лет. Мать была учителем начальной школы, которая стала для него, младшего брата и сестры примером трудолюбия, любви и верности Богу. Пьетро был министрантом в местном приходе, где впервые почувствовал призвание к священству, на формацию которого повлияли такие личности, как о. Джузеппе Арена и кардинал Элиа Анджело Далла Коста (архиепископ Флоренции с 1931 по 1961 год). В 1969 году, в возрасте 14 лет, Пьетро поступил в семинарию Виченце, где наставники отмечали его способности в учебе.



После того, как в возрасте 25 лет он был рукоположен в священники епископом Онисто в 1980 году и после двух лет в качестве викарного священника в приходе Святой Троицы в Скио, в северной Италии, он был направлен на учебу в области канонического права в Папском Григорианском университете – «кузнице нунциев». Намерение состояло в том, чтобы дать ему место в епархиальном суде в области пастырского попечения семей. Но в Риме был замечен и по благословению епископа отправился на дипломатическую службу Святому Престолу.



Летом 1983 года поступил в Папскую Церковную Академию и в 1986 году защитил диссертацию по Архиерескому Синоду, после чего отправился в свою первую миссию: три года в качестве дипломата в нунциатуре Нигерии и еще три (1989-1992) в нунциатуре Мексики. В Нигерии он участвовал в разрешении вопросов в христианско-мусульманских отношениях, а в Мексике включился в работу, которая привела к юридическому признанию Католической Церкви в 1992 году и установлению дипломатических отношений между Святым Престолом и Мексикой. В его послужном списке значатся также Испания, Италия, «карликовые» Андорра и Сан-Марино.



С 2002 по 2009 гг. Пьетро работал в Курии, будучи заместителем Секретаря по отношениям с государствами (главы ватиканского МИДа). Он помогал трем министрам ведомства — сначала в последний год Жан-Луи Торана ( 2003), затем три года работал при архиепископе (позже кардинале) Джованни Лайоло, и закончил работу при действующем Секретаре Доминике Мамберти.



Первым серьезным делом Паролина было участие от Ватикана в переговорах по договору о нераспространении ядерного оружия. Выступая в 2006 году в Вене, монсиньор Паролин сделал акцент на «развитии ядерной энергетики для мирных целей», а также настаивал, что» все трудности должны быть преодолены через дипломатические каналы».



В начале понтификата Папы Бенедикта XVI, Паролин возглавлял делегацию Ватикана, дважды вылетая в Пекин для проведения переговоров с китайскими чиновниками для решения проблем, с которыми сталкиваются христиане в Китае.



Дальше служба «забросила» Паролина во Вьетнам, где с 1990-го года вяло тянулись переговоры коммунистического правительства и Ватикана. Несмотря на то, что Вьетнам имеет одну из самых крупных католических общин во всей Азии, выжить при строгом, хоть и немного более либеральном в последнее время, коммунистическом режиме, непросто. Паролин приехал чтобы, так сказать, «навести мосты» и способствовать установлению дипломатических отношений между двумя странами.



После успеха во Вьетнаме Папа Бенедикт XVI сделал Пьетро Паролина полноправным Нунцием и пожаловал ему епископскую хиротонию с титулярной областью Акуипендиум. Папа же отправил новоиспеченного иерарха в Венесуэлу, где социальная политика Уго Чавеса оставляло все меньше места для Церкви в жизни простых людей. Также государство открыто вмешивалось в деятельность Церкви, что привело к открытому конфликту между президентом и местными иерархами. По мнению кардинала Хорхе Уроса Савино, Чавес уверенно вел страну к тоталитаризму .



Доходило порой до абсурда. Например, в один день в Католической Церкви Венесуэлы признали, что у них дефицит вина для совершения Святой Мессы. И это на фоне общего и часто внезапного дефицита других важных товаров…



Но весь католический мир узнал о нем 31 августа 2013 года, когда Папа Франциск, следуя букве какона 354 ККП, принял отставку Государственного Секретаря Тарчизио Бертоне, правда, попросив его исполнять свои обязанности до 15 октября, назначив на его место Пьетро Паролин.



Архиепископ награжден двумя Орденами. В 2005 ему вручили награду «За заслуги перед Итальянской Республикой» в степени Кавалера.



А в 2009, он был награжден таким же Орденом, но уже в Германии, и в более высокой степени, Командора.



Теперь архиепископ Пьетро Паролин, экс-заместитель МИДа Ватикана, Нунций в Венесуэле, который своими глазами видел силу социализма в двух непростых странах, стал 59-м Госсекретарем Святого Престола (самым молодым в этой должности со времен Эудженио Пачелли (Пия XII).



Кардинал Джованни Лайоло прокомментировал назначение, особо отметив личные качества Пьетро Паролин, такие как мудрость, смирение, способность реально оценивать ситуацию: «Я всегда восхищался им. Для меня, его назначение в качестве госсекретаря, это хорошая новость. Это хорошая новость для Церкви и, в частности, для Святого Престола». Также Лайоло добавил, что монсеньор Паролин настолько хорош, что его выбрал бы любой Папа, чтобы сделать вместе с ним еще один шаг Церкви вперед.



Как бы ни было, его ждет долгая дорога, нелегкий крест и повышенные ожидания — справится ли «новичок» с мощной куриальной машиной? Станет ли настоящей опорой Папе-аргентинцу?

Покажет время. Молитесь о нем!” ( конец цитаты)