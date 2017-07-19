Проект «ЗЗ». Америка — держава номер один, «Северного потока 2» не будет, а режим Путина рухнет

Американская мощь по-прежнему делает Соединённые Штаты державой номер один на планете. Об этом говорят данные опроса, проведённого в 38 странах. А вот у России будущего нет, режим Путина неизбежно рухнет. Так думает блоггер и аналитик А. Бабченко. И последняя траурная нота на похоронах России: никакого трубопровода «Северный поток 2» русским не видать. Такой вывод делает немецкий эксперт Р. Бютикофер.

Pew Research Center подвёл итоги большого социологического опроса, охватившего 38 стран и 41.953 человека. Результаты исследования позволили учёным установить: Соединённые Штаты по-прежнему остаются ведущей мировой экономической державой.

Отмечается, что сегодня США, а с ними и прочие богатые западные государства Запада восстанавливаются после кризиса. С другой стороны, показатели их роста ниже, чем у Китая или Индии. Несмотря на это, в среднем 42% респондентов полагают, что ведущей мировой экономикой остаются США. И лишь 32% считают, что лидером является Китай. В опрошенных странах Латинской Америки (во всех без исключения), в большинстве азиатских и африканских стран южнее пустыни Сахара граждане находят США экономикой №1. То же верно и для самих американцев: большинство их (51%) ставит на 1-е место собственную страну. Только 35% «голосуют» за КНР. Географические предпочтения по мировому экономическому лидеру хорошо видны на скриншоте ниже (серый цвет — большинство респондентов «проголосовало» за Китай; красный цвет — за США).

Источник данных: Pew Research Center

Из иллюстрации хорошо видно, что в Европе предпочитают считать лидером Китай. Это действительно так: в 7 из 10 опрошенных стран Евросоюза граждане считают лидирующей экономической державой мира Поднебесную. В Италии мнения разделились ровно пополам.

Большинство россиян тоже считает ведущей державой КНР, а не США.

Аналогичные предпочтения характерны и для Австралии, где две трети «голосуют» за Поднебесную. Это легко объяснить: Пекин — основной торговый партнёр Канберры.

Представления об экономической мощи Соединённых Штатов за минувший год изменились в худшую сторону, делают вывод эксперты. Тем не менее, первенство США налицо: на вопрос о том, какая из стран представляет собой ведущую экономическую державу (США, Китай, страны, участвующие в ЕС, или Япония), большинство респондентов в 24-х из тридцати восьми стран ответили: США.

Что касается доверия к лидерам США и КНР, то здесь мистер Трамп установил своеобразный антирекорд. В среднем 53% опрошенных заявили, что не доверяют внешней политике Си Цзиньпина, зато целых 74% не доверяют президенту Трампу. Отрицательно относятся граждане 38 стран и к россиянину Путину: 59% респондентов отказали ему в доверии. Гораздо лучше на этом фоне смотрится Ангела Меркель: 42% доверяют ветерану немецкой политики, и только 31% — не доверяют.

Если лидеру Америки в опросе не повезло, то посчастливилось самой Америке. США превзошли КНР в другом отношении — вопросе свободы личности. В среднем 54% опрошенных заявили, что правительство США соблюдает личные свободы граждан. Соответствующий показатель Китая — 25%.

Пока США и КНР процветают, России грозит неминуемый крах, а режиму Путина при определённом условии осталось всего ничего — один, может, два года. Об этом сообщил в большом интервью сайту «Апостроф» публицист, блоггер Аркадий Бабченко.

Издание напоминает, что несколько месяцев назад Бабченко покинул Россию. Поводом для отъезда стала постоянная травля за «неправильную позицию». Уехал он в Прагу, а теперь временно находится в Киеве.

Единственной причиной скорого падения Путина может стать резкое снижение мировых цен на нефть. Журналист называет и точную цену — 12 долларов за баррель нефти.

«Если нефть упадёт до такой цены, этот режим рухнет через год-два. Советский Союз тоже ведь рухнул».

«Эти», то есть нынешняя Россия, «побарахтаются и рухнут». Обрушение экономики действительно может «изменить ситуацию».

Каким же аналитик видит будущее России при снижении цены на нефть, допустим, до десяти долларов за баррель? Вот «режим рухнул» — и что тогда? Ответ:

«Новые костры на Красной площади, собачатину жарят в бочках, бандитизм и беспредел, гражданская война. Короче говоря, берите и читайте про 1917 год — и будет примерно то же. Кто победит — это даже не прогнозируемо».

Вероятен и иной расклад: мирный переход власти в руки либерально-демократической оппозиции. «Если Навальный доживёт, — говорит Бабченко, — то он будет президентом. Сможет ли он удержать власть или не сможет — это другой вопрос».

Вместе с тем Бабченко не верит, что либералы в России смогут удержать власть: «Получится то же самое, что было в 1991-1992 годах: Советский Союз рухнул, пришли либералы (обычное ворьё) — опа, и жрать нечего. Кто виноват? Либералы. Не то, что страна 70 лет в г…не была, а либералы, которые за полгода все уничтожили. Произойдёт то же самое. Кто виноват? Навальный. И не важно, что он у власти полгода. Опять пойдёт отторжение, новый Жириновский, новые коммунисты и другие. Как по мне, это два наиболее вероятных сценария развития событий».