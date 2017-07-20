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Церковь раздумывает о восстановлении монархии. «Наследники» уже есть?

17:12. 20 июля 2017 Просмотров - 281 6 коммент. Опубликовал:

Александр Пыжиков о том, кому сегодня выгодно восстановление монархии?

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Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что монархия имеет преимущества по сравнению с выборными формами правления. Более того, по его словам, такая модель политического устройства имеет много сторонников среди православных верующих. Также митрополит не исключил, что если в обществе начнется дискуссия о восстановлении монархии в России, то церковь примет в ней активное участие. Почему же православная церковь, не воспротивившаяся отречению Николая II в феврале 1917 г. и в марте “признавшая” Временное правительство, сейчас делает культ из монархии и бывшего императора? Своим мнением о том, как фигуры прошлого используются в политических целях, в интервью Накануне.RU поделился доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков.

Вопрос: В 1917 г. Церковь не возражала против отречения царя, а теперь Николай II и его семья как будто возводятся в культ. Не кажется ли Вам позиция Церкви непоследовательной?

Александр Пыжиков: Здесь нужно исходить из того, что представляет из себя РПЦ как организация и как она возникла. Это искусственная организация, которую Романовы создали специально, чтобы освящать свое господство, первенство правящей украинско-польской прослойки, которая конструировала эту Церковь. Ее конструировали выходцы униатского пошиба из Речи Посполитой. Ими русское православие было фактически уничтожено, и по заказу Романовых они создали Церковь, которую мы сейчас называем никонианской.

Вопрос: Вы имеете в виду церковный раскол?

Александр Пыжиков: Когда я говорю о том, что это была униатская пристройка, я всегда подчеркиваю, что это взгляд на организацию церкви, как коммерческого субъекта, который должен владеть имуществом и вести коммерческие операции. Второй признак никонианской РПЦ – это полная нетерпимость ко всем другим конфессиям. Эта церковь создавалась как воинствующая для подавления конкурентов. Все, кто не хотел подчиняться Церкви, не принимал ее, тем отказано в российском подданстве, те зачислялись в разряд второсортных. Огромное количество народов попали под церковно-административный пресс. Правящая украинско-польская, разбавленная немцами, прослойка, на которой держался дом Романовых, боролась, в первую очередь, с русскими старообрядцами.

Но когда под Николаем II зашатался трон и вся ситуация грозила обрушиться, то эта структура оказалась не готова ни к чему, она была лишена каких-либо идейных посылов, ее интересовало только собственное комфортное существование. И когда их покровитель попал в сложную ситуацию, то они сразу же перебежали на сторону так называемой демократической либеральной оппозиции, которая к 1917 г. оформилась и, собственно говоря, попросила подвинуться правящий режим. Режим подвигаться отказался, и вышло так, что он опрокинулся.

Николай II|Фото: livejournal.com

Вопрос: Но почему сейчас наиболее почитаемым Церковью российским монархом является именно Николай II, а не, например, Алексей Михайлович, при котором возникло современное никонианство?

Александр Пыжиков: Сейчас Церковь реанимирует свои позиции, утраченные в советский период. Николай II, как погибший, вызывает жалость, тем более, погиб он не один, а со всей семьей, и это очень удобный инструмент, чтобы принародно пустить слезу, призывать каяться. А каяться за что? Каяться за то, что разрушены старые порядки, при которых церковь давила все народы России. РПЦ желает восстановления своих позиций. И вся эта суета с Николаем II связана с укреплением позиций. Но эта концепция “православие, самодержавие, народность”, которая реанимируется и поднимается на щит – это еще и практический инструмент для реализации имущественных притязаний. Церковь оказалась одним из главных бенифициаров распада СССР. Пожалуй, никакие олигархи не получили столько выгод от развала Советского Союза, сколько РПЦ.

Вопрос: На днях РПЦ подняла вопрос о восстановлении монархии. Как Вы к этому относитесь?

Александр Пыжиков: Я задался бы другим вопросом, а почему бы не признать период правления Романовых оккупационным для народа этапом? Например, Китай был 300 лет в оккупации у маньчжурской династии, Индия несколько сот лет находилась под оккупацией у англичан. Но, напомню, им это не мешает претендовать на статус великих держав. Самое главное, вся идеология и в Индии, и в Китае выстроена как раз на отталкивании от этого оккупационного периода. Они его очень правильно разыгрывают, правильно оценивают, вписывают в свою богатую историю, которая, конечно, гораздо больше, чем годы маньчжурской или английской оккупации. Они показывают величие того, что было ранее, поднимают свою историю, которая была до маньчжуров и англичан, и нам нужно делать то же самое: поднимать всячески, пропагандировать, популяризировать Московское царство как многонациональное государство, развивавшееся нормальным, естественным путем.

Вопрос: То есть Вы имеете в виду не в целом царский период, а именно романовский?

