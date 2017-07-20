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12 подслушанных историй

09:43. 20 июля 2017 Просмотров - 308 3 коммент. Опубликовал:



12 подслушанных историй

В нашем мире всегда есть место доброму и светлому. Если начинаешь в этом сомневаться, то достаточно прочитать несколько подслушанных историй и на душе словно бальзам, а улыбка не сходит с лица еще несколько часов.


О жизни, о судьбе

5 лет назад я сбросил с балкона пакет с водой на голову незнакомой девушке. А вчера узнал, что 5 лет назад моя жена (а мы познакомились 3 года назад) шла на свидание с человеком, который должен был сделать ей предложение, но какой-то ублюдок сбросил с балкона на нее пакет с водой, и она не смогла прийти вся такая мокрая. Ее парень посчитал это очень несерьезным отношением к нему, и они расстались. 5 лет назад я сорвал свадьбу моей нынешней жены! Горжусь!


У меня есть питомец Жора. Он гусь. В детстве мы жили в частном доме в поселке. Бабушка птиц держала, решила зарезать гуся, а он вырвался, ко мне прибежал и жмется так… В итоге гуся я не отдал, а он за мной с тех пор хвостиком ходил. Через время дом продали, вместе с накоплениями хватило на две однушки. Так и поделили: в одной живут бабушка с мамой, в другой — я с Жорой. Вы когда-нибудь встречали человека, который 18 лет живет с гусем? Это я!


Потерял ногу в аварии год назад. Самая большая поддержка, от которой действительно становится легче, — от моей собаки (лабрадор). С тех пор всегда, когда мы гуляем, она сгибает одну лапку (периодически меняя на другую) и идет на трех, чтобы мне было не обидно.
Мой пес герой



У меня далматин. Когда ему было 7 месяцев, пошли с ним гулять. Ни с того ни с сего начал куда-то бежать. Я за ним. Забегаю за садик, оцепенела: девочка лет 6, прижатая к забору спиной моего пса, а перед ними свора собак. И мой пес с оскалом отгоняет собак от девочки. Было страшно, но я схватила палку и разогнала собак. К одной ноге кинулась плачущая девочка, к другой — трясущийся пес. Оказалось, что собаки кинулись на девочку, а он ее защитил. Никогда больше не видела его с оскалом. Мой герой.


Свою собаку взяла из питомника, она была из разряда «тотальных отказников». Красивый рыжий пинчер с умными глазами, но не подавала голоса от слова «совсем». Если ей что-то нужно (улица, туалет, еда), просила это, бегая трусцой из одной комнаты в другую. Однажды сквозь сон где-то далеко и глухо слышу собачий лай, а открыть глаза не могу, будто вся тяжесть этого мира на мне. С огромным трудом проснулась и поняла, что это лает моя собака! Утечка газа в доме, дышать уже нечем было. Моя маленькая спасительница.


Ночью в нашей квартире произошел пожар. Благо вся моя семья и собака успели выбежать, я тоже. И тут меня осенило… черепаха. Осталась в квартире… Смотрю на пса, а он ее в пасти держит. Вот так мой друг спас нашего общего друга.
Улыбнуться



Моя кошка всегда очень старательно прячет своих котят. Но если вдруг замешкаюсь и не покормлю ее по первому требованию, то начинает приносить их ко мне и, сев рядом, молча смотрит мне в глаза, мол, бедные мы, несчастные, у меня дети, а ты, противная, не даешь есть кормящей матери!


Моя кошка всеми способами пытается избавиться от нашего кота. Последний ее способ: я обедала на кухне, кошаки сидели рядом. Мне пришлось отойти на пару минут. Спустя какое-то время ко мне прибежала кошка и начала выть и звать на кухню. Придя на место, я вижу, как моя тарелка валяется на полу и кот благополучно с нее ест. Начала его ругать и хвалить свою кошечку, что сдала своего сородича. Все бы хорошо, но тарелку свернула она и сразу побежала за мной. Откуда я это знаю? Мой парень сидел там и смеялся над всем происходящим.



Есть у меня привычка убирать пижамы или ночнушки под подушки, а после заправлять кровать. Моя собака, будучи маленькой, очень скучала в мое отсутствие, воровала их и спала на них в коридоре. Как выросла, перестала. Сейчас по долгу службы уехала жить в Москву, собака осталась с родителями, я же приезжаю по выходным. Недавно позвонили родители и со смехом рассказали, что собака как-то просунула голову в горловину и прибежала встречать их с работы в моей ночнушке.
Старость в радость



Сегодня в маршрутке встретила старичка лет 70, он на свидание ехал с конфетами и цветами. Спрашивает: «Я доеду до такой-то остановки?» Ему водитель говорит: «Да». Он: «Хорошо, а то меня там любимая ждет». И счастливый такой.


Гуляла как-то в парке и увидела ситуацию. Дедушка посадил бабушку себе на плечи, чтобы та смогла достать еще не оборванные красивые веточки сирени. Когда дедушка поднимался, то пукнул. А бабушка ему через смех: «Дед, я и так достаю, не нужно взлетать». И умилялась, и ржала полчаса.


Приехала к бабуле с дедулей. Сижу я за столом, передо мной сидит мой дед, и у плиты бабушка блины печет. И тут дед говорит: «Давай внучке покажем, как мы умеем!» Вдруг бабуля кидает со сковороды блин через плечо деду, а тот тарелкой ловит! Людям по 70 лет, а еще не забыли, как развлекаться надо.
* Палата №6 и Подслушано

Источник: http://mirpozitiva.ru/articles/1924-12-podslushannyh-istorij.html

Источник: nashaplaneta.su

Метки: афоризмы, притчи, юмор
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  • 0 0
    Ирина 20 июля 2017 в 11:48 Ссылка Пометить
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    От души и до слёз. Спасибо.

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  • 1024 820
    Vov 20 июля 2017 в 12:00 Ссылка Пометить
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    Позитивно, блин!

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  • 2796 2590
    Борис 20 июля 2017 в 12:03 Ссылка Пометить
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    Про домашних животных, особенно про кошек и собак, можно рассказывать до бесконечности, и эти истории будут поражать нас до глубины души своей непосредственностью. Они живут с нами так долго, что генетически в них заложено понимание нас с полуслова.
    Поэтому верно почти на сто процентов утверждение – моя кошка и собака понимает меня, а я их нет.

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