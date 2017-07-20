Главная » Мировоззрение, Наследие Славян, Славянская Культура

КАКИЕ ЖЕ РУССКИЕ – “ВАРВАРЫ, ПОЧТИ ЗВЕРИ…”!

18:13. 20 июля 2017 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал:

vtoraya-mirovaya-vojna-countryballs-komiksy-pesochnica-443005

Русские всегда были самые отсталые и недоразвитые.

Ходили в непонятных штанах и носили зачем-то меха, когда все нормальные европейцы обматывались тряпками. Издавна были нетолерантны. Запрещали однополые отношения, а в просвещённой античной Европе мужчины любили любить друг друга.

Русские были настолько отсталыми, что, как правило, мужики жили с бабами и заботились о семье, а не о светлом демократическом будущем.

У русских варваров даже не было рабства, какой позор!

Русские — самый молодой народ, поэтому на тысячи лет отстают в развитии от других народов, а раскопки в Триполье (Украина) и Костёнках (под Воронежем) к русским не относятся, это были древние укры вперемешку с древними евреями.

Государство русским построили шведы, даже РАНЬШЕ, чем себе.

Русские не мылись, а бани у них строились исключительно для разврата. Умение мыться русским отдали европейцы, причём отдали совсем безвозмездно. Так, что сами даже забыли, что это такое до походов на Аравию. Снова стали мыться в эпоху Возрождения. А то, что воду можно подогревать и мыться горячей европейские рыцари узнали во время крестовых походов от арабов и очень удивились.

Религию русским презентовали греки. До этого у русских была какая-то дикая вера, которая запрещала пить алкоголь, давать деньги под проценты, обманывать людей.

Письменность нам подарила Византия. До этого русские, когда ходили походами на Константинополь, мирные и торговые договоры подписывали крестиками, а составляли устно, записывая на диктофон.

Русская княжна Анна Ярославна, которая стала знаменитой королевой Франции, выйдя замуж за короля, была хуже всех при французском дворе: она одна умела читать, мылась и чистила зубы - вот русская дикарка.

До Петра Россия была дикой и варварской. Пётр привёз много полезного: табак, парики со вшами, немецкую мужскую одежду с чулками и корсетами, а главное флот, которого в России раньше не было, ведь Олег на Византию на руках брассом плавал, а по рекам русские, видимо, на плотах ходили.

Канада подарила нам хоккей, который попал к канадцам из неизвестной восточной страны, где люди в валенках на озёрах в него играли издавна.

Русские варвары врывались в среднеазиатские кишлаки, аулы и стойбища, оставляя после себя лишь библиотеки, театры и города.

Русские были очень агрессивны по отношению к народам Сибири – переводили на их языки Библию, обращали в христианство, причём делали это извращённо, в дружеской форме.

Америка всегда была лучше России. Они первые сбросили на мирные города атомные бомбы. Первые слетали на луну. Американец Сикорский изобрёл вертолёт. Американец Зворыгин - телевизор. Попов, Гагарин, Циолковский, Королёв, братья Можайские… Конечно, все они были в душе американцами!

Да, и конечно, Америка победила Гитлера во время вьетнамской войны в Ираке против терроризма!

Ещё… Америка подарила России свободу от СССР. Теперь мы СВОБОДНО можем одеваться как клоуны, бухать, наркоманить и умирать молодыми, мы СВОБОДНО можем посылать на три буквы родителей и забивать на учёбу, можем не обращать внимания на детей и не искать себе работу, мы СВОБОДНО можем быть бандитами и проститутками, лесбиянками и геями.

Теперь у нас, как на западе, всё по справедливости: богатеи жируют, трудяги голодают. Образование скоро будет как у них, и мы будем такие же УМНЫЕ как американцы. Заводы закрылись. А зачем они, нефти же навалом?

Русские в 1990-е годы сокращались по миллиону в год. Но это не важно, ведь мы СВОБОДНЫ!

Спасибо Америке!

Конечно же, русский язык не крутой, русские фильмы не модные, традиции и культура варварские, ведь лучше одеть в минус тридцать китайские кроссовки, чем тёплые, но не модные валенки.

 

Русские очень агрессивные: они напали на шведов под Полтавой, на поляков в кремле в 1612, на Наполеона при Бородино, мы неадекватно применили силу в Сталинграде. Мы устроили геноцид украинцев, а заодно и самих русских, чтобы Украине не обидно было. Мы оккупировали восточную Европу, которая была свободной, под охраной миротворца Гитлера.

И Первую, и Вторую мировые войны развязали русские! Это Сталин вынудил Гитлера напасть на СССР. Сначала подговорил завоевать пол-Европы, а потом спровоцировал на войну с Советским Союзом. Сталин был маньяком и извращенцем, звонил каждый день по утрам Гитлеру и говорил ему: «Редиска, падла, сука, пасть порву!» Наконец Гитлер не выдержал, после того как в последний раз Сталин позвонил ему по сотовой связи 22 июня в 4 утра. И такого наговорил, что Гитлер отдал приказ немедленно перейти границу СССР. Таким образом Советская армия варварски расправилась с гуманным немецким фашизмом.

И самое главное - МЫ навязали Америке гонку вооружения, хотели на неё напасть, сбросить атомные бомбы и, вследствие этого, развязали холодную войну. И, конечно, мы вероломно напали на маленькую ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ Украину, а Америка её спасла.

Отрывок из книги Дмитрия Ребякова «Почему мы так живём».

127283554_russkie

Источник:https://cont.ws/@anddan01

Метки: развитие, Русы, славяне
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Идём в музей варваров, почти зверей! [Прошлое Руси]
... что славяне - это «варвары, люди второго сорта, почти звери», при этом оговорившись, что...отношение (без маски лицемерия) к Русскому народу своё лично и официальной...вообще... Артефакты дохристианского прошлого Русов: как «Велесова книга», «Славяно-Арийские ...
Дикие варвары? Люди второго сорта? Почти звери?
...варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери...Впрочем, если говорить о русских - всё то что ...наши русские территории не было. Славяне, дескать, как-то...мамонтовый клык. Каким образом и какими технологиями предкам ...
Каковы истоки Русского Языка?
...варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери... были сделаны на каком-либо другом языке кроме русского. Вывод: речь шла...Шварц. «Как показало исследование, школьники, имеющие представление о грамматике русского языка, ...
Какую письменность создали Кирилл и Мефодий. Николай Левашов
...сделали эти монахи для русского народа? Кто, с какой целью пытается убедить...Шевченко записал малороссийский диалект русского языка дореволюционной русской азбукой. Вы не ...варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери...
Евреям не нравится, когда русские рассказывают им их историю?!
...варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери... "историю русского народа" и теперь такие высокие господа как глава РПЦ...такого различения "жидвы" — статья "Как получается, что "русские националисты" в большинстве своём...
История переписывания истории Руси-России
... начавшееся при Романовых и почти не ослабевавшее в первые двести... - какие старые русские документы следует уничтожить, какие переписать, какие сохранить, какие фальсифицировать. Как мы ...стерли из памяти народной как эпоху варваров и зверей.. Так нас учат ...

Один комментарий»

  • 500 324
    Владислав 20 июля 2017 в 20:04 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Рабства не было, а холопы были? А в остальном правильно, более или менее: да я дикий и кровожадный, но чистый, иначе империю не создашь и не размножишься. Кстати, реальная история не во всём совпадает с тем, что пишет автор или наоборот, но прикольно.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>