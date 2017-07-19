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Штучная продукция: боевой модуль «Вихрь» уничтожит любую технику противника

14:13. 19 июля 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

«Вихрь», «Вихрь», ты могуч, ты гоняешь стаи туч — перефраз известных строчек великого русского поэта Александра Пушкина легко применим к новому боевому модулю российских ВС. Вот только гоняет «Вихрь» не тучи, а вражескую бронетехнику и прочие неприятельские орудия. Подробнее о модуле — в материале Федерального агентства новостей.

Модуль «Вихрь» разработан в севастопольском научно-техническом центре «Импульс-2». Это полностью российская разработка боевого робота, вооруженного 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом. Могут также навешиваться зенитные и противотанковые ракетные комплексы. При этом тип используемых ракет разработчики пока не уточняли. Возможно, модуль будет оснащен комплексом семейства «Корнет». На дистанционном управлении он может все: найти позиции врага, подавить его огневые точки. 

«Вихрь» представляет собой бронированную башню, которая может размещаться как на БМП-3 и «Тигре», так и на штурмовике Су-25, а также вертолете Ка-52. Модульность конструкции позволяет устанавливать боевой модуль на любые объекты массой порядка 7–15 тонн, в частности на модернизированные БМП-1 и БМП-2».

 

Боевой модуль АБМ-БСМ 30

 

 

 

 

Боевой модуль АБМ-БСМ 30

 

 

Военные могут управлять ей удаленно, задав изначальную установку на нахождение и уничтожение противника. Разработчики отмечают, что у комплекса «Вихрь» повышенная точность попадания — как раз из-за автономного наведения и автоматического отслеживания цели.

Скорость наведения при этом — 110 градусов в секунду. Компактность и малый вес «Вихря» выгодно выделяет его среди мировых аналогов. Боевой модуль с 300 боеприпасами для пушки тремя магазинами для пулемета весит всего около тонны.

Башня боевого модуля очень подвижна и способна вращаться на 360 градусов, совершая круговой обстрел. Если цель попала в мушку — ей уже не спастись. Получается, модуль универсален и может бороться с любой техникой противника, включая авиацию. При этом не важно, откуда последует выстрел «Вихря» — с земли, воздуха или даже корабля. Возможно, поэтому изначально боевой модуль носил название «Удар», но потом было решено остановиться на более поэтичном имени.

Добавим, что боевой радиоуправляемый модуль «Вихрь» — штучная продукция. Специалисты научно-технического центра собирают его не на конвейере, а делают все вручную. Это служит лишним подтверждением высокого качества выпускаемой военной продукции.

Автор: Алексей Громов
 
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https://riafan.ru/865223-shtuchnaya-produkciya-boevoi-modul-vikhr-unichtozhit-lyubuyu-tekhniku-protivnika
Метки: БОЕВОЙ МОДУЛЬ, Вихрь, вс рф, инфографика
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