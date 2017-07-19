Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 июля 2017

В Сирии зафиксировано несколько нарушений перемирия — минобороны РФ

Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре.

Об этом говорится в информационном бюллетене минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинции Дамаск», — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* и ИГ*

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Боевики заминировали исторические памятники в Сирии при отступлении

Боевики запрещенной в России организации ИГИЛ заминировали ряд памятников перед отступлением из города-призрака Расафы, пишет РенТВ.

Отмечается, что две недели назад город был под контролем террористов, однако войскам Сирии при поддержке российской авиации удалось сломить сопротивление боевиков.

Среди заминированных объектов оказались базилика, кафедральный собор Святого Сергия, городские ворота, стены и башни.

В ближайшее время саперы должны приступить к разминированию города. Предполагается, что археологи и ученые смогут получить доступ к городу уже зимой.

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Американские базы в сирийском Курдистане

Американские базы в сирийском Курдистане.На фоне проблем с штурмом самой Ракки и высоких потерь SDF в попытках взломать оборону боевиков в городских кварталах (что пока в целом повторяет проблематику, с которой столкнулась иракская армия при штурме Мосула), американцы в последний месяц существенно нарастили свое военное присутствие в Северной Сирии – это касается как модернизации существующей сети баз (как полноценных, так и различных логистических пунктов предназначенных для военного взаимодействия с SDF/YPG), так и поставок дополнительных партий стрелкового оружия, а также различной легкой бронетехники и специализированных инженерных машин. Причины наращивания военных усилий достаточно тривиальны – попытки взятия Ракки силами легкой пехоты при поддержке авиации изначально выглядели слишком оптимистично. Сначала это привело к срыву сроков начала операции по штурму Ракки, а затем и к определенным проблемам при штурме столицы Халифата. Это потребовало как наращивания поставок вооружений для SDF, но и более активного участия американского спецназа и 75-го полка рейнджеров в штурме Ракки.В долгосрочной же перспективе, сирийский Курдистан рассматривается США как важный козырь в торге с Россией и Ираном о послевоенной судьбе Сирии, где наращивание курдского военного потенциала (даже несмотря на раздражение Турции являющейся союзником США по НАТО, которая предлагала себя вместо курдов для штурма Ракки http://news.antiwar.com/2017/07/18/turke y-wanted-thousands-of-us-ground-troops-f or-raqqa-invasion/ ) это шаг в сторону укрепления своей переговорной позиции. Так как Турция в значительной степени перехватила контроль над частью "зеленых" группировок и использует этот контроль для торга с Россией и Ираном, США на данном этапе в основном ставят на курдов, которые еще с 2016 году получили приоритетное снабжение в ущерб интересам Сирийской Свободной Армии. Неудача с попытками объединения Рожавы и Африна с целью полного взятия под контроль сирийско-турецкой границе не заставила США отказаться от разыгрывания курдского сценария, но вынудила Пентагон внести определенные коррективы в свою стратегию в Рожаве.На данном этапе США стремятся к следующим целям:1. Закреплению своего военного присутствия в северо-восточной Сирии на длительный срок.2. Усилению автономистских/сепаратистских тенденций в Сирийском Курдистане с целью давления на российско-иранскую коалицию.3. Взятию Ракки с вывешиванием американских флагов в столице Халифата, что должно иметь важное политическое и пропагандистское значение.4. Расширение сферы влияния SDF на южном берегу Евфрата, с взятием под контроль ключевых населенных пунктов между Раккой и Дейр-эз-Зором.5. Блокирование усилий Турции направленных против Рожавы и PYD/YPG.Основные проблемы этой стратегии:1. Трудности с реализацией автономистских устремлений Рожавы, которая находится в окружении стран выступающих резко против разрушения Сирии в ее текущих границах.2. Курдская стратегия в текущем виде практически не препятствует реализации "шиитского моста", что имеет для региона первостепенное значение. Неудача у Ат-Танфа выявила недостаток сил США для решения этой проблемы.3. Курды находятся в определенной зависимости от Дамаска и российско-иранской коалиции за счет Африна и Шейх-Максуда, что частично уравновешивается сирийскими анклавами в Камышли и в районе Хасаке.4. Сама курдская стратегия давая краткосрочные выгоды, влечет за собой дальнейшее ухудшение отношений с Турцией, что имеет серьезные последствия для американского влияния в регионе и всего хода сирийской войны.Переброска американской легкой бронетехники к Ракке.В конечном итоге, результат этой стратегии должен определиться на переговорах о межсирийском урегулировании, где приоритетное значение будет иметь вопрос будущего курдов, так как тупик в решении этого вопроса гарантирует следующую войну с колес предыдущей. Американцы в этом плане удерживают за собой опцию связанную с возможностью инспирировать следующую войну на территории Сирии и Турции подкачивая курдский сепаратизм и используя эту угрозу для торгов с основными оппонентами. Насколько у них это получится, будет ясно в процессе дипломатических переговоров, под которые идет формирование позиций. Как показывает история с угрозой атаки Турции на Африн, у конкурентов США есть свое видение решения курдского вопроса, с которым США и курды вынуждены считаться.

