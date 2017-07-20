Как ПРОСТО… Приготовить домашнюю ПРОСТОКВАШУ

Как не любить простоквашу, ведь ПОЛЬЗА от нее огромная!

Простокваша – очень популярный диетический продукт из густого закисшего молока.





Приготовить ее несложно – достаточно просто иметь под рукой некипяченое молоко и бактериальную закваску, в роли которой может выступать обычная сметана.

Простокваша: полезные свойства и состав

У простокваши снежно-белый или кремово-желтый цветовой оттенок. Ее вкусовые качества зависят от жирности, способа приготовления: продукт может быть как очень кислым, так и довольно пресным. Обычная калорийность напитка равна 2,5% (56 ккал) на 100 г продукта. А вот у нежирных разновидностей в 100 г содержится всего 30 ккал.

Простокваша «поставляет» в желудок здоровую микрофлору. В ней много полезных витаминов, в том числе бета-каротина, витаминов групп А, B, С, K и E.

Продукт содержит в себе чуть ли не всю таблицу Менделеева.

Магний, фосфор, натрий, кальций, калий – это лишь некоторые микро- и макроэлементы, входящие в состав напитка.





Также в ней очень много разных жирных моно- и полиненасыщенных кислот, в том числе лизина, валина, триптофана, треонина, лейцина, аргинина и метионина.





Немало в простокваше и органических кислот (фолиевой, аскорбиновой, пантотеновой).





Пищевых волокон, сахара и крахмала в ней также предостаточно.

Простокваша – польза для организма

Полезные свойства напитка были открыты в XIX веке гениальным русским биологом И.И. Мечниковым.

Его исследования доказали, что этот молочный продукт – большое благо для всего человеческого организма, особенно для желудочно-кишечного тракта.

По своим свойствам простокваша весьма похожа на кефир. Разница между ними заключается в том, что простоквашу организм усваивает лучше и быстрее. Для всасывания продукта кишечником достаточно всего лишь одного часа.

Простокваша оказывает пользу тем, что:

• помогает одолеть дисбактериоз, восстановить естественную кишечную микрофлору;





• улучшает перистальтику, избавляет от хронических запоров;





• устраняет вздутие живота, гнилостные процессы в кишечнике;





• помогает избавиться от атонии желудка (потеря тонуса мышц живота);





• нормализирует метаболизм, помогает бороться с лишним весом, а также целлюлитом;





• избавляет от токсинов;





• хорошо снимает похмельный синдром.

Этот напиток – эффективное средство от многих заболеваний. В частности он:

• полезен диабетикам;





• помогает людям, страдающих от недугов желудочно-кишечного тракта (колитов, гастритов, энтеритов). Важно! Когда гастрит обостряется, пить напиток не рекомендуется.





• избавляет от одышки;





• прекрасно лечит кашель.

Благодаря наличию полинасыщенных жирных кислот простокваша – прекрасное природное лекарство от болезней сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь, атеросклероз, порок сердца и др.).

Детям продукт также очень полезен, поскольку в нем много кальция, а это – строительный материал для костей и мышц, которые у маленьких активно растут.

Понятно, что спортсменам без этого молочного напитка тоже никак, ведь для них рост мышечной массы – залог будущих побед. Полезен продукт и матерям, кормящим грудью, а также беременным женщинам.

Людям с непереносимостью лактозы нельзя употреблять почти ничего из молочки, а вот простоквашу очень даже можно, но не больше одного-двух стаканов в день.

Как еще используется простокваша

Простокваша может использоваться и в качестве косметического средства – с ее помощью улучшают состояние кожи и волос. Маски из простокваши устраняют веснушки, пигментные пятна. А волосам она помогает вернуть былой блеск. Просто нужно втереть в них напиток, надеть сверху пакет, укутать полотенцем и подержать так несколько часов. Если проделывать эту процедуру несколько недель подряд, состояние волос заметно улучшится, и простокваша покажет свою пользу.

Этот молочный напиток может быть средством для лечения заболеваний. Например, в комбинации с чесноком – это хорошее средство для терапии воспаленных десен и болезней полости рта. Также это сочетание продуктов неплохо лечит дисбактериоз. Нужно просто перед тем, как идти спать, съесть один чесночный зубчик и запить простоквашей.

