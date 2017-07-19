Славянская Здрава – славянская гимнастика

Славянская гимнастика — это энергогармонизирующая оздоровительная система психофизических упражнений. Славянская гимнастика является профилактическим, лечебным и оздоровительным разделом славянских боевых практик и уходит корнями в глубокую древность.

Оздоровительная система Славянской гимнастики помогает решать вопросы самосовершенствования, так как ее непременными требованиями являются самореализация, самозакаливание и гармонизация всей деятельности человека. Содержание Славянской гимнастики многосторонне: это физические упражнения, методы дыхания и психотерапии, а также особый процесс сознательной деятельности, направленной на развитие и укрепление тела и психики человека.

В качестве объекта Славянской гимнастики выступает собственно тело человека, ориентируясь на состояние которого, можно путем сознательной саморегуляции физической и психической деятельности исправлять соответствующие нарушения.

Практики, подобные Славянской гимнастике, существуют у многих народов. Наибольшей известностью пользуются китайский цигун и индийская хатха-йога, являющиеся весьма эффективными системами оздоровления. В арсенале классической лечебной физкультуры также накоплен немалый опыт лечения и профилактики многих заболеваний. Возникает вопрос: в чем разница между Славянской гимнастикой и другими системами оздоровления? Есть ли преимущества у Славянской гимнастики перед аналогичными системами? Да, есть: и разница, и преимущества.

Традиционные методы лечебной физкультуры в основном используют механический подход к упражнениям. В Славянской гимнастике придается большое значение сочетанию расслабления, движения, дыхания и работы сознания в рамках одного упражнения, что оказывает непосредственное положительное влияние на центральную и вегетативную нервную систему. Этот процесс приводит к стабилизации деятельности всего организма. Таким образом, Славянская гимнастика позволяет более эффективно, чем лечебная физкультура, влиять на систему гомеостаза, оказывая значительный терапевтический эффект. Благодаря идеомоторному компоненту, Славянскую гимнастику можно рассматривать как метод динамической психотерапии. У Славянской гимнастики и восточных оздоровительных систем много общего. Однако хорошо известно, что между европейцами и азиатами имеются существенные различия как по антропометрическим характеристикам, так и по образу мышления. Из-за своей специфики китайская система цигун плохо подходит для европейцев. Славянская гимнастика же была создана древними славянами, поэтому она и сейчас актуальна и эффективна для людей европеоидной расы. По этой причине для нас Славянская гимнастика имеет значительные преимущества перед цигун и другими оздоровительными системами Востока.

Система Славянской гимнастики технически проста и доступна. Для занятий не требуется начальная физическая подготовка. Заниматься можно в любом возрасте, при любом состоянии здоровья. Противопоказаний для Славянской гимнастики нет.Славянская здрава – это глубоко самобытная система, основанная на многовековом опыте народа. Она во многом схожа с другими восточными практиками. Однако является совершенно иной, своеобразной системой оздоровления. Эта система включает в себя такие методы, как оптимизация образа жизни и питания, гигиеническая и лечебная гимнастика, использование целебных природных факторов, специальный массаж и другие методы мануального воздействия, применение лекарств, созданных на основе природные лечебных средств растительного, минерального и животного происхождения, что резко уменьшает риск их негативного воздействия. Славянская здрава предлагает вернуться к природному образу жизни, жизни в гармонии с природой, следуя ее естественным циклам.

Славянская здрава – это глубоко самобытная система, основанная на многовековом опыте народа. Она во многом схожа с другими восточными практиками. Однако является совершенно иной, своеобразной системой оздоровления. Эта система включает в себя такие методы, как оптимизация образа жизни и питания, гигиеническая и лечебная гимнастика, использование целебных природных факторов, специальный массаж и другие методы мануального воздействия, применение лекарств, созданных на основе природные лечебных средств растительного, минерального и животного происхождения, что резко уменьшает риск их негативного воздействия. Славянская здрава предлагает вернуться к природному образу жизни, жизни в гармонии с природой, следуя ее естественным циклам.