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Российские военные прибыли в сирийский г. Маардес, освобожденный от «Аль-Каиды» (ФОТО)

18 июля Российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики была проведена гуманитарная акция в городке Маардес, расположенном в провинции Хама. Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий. Этот населенный пункт совсем недавно находился под оккупацией террористами «Аль-Каиды»* и союзных им группировок, которые вторглись в северную часть Хамы из провинции Идлиб. Город Маардес оказался захвачен боевиками, но отбит Сирийской армией при поддержке ВКС РФ. Во вторник нуждающиеся местные жители получили от российских военных 400 продовольственных наборов, что составило около двух тонн. Кроме того, в Маардесе был развернут пункт оказания медицинской помощи, где горожане получили квалифицированную врачебную помощь и медикаменты. Всего за 18 июля на территории Сирии было проведено 7 гуманитарных акций. Общий вес продовольствия, переданного населению, составил 3,624 тоны. Читайте также: Бойня в Дамаске: ВКС РФ и Армия Сирии уничтожили 400 боевиков (+ФОТО, КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Переброска турецких САУ в Катар

Переброска турецких 155-мм САУ "Фиртина" в Катар.За последний месяц Турция перебросила в Катар 171 человека, 10 БМП, 2 САУ.В целом, это скорее демонстративное военное присутствие, нежели реальная сдерживающая сила на случай интервенции. Но даже в таком виде, турецкое военное присутствие в Катаре вызывает крайнее раздражение в Эр-Рияде, ибо такое развитие событий очевидно не планировалось.

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Охота на ИГИЛ: Истребители ВКС РФ уничтожают боевиков в провинции Ракка (ВИДЕО)

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При поддержке ВКС России продолжается активное наступление Сирийской армии в провинции Ракка. Ночью 18 июля российская авиация в рамках оказания помощи Вооруженным силам САР нанесла удары по пунктам управления и позициям боевиков. Истребители-бомбардировщики ВКС РФ нередко действуют в режиме «свободной охоты», обнаруживая и уничтожая группы боевиков, их военную технику и объекты. Часто удары наносятся ночью, чтобы застать врага врасплох. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Русской Весны»​, показано уничтожение транспортного средства ИГИЛ*, осуществлявшего подвоз боеприпасов на один из опорных пунктов террористов. Удар по автомобилю был нанесен недалеко от населенного пункта Джуб-эль-Абьяд, провинция Ракка, находящегося под контролем террористической группировки ИГИЛ. Обновлено: стоимость авиаударов по ИГИЛ Как сообщил «Русской Весне» военный источник, на видео запечатлен момент попадания осколочно-фугасной бомбы «ФАБ-500», после взрыва авиационного боеприпаса наблюдается детонация взрывчатых веществ, находившихся в машине. Напомним, что основная часть применяемых ВКС РФ в Сирии боеприпасов — это неуправляемые фугасные и фугасно-осколочные авиабомбы (ФАБ-500, ФАБ-250 и ОФАБ-250). По данным того же агентства РБК, которое трудно назвать проправительственным, стоимость этих бомб, как и БЕТАБ, сравнима с ценой металлолома. «Если не расходовать эти боеприпасы в учебно-боевых вылетах, то придется тратить деньги на утилизацию таких боеприпасов», — говорится в расследовании издания о расходах на российскую военную операцию в САР. Читайте также: СРОЧНО: «Тигры» и ВКС РФ прорвали оборону ИГИЛ на юге Ракки, взяты стратегические объекты * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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