КАКИЕ ЖЕ РУССКИЕ – “ВАРВАРЫ, ПОЧТИ ЗВЕРИ…”!

Русские всегда были самые отсталые и недоразвитые.

Ходили в непонятных штанах и носили зачем-то меха, когда все нормальные европейцы обматывались тряпками. Издавна были нетолерантны. Запрещали однополые отношения, а в просвещённой античной Европе мужчины любили любить друг друга.

Русские были настолько отсталыми, что, как правило, мужики жили с бабами и заботились о семье, а не о светлом демократическом будущем.

У русских варваров даже не было рабства, какой позор!

Русские — самый молодой народ, поэтому на тысячи лет отстают в развитии от других народов, а раскопки в Триполье (Украина) и Костёнках (под Воронежем) к русским не относятся, это были древние укры вперемешку с древними евреями.

Государство русским построили шведы, даже РАНЬШЕ, чем себе.

Русские не мылись, а бани у них строились исключительно для разврата. Умение мыться русским отдали европейцы, причём отдали совсем безвозмездно. Так, что сами даже забыли, что это такое до походов на Аравию. Снова стали мыться в эпоху Возрождения. А то, что воду можно подогревать и мыться горячей европейские рыцари узнали во время крестовых походов от арабов и очень удивились.

Религию русским презентовали греки. До этого у русских была какая-то дикая вера, которая запрещала пить алкоголь, давать деньги под проценты, обманывать людей.

Письменность нам подарила Византия. До этого русские, когда ходили походами на Константинополь, мирные и торговые договоры подписывали крестиками, а составляли устно, записывая на диктофон.

Русская княжна Анна Ярославна, которая стала знаменитой королевой Франции, выйдя замуж за короля, была хуже всех при французском дворе: она одна умела читать, мылась и чистила зубы - вот русская дикарка.

До Петра Россия была дикой и варварской. Пётр привёз много полезного: табак, парики со вшами, немецкую мужскую одежду с чулками и корсетами, а главное флот, которого в России раньше не было, ведь Олег на Византию на руках брассом плавал, а по рекам русские, видимо, на плотах ходили.

Канада подарила нам хоккей, который попал к канадцам из неизвестной восточной страны, где люди в валенках на озёрах в него играли издавна.

Русские варвары врывались в среднеазиатские кишлаки, аулы и стойбища, оставляя после себя лишь библиотеки, театры и города.

Русские были очень агрессивны по отношению к народам Сибири – переводили на их языки Библию, обращали в христианство, причём делали это извращённо, в дружеской форме.

Америка всегда была лучше России. Они первые сбросили на мирные города атомные бомбы. Первые слетали на луну. Американец Сикорский изобрёл вертолёт. Американец Зворыгин - телевизор. Попов, Гагарин, Циолковский, Королёв, братья Можайские… Конечно, все они были в душе американцами!

Да, и конечно, Америка победила Гитлера во время вьетнамской войны в Ираке против терроризма!

Ещё… Америка подарила России свободу от СССР. Теперь мы СВОБОДНО можем одеваться как клоуны, бухать, наркоманить и умирать молодыми, мы СВОБОДНО можем посылать на три буквы родителей и забивать на учёбу, можем не обращать внимания на детей и не искать себе работу, мы СВОБОДНО можем быть бандитами и проститутками, лесбиянками и геями.

Теперь у нас, как на западе, всё по справедливости: богатеи жируют, трудяги голодают. Образование скоро будет как у них, и мы будем такие же УМНЫЕ как американцы. Заводы закрылись. А зачем они, нефти же навалом?

Русские в 1990-е годы сокращались по миллиону в год. Но это не важно, ведь мы СВОБОДНЫ!

Спасибо Америке!

Конечно же, русский язык не крутой, русские фильмы не модные, традиции и культура варварские, ведь лучше одеть в минус тридцать китайские кроссовки, чем тёплые, но не модные валенки.

Русские очень агрессивные: они напали на шведов под Полтавой, на поляков в кремле в 1612, на Наполеона при Бородино, мы неадекватно применили силу в Сталинграде. Мы устроили геноцид украинцев, а заодно и самих русских, чтобы Украине не обидно было. Мы оккупировали восточную Европу, которая была свободной, под охраной миротворца Гитлера.

И Первую, и Вторую мировые войны развязали русские! Это Сталин вынудил Гитлера напасть на СССР. Сначала подговорил завоевать пол-Европы, а потом спровоцировал на войну с Советским Союзом. Сталин был маньяком и извращенцем, звонил каждый день по утрам Гитлеру и говорил ему: «Редиска, падла, сука, пасть порву!» Наконец Гитлер не выдержал, после того как в последний раз Сталин позвонил ему по сотовой связи 22 июня в 4 утра. И такого наговорил, что Гитлер отдал приказ немедленно перейти границу СССР. Таким образом Советская армия варварски расправилась с гуманным немецким фашизмом.

И самое главное - МЫ навязали Америке гонку вооружения, хотели на неё напасть, сбросить атомные бомбы и, вследствие этого, развязали холодную войну. И, конечно, мы вероломно напали на маленькую ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ Украину, а Америка её спасла.

Отрывок из книги Дмитрия Ребякова «Почему мы так живём».

Источник:https://cont.ws/@anddan01