Александр Пыжиков: Это развитие было прервано вторжением шайки бандитов с Речи Посполитой, которые сплотились у романовского трона. Нужно показывать в оценке оккупационного периода, самое главное, величие народа, сумевшего преодолеть его. Поднебесная гордится тем, что в 1911 г. скинула оккупантов и построила бурно развивающийся новый Китай. И нам нужно следовать этому примеру. 1917 г. – это год, когда мы скинули этот украинско-польский режим, разбавленный немцами, и, собственно говоря, в этом и состоит величие советского проекта, отражавшего интересы многонационального народа.

Вопрос: В последнее время активизировались организации, претендующие на то, чтобы говорить от лица всех верующих. Организационно они не связаны с Церковью, но и никак ею не осуждаются. Так, например, запрещения фильма “Матильда” изначально требовала некая организация под названием “Христианское государство Святая Русь”, а не официальные структуры РПЦ. Как Вы считаете, почему так происходит?

Александр Пыжиков: Организации верующих – это их инструментарий. От чьего имени они намерены загнать людей в кабалу? От имени народа, от чьего же еще. Хотя никакого отношения к народу эти организации не имеют.

Наталья Поклонская, Мария Владимировна|Фото:

Вопрос: Насколько известно, прямых наследников правящей семьи не осталось, но различные потомки боковых ветвей по-прежнему зачастую называют себя “представителями дома Романовых”, приезжают в Россию и встречаются с официальными лицами. Для чего это делается? “Наследникам” тоже выгодна реинкарнация монархии?

Александр Пыжиков: Реанимация “наследников” – это составная часть общего инструментария. Романовы – это главный стержень, на котором держится коммерческая структура РПЦ. В 1917 г. он сломался, теперь они выстраивают в ту же схему, с теми же именами. Николай II – это одна из икон. Навязывание его и является возрождением идеологии “православие, самодержавие, народность”. А так называемые “потомки дома Романовых” – это абсолютно коммерческий проект. Им надо что-то сорвать под этот шумок. Получится или не получится – посмотрим. Но, вроде бы, получается.

Вопрос: Известно, что некоторые из Романовых – Кирилл Владимирович и Виктория Федоровна в 1920-х гг. спонсировали немецких националистов, а их сын – Владимир Кириллович в годы Великой Отечественной войны командовал Корпусом Императорской армии и флота, которому подчинялись монархисты дивизий СС “Шарлемань” и “Валлония”. Правильно ли, что его дочь – Марию Владимировну теперь принимают официальные лица российской власти и Русской православной церкви? Или то – дела давно минувших дней, а “княгиня”, наша современница, тут не при чем?

Виктория Федоровна Романова, Адольф Гитлер|Фото: gollandia.nl

Виктория Федоровна и Адольф Гитлер, историческое фото

Александр Пыжиков: Эти так называемые “потомки” хоть с дьяволом будут сотрудничать, лишь бы вернуться сюда и хоть как-то вернуть свое утраченное положение. Поэтому основным ненавистником советского проекта и всего русского народа являются именно потомки Романовых, которые, видимо, по этим же причинам, действительно, еще и запятнали себя сотрудничеством с фашистами.

Патриарх Кирилл с Марией Владимировной Романовой

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Рекомендуем:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков А.В.

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Александр Пыжиков

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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6 коммент.»

  • 373 240
    Радона 20 июля 2017 в 17:29 Ссылка Пометить
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    Екатеринбург удивляет всё больше. Там что другое государство под управлением пятой колонны?

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    • 873 623
      klim Радона 20 июля 2017 в 20:32 Ссылка Пометить
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      У нас в екарыбурге, видимо по причине повышенной радиации, поганки вылезают – ельцин, бурбулис, ройзман

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  • 370 320
    макс 20 июля 2017 в 17:57 Ссылка Пометить
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    Нет уж нам такие цари даром не нать!
    Пупсики пограбить понаехали все эти перцы с кровью немецкой французской дадской и еще хрен знает какой но не русской!
    На трон в России может кто и сядет но после того как жидов поганят и пересажают по всем мест но.
    Как к премьеру Чубайса в кандалы закуют можно будит и подумать)

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  • 83 63
    Евгений Науменко 20 июля 2017 в 18:28 Ссылка Пометить
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    Народ России дал свой ответ в 1917 году монархии. Видимо урок забыт, а зря. Был и июль 1918 г. Об этом стоило быть помнить кандидатам в монархи и теми, кто за ними стоит!!!

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  • 3610 2246
    Михан 20 июля 2017 в 19:28 Ссылка Пометить
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    Назначенный царь-это всё от лукавого!
    Если у тебя божий дар управлять народом, то ты и в из тюрьмы и острога будешь управлять народной массой. Матка к примеру управляет насекомыми-короны у неё нет.
    Ленин находясь в Швейцарии устроил в России февральскую революцию.

    На этой планете-в данном времени-реальной силой обладают-только русские хакеры!
    Кто за ними стоит?
    Смогут ли глобалисты осилить русских хакеров?
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  • 500 324
    Владислав 20 июля 2017 в 20:20 Ссылка Пометить
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    Что вы в Романовых уперлись? На трон есть и другой кандидат с рейтингом за 80%. А вы про него забыли, ай-яй-яй.

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