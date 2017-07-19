Сводки от ополчения Новороссии 19 июля 2017

Украинская сторона запуталась в обвинениях ДНР — Басурин

Вооруженные силы Украины через купленные СМИ «вбросили» провокационную информацию о разрушениях жилых домов и жертвах среди мирного населения в н.п. Авдеевка, якобы в результате вчерашнего обстрела со стороны ДНР.

Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«При этом, в качестве подтверждений украинские СМИ демонстрируют фотографии домов, разрушенных в 2014-2015 годах в ходе агрессии украинских силовиков», — сказал Басурин.

По его словам, «вчера штаб «АТО» поспешил заявить о ранении двух жителей Авдеевки»

«Однако сегодня, пресс-офицер штаба «АТО» Стельмах, заявил, обращаю ваше внимание, о подрыве данных гражданских лиц, что идет в разрез с ранее озвученной информацией», — отметил Басурин.

Распространение украинским военным руководством подобного рода фейковых материалов через подконтрольные СМИ, свидетельствует о том, что украинская сторона придумывает оправдания для осуществления обстрелов территории ДНР.

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Важно: ВСУ переместили 12 «Градов» ближе к ДНР

Разведка ДНР отмечает факты стягивания и распределения вдоль всей линии соприкосновения запрещенного вооружения ВСУ. Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Из района н.п Доброполья в район Красноармейска отмечено перемещение пятидесяти единиц военной техники, двенадцать из которых РСЗО БМ — 21 «Град».

Напомним, что за прошедшие сутки зафиксирован сорок один случай нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины.

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Украинский диверсант планировал резонансный террористический акт — МГБ ЛНР

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан диверсант, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить резонансный террористический акт, объектами которого должны были стать иностранные лица и мирные жители Республики.

Об этом говорится на сайте МГБ.

«Министерством государственной безопасности ЛНР задержан диверсант, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить резонансный террористический акт, объектом которого должны были стать иностранные лица и мирные жители республики», — заявила руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко.

Задержанным оказался граждан Украины, ранее судимый за разбой и грабежи Руслан Донич.

«В феврале текущего года он был завербован спецслужбами Украины и переброшен в город Луганск для выполнения поставленных ему задач», — добавила Любенко.

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Украинские солдаты превратили в притон детский сад на Донбассе

Военнослужащие ВСУ превратили в притон детский сад в оккупированном украинской армией Старобельске на Луганщине.

Об этом пишет ЛИЦ со ссылкой на МВД ЛНР.

«С начала июля 2017 года на горячую линию МВД ЛНР поступали звонки от жителей Старобельска. Граждане жаловались на бесчинства своих соседей – украинских военных, размещённых в детском саду в районе квартала Дружбы», — сообщили в полиции ЛНР.

«По ночам спать невозможно: вечные шум, гам, пьяные разборки. Днём в том районе тоже лучше не ходить — можно нарваться на оскорбление, а то и ограбление не опохмелившегося «вояки», — рассказала гражданка В.

«У меня сын-подросток от них пострадал: возвращался вечером от друга мимо их забора, а оттуда вылетела пустая бутылка и попала сыну в голову. Ребёнку три шва наложили, а этим как с гуся вода! К их начальству обращались, так нам сказали, что нечего ходить рядом с военным объектом», — возмутилась гражданка М.

«У нас был хороший детсад, а теперь его превратили в притон. Мало того, что детей некуда водить, так ещё и раскурочили там всё. Хорошо, у нас есть бабушка, которая может посидеть с внуками. А что делать тем, у кого нет такой возможности?» — отметила гражданка Т.

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Киевские каратели шесть раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы сел Логвиново и Лозовое, поселка Красный Яр, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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