От дисбактериоза можно избавиться и с помощью простоквашной клизмы. Продукт чуть нагревают, а затем вводят в прямую кишку. Детям следует вводить 50-100 г, а взрослым – не меньше 150 г.

Для избавления от стоматита нужно добавить в полстакана с напитком три растертых зубчика чеснока, и ежедневно смазывать этой смесью ротовые язвы.

Простокваша проявляет свою пользу и при лечении простуды. Компрессы, сделанные из нее и растительного масла – хорошее средство от этого заболевания. Их нужно прикладывать к горлу.

Тем, кто желает похудеть, диетологи советуют один раз в неделю делать «день простокваши», то есть ничего, кроме нее, не кушать. Благодаря таким дням за месяц запросто можно сбросить 6 кг.

С чем простоквашу едят

Этот молочный продукт используют в кулинарии, поскольку он полезен, хорошо усваивается, содержит совсем немного калорий. При приготовлении в него часто добавляют ягоды, фрукты, а также корицу, анис, ваниль, другие пряности.

Напиток может быть прекрасной заправкой для витаминных салатов. Добавляют ее и в тесто для различных пирогов, тортов, сметанников. Также этот молочный продукт – отличный ингредиент для оладушек, вареников. На его основе приготавливается популярное в народе кушанье – окрошка.

На основе простокваши можно приготовить вкусные коктейли. Например, 150 мл этого напитка смешивается с двумя столовыми ложечками молока и 20 г жидкого меда. Затем добавляется по вкусу ванильный сахар, и взбивается полученная смесь в миксере до появления пенки.

Очень вкусные блины, приготовленные на простокваше. Они усваиваются организмом намного легче, чем сделанные на молоке. Поэтому блины особенно полезны маленьким детям и людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Простокваша – в чем вред продукта

Простокваша наносит вред, когда некачественно приготовлена или испорчена. Она также может навредить, если у человека:

• эрозивный или гиперацидный гастрит;





• язва желудка или двенадцатиперстной кишки;





• повышена кислотность желудочного сока;





• желчнокаменная болезнь;





• панкреатит;





• обострение гепатита.

Злоупотреблять напитком не стоит никому. 500 г – это максимально допустимая дневная доза для здорового человека. В противном случае простокваша потеряет свою полезность и принесет вред желудку. Могут появиться неприятные ощущения, например, метеоризм.

Как самому приготовить простоквашу в домашних условиях: рецепт

Приготовить напиток вовсе несложно. Примерно 3 литра кипяченого цельного молока нужно охладить до температуры 37-38 °C.

В качестве закваски использовать кисломолочные продукты с живыми бактериями (не более одной столовой ложки сметаны, кефира) или хлебный мякиш, но лишь если хлеб приготовлен из дрожжевого теста, а не на химических разрыхлителях.

Добавить немножко сахара (ложки 2). Затем разлить будущую простоквашу по банкам и держать в теплом месте.

Уже через 6-8 часов ее можно будет употреблять. Чтобы сделать простоквашу погуще, ее держат несколько часов в холодном месте – холодильник вполне подойдет. Ее нужно как можно быстрее съесть, потому что это продукт скоропортящийся.

Свежая качественная простокваша однородна, густа, без пузырьков, хлопьев и сыворотки. Хранить продукт нужно в холодильнике или в прохладном помещении типа погреба. В тепле напиток быстро забродит, начнет выделять разнообразные вредные вещества. Но и в холоде можно хранить не более 5 дней.

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P.S.

Мой способ приготовления простокваши в домашних (городских) условиях.

Покупаю литр молока (жирность 6%) или "Отборное" (жирность 3,6-4,2%), выливаю в кастрюльку, добавляю 3 ложки сметаны (жирность 26%) и, размешивая, подогреваю до 37 градусов, когда молоко будет не горячим и не холодным, кстати, производители молока и сметаны у нас в Беларуси не имеют принципиального значения, так все работают по одним ГОСТам для основной продукции.

Укутываю кастрюльку тёплым махровым полотенцем и оставляю до утра, время сквашивания - в среднем 15 часов, с 16 вечера до 7 утра.

Никакого кипячения молока.. продукт получается густым (ложечка стоит), по вязкости похож на магазинный йогурт, очень мягкий, нежный, я бы сказал, а с приготовленным домашним хлебом из пророщенного зерна (без муки) на закваске вообще объедение (о приготовлении живого хлеба на живой закваске в любом доме или квартире - другая история)..

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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