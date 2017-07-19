Главная » Мировоззрение, Политика, Самое самое

Проект «ЗЗ». Америка — держава номер один, «Северного потока 2» не будет, а режим Путина рухнет

18:31. 19 июля 2017 Просмотров - 450 4 коммент. Опубликовал:

1500446310_babchenko.jpg

Американская мощь по-прежнему делает Соединённые Штаты державой номер один на планете. Об этом говорят данные опроса, проведённого в 38 странах. А вот у России будущего нет, режим Путина неизбежно рухнет. Так думает блоггер и аналитик А. Бабченко. И последняя траурная нота на похоронах России: никакого трубопровода «Северный поток 2» русским не видать. Такой вывод делает немецкий эксперт Р. Бютикофер.
 
Pew Research Center подвёл итоги большого социологического опроса, охватившего 38 стран и 41.953 человека. Результаты исследования позволили учёным установить: Соединённые Штаты по-прежнему остаются ведущей мировой экономической державой.
 
Отмечается, что сегодня США, а с ними и прочие богатые западные государства Запада восстанавливаются после кризиса. С другой стороны, показатели их роста ниже, чем у Китая или Индии. Несмотря на это, в среднем 42% респондентов полагают, что ведущей мировой экономикой остаются США. И лишь 32% считают, что лидером является Китай. В опрошенных странах Латинской Америки (во всех без исключения), в большинстве азиатских и африканских стран южнее пустыни Сахара граждане находят США экономикой №1. То же верно и для самих американцев: большинство их (51%) ставит на 1-е место собственную страну. Только 35% «голосуют» за КНР. Географические предпочтения по мировому экономическому лидеру хорошо видны на скриншоте ниже (серый цвет — большинство респондентов «проголосовало» за Китай; красный цвет — за США).
 
1500446351_kitay-ili-ssha.jpg
Источник данных: Pew Research Center
 
Из иллюстрации хорошо видно, что в Европе предпочитают считать лидером Китай. Это действительно так: в 7 из 10 опрошенных стран Евросоюза граждане считают лидирующей экономической державой мира Поднебесную. В Италии мнения разделились ровно пополам.
 
Большинство россиян тоже считает ведущей державой КНР, а не США.
 
Аналогичные предпочтения характерны и для Австралии, где две трети «голосуют» за Поднебесную. Это легко объяснить: Пекин — основной торговый партнёр Канберры.
 
Представления об экономической мощи Соединённых Штатов за минувший год изменились в худшую сторону, делают вывод эксперты. Тем не менее, первенство США налицо: на вопрос о том, какая из стран представляет собой ведущую экономическую державу (США, Китай, страны, участвующие в ЕС, или Япония), большинство респондентов в 24-х из тридцати восьми стран ответили: США.
 
Что касается доверия к лидерам США и КНР, то здесь мистер Трамп установил своеобразный антирекорд. В среднем 53% опрошенных заявили, что не доверяют внешней политике Си Цзиньпина, зато целых 74% не доверяют президенту Трампу. Отрицательно относятся граждане 38 стран и к россиянину Путину: 59% респондентов отказали ему в доверии. Гораздо лучше на этом фоне смотрится Ангела Меркель: 42% доверяют ветерану немецкой политики, и только 31% — не доверяют.
 
Если лидеру Америки в опросе не повезло, то посчастливилось самой Америке. США превзошли КНР в другом отношении — вопросе свободы личности. В среднем 54% опрошенных заявили, что правительство США соблюдает личные свободы граждан. Соответствующий показатель Китая — 25%.
 
Пока США и КНР процветают, России грозит неминуемый крах, а режиму Путина при определённом условии осталось всего ничего — один, может, два года. Об этом сообщил в большом интервью сайту «