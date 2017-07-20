Как можно не говорить плохо о евреях, если они чуть ли не открыто практикуют на Украине фашизм?!



На фото два президента-жида, изменившие жизнь на Украине до неузнаваемости, начиная с февраля 2014...



Россия и её народ пережили нечто подобное, начиная с 1917-го, когда исполнилось пророчество Фёдора Достоевского "О приближении жидовской революции, которая потрясёт все царства мира с изменением лика мира сего".

“...Революция жидовская должна начаться с атеизма, так как евреям надо низложить ту веру, ту религию , из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой и великой!” “Безбожный анархизм близок: наши дети увидят его... Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России... Она и начинается, ибо нет у нас против нее надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал — это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясёт все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови”.

Пророчество русского писателя, кстати, было самым настоящим, не фэйковым, какие сейчас принято сочинять и публиковать в Интернете! Оно было официально опубликовано в Дневнике писателя за 1877 год, а спустя ровно 40 лет всё и случилось...

"...Наступит нечто такое, чего никто не мыслит... Все эти парламентаризмы, все гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки... всё рухнет в один миг бесследно, кроме евреев, которые тогда одни сумеют так поступить и всё прибрать к своим рукам”. “Да, Европа стоит на пороге ужасной катастрофы... Все эти Бисмарки, Биконсфильды, Гамбетты и другие, все они для меня только тени... Их хозяином, владыкой всего без изъятия и целой Европы является еврей и его банк... Иудейство и банки управляют теперь всем и вся, как Европой, так и социализмом, так как с его помощью иудейство выдернет с корнями Христианство и разрушит Христианскую культуру. И даже если ничего как только анархия будет уделом, то и она будет контролируемая евреем. Так как, хотя он и проповедует социализм, тем не менее он остается со своими сообщниками — евреями вне социализма. Так что, когда всё богатство Европы будет опустошено, останется один еврейский банк”. Источник.

Посмотрите теперь, как эта история повторяется на Украине, которая некогда довольно благополучно сосуществовала в составе России:

"...евреям надо низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой и великой!”

Замечу, что нынешний президент Украины Пётр Порошенко — типичный украинский еврей. Печать о его еврействе у него прямо на лице пропечатана, как и на лицах других его сотоварищей А.Яценюка и В.Гройсмана.







И вот как Пётр Порошенко (Вальцман) своими действиями низлагал "ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой и великой".

Вот он весь такой ПРАВОСЛАНЫЙ на этих снимках! Правое изображение взято из видеоряда: Пётр Порошенко в 2014 году заявился на президентские выборы с иконой "Божьей матери" в руках!







Видео с кандидатом в президенты Украины Петром Порошенко (Вальцманом) можно посмотреть по этой ссылке: https://youtu.be/ybuFLzTkCzw

И вот прошло ровно три года, и Пётр Порошенко стал вдруг библейским иудеем! И как иудей он открыто появился в израильском Кнессете и доложил своим единоверцам о том, что на новых деньгах Украины надписи будут отныне на 4-х языках, в том числе и на языке евреев-ашкеназов — идише!

Как говорится, хрен бы с этой надписью на идише на новых украинских деньгах, самое печальное, что иудей Пётр Порошенко сделал за эти три года всё возможное, чтобы дискредитировать Христианство!







Также Пётр Порошенко всей своей деятельностью на посту президента Украины упорно доказывает ещё одну строчку из пророчества Ф.Достоевского:

"Жид и его кагал — это заговор против русских".

Ниже я хочу привести в продолжение темы материал блогера Ytokarev (с моими дополнениями). Этот материал вполне можно назвать:

ЗАЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ОТ СЛАВЯН!

Сначала несколько слов о так называемых "украинцах":



Многие события, происходящие в последнее время на Украине просто необъяснимы, даже если сделать скидку на присущую "свидомым" невменяемость.

Какой высокой ни была бы степень их "упоротости" (дури), инстинкт самосохранения никто не отменял, и эти особи вполне здравомыслящи, когда они хотят кушать и, тем более, жить.

Для иллюстрации этого достаточно вспомнить о "западенцах-заробитчанах," которые засовывают свою ненависть к России в свои интимные места и в огромных количествах едут к "агрессору" на заработки!





Украинцы на пути в Россию.

Да, эти люди имеют совершенно дикие взгляды на нашу с ними совместную историю. Многие из них с удовольствием бы нас всех убили, желательно путём сжигания заживо, как это было в Одессе 2 мая 2014 года, если бы им за это ничего не было.



Приложение: "Холокост в Одессе не был стихийным актом" .



Однако, посмотрите как они толпятся, чтобы попасть на какое-нибудь ток-шоу на российском ТВ и как соблюдают установленные им рамки дозволенного, чтобы не быть изгнанными и не потерять "бабки"! Тем удивительнее факты, находящиеся в кричащем противоречии с их прямыми экономическими интересами и даже с безопасностью.

Теперь самое время сказать о еврейском правительстве Украины, которое установило блокаду Донбасса, ввело запрет на ввоз угля из РФ, поддержало санкции против России, установленные США и Евросоюзом.

Эти еврейские правители хотят задушить ЛДНР?

Конечно хотят! И не только Новороссию с ЛНР и ДНР, но и саму Украину! Оказывается, все эти три года реализовывается план по разорению Украины до такого состояния, что всё 30 миллионов славян, проживающих сегодня на земле Украины, сами добровольно постепенно уедут из неё куда глаза глядят, лишь бы выжить!

План изгнания славянского населения (ПИ) еврейской хунтой разработан настолько подробно, что в нём предусмотрено пресечение гастарбайтерам попыток оставить территорию Украины за собой, пополнив армию "заробитчан". Этот путь назад отрезается готовящейся к реализации инициативой запретить миллионам украинцев, находящимся в России на заработках, возвращаться домой! А как же иначе, ведь они сотрудничают с агрессором и потому предатели Родины!

Инициатива по изданию такого закона исходит от экс-предводителя «Правого сектора», а ныне депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша. Он не требует запретить выезд "заробитчан" из страны в РФ и тем самым пресечь предательство на корню! Нет, он всего лишь не желает их возвращения!

Может быть не стоит придавать этому значение, ведь Д.Ярош ныне всего лишь депутат украинской Рады? Однако, стоит! Нынешнюю блокаду ЛДНР организовали тоже всего лишь депутаты Семенченко и Парасюк. Чуть позже к ним присоединился П.Порошенко. Надо полагать, что Ярош всего лишь озвучил готовящиеся к реализации планы еврейской хунты, разрабатываемые в её недрах. Источник.

Для кого зачищается территория Украины?

Версий много. Самая вероятная из них следующая:

Еврейское правительство Украины будет превращать её в Новый Израиль. Про новые деньги с надписями на языке евреев-ашкенази — идише — Пётр Порошенко уже доложил в Кнессете старого Израиля. Так что, процесс по зачистке территории Украины от славян идёт полным ходом!

Правда от Игоря Беркута:

Приложение:

1. "Ох уж эти сионисты"

2. "Вот за что весь мир ненавидит жидов!"

20 июля 2017 г. Мурманск. Антон Благин