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За Малороссию! За ушедший поезд! О заявлении Захарченко

15:02. 19 июля 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

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Все новостные ленты облетела новость о том, что глава ДНР Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия. Столицей становится город Донецк, а Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города:

"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя…

Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого... Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, на которых сохранилась законная власть…

Во избежание хаоса предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, на это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе…

Мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход…"

 

На мой взгляд, вся эта затея – очередная популистско-пропагандистская глупость.

Если бы ДНР (то есть Донецкая республика) в её сегодняшних реальных границах объединилась (по-настоящему, без дураков) с ЛНР (то есть с Луганской республикой), тоже в её реальных границах; если бы на месте этих двух республик было объявлено создание единого и неделимого государства Новороссия; если бы при этом Новороссия обратилась в ООН с просьбой о признании её государственной независимости – это было бы неплохим и достаточно эффектным шагом.

Конечно, никто не поспешил бы признать независимость такой Новороссии, но по крайней мере стало бы заметно, что ситуация в Донбассе сдвинулась с мёртвой точки. И главное – что Кремль осмелился дать отмашку своим подопечным на решительные действия, способные в итоге переломить ситуацию в пользу России.

А то, что сейчас объявлено – это пережёвывание давно изжёванного и выплюнутого.

Понятно, что в Киеве не только не пойдут ни на какие уступки, но даже и внимания не обратят на это чириканье, раздавшееся из Донецкого скворечника.

Сегодняшняя киевская власть – это уже не хунта дрожащая, каковой она была пару-тройку лет назад.

Украина, нравится это кому-то или нет – состоялась как новое, абсолютно прозападное государство. Запад столько в неё вбухал, что теперь уж точно не допустит никаких серьёзных перемен.

А ДНР и ЛНР – это, к сожалению, в глазах мирового сообщество, всего лишь бандитско-сепаратистские образования, созданные искусственно на украинской территории в качестве прикрытия негласной российской оккупации.

И то, что Захарченко предъявляет претензии на всю Украину, да плюс ещё к тому требует ввести на три года чрезвычайное положение – только дополнительно бьёт по имиджу как самого Захарченко, так и России.

 

Раньше надо было Украину захватывать!

Раньше надо было решительность проявлять – вместо того чтобы сопли жевать и патриотов судить за экстремизм.

А сейчас – поезд ушёл.

Дорога ложка к обеду. Всё нужно делать вовремя.

И главное – не нужно быть хитропопыми. Нельзя прикрывать собственную трусость, подлость и жадность рассуждениями о политической целесообразности.

Сегодня заявления о создании на месте всей Украины государства Малороссия со столицей в Донецке – выглядят именно фантазиями. Жалкими и глупыми. По принципу: дурак думкой богатеет.

Хотя...

Может быть, это такая дымовая завеса для окончательного слива Донбасса?

Ведь если сместить акценты и переставить некоторые запятые (типа: казнить нельзя помиловать), то получится опять же единое украинское государство. Вместе с Киевом и Донецком. Ну,Ю не Малороссия конечно, и не под флагом Богдана Хмельницкого, и не во главе с Захарченко… А со столицей в Киеве и с сегодняшним же украинским правительством во главе – из которого, может быть, будут исключены некоторые наиболее оголтелые русофобы (которые и так надоели уже Петру Порошенко). И в этом государстве, может быть, на самые незначительные посты, будут включены единичные, наименее заметные и наиболее прокиевски настроенные политики из бывшей ДНР и ЛНР... Такой вариант, пожалуй, бандеровцев может заинтересовать...

В общем я пока ничего особо умного, перспективного и хорошего для России во всём этом не вижу.

Счастлив был бы ошибиться...

 

Олег Боровских
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107999/19507/-

Метки: Новороссия, политика, Украина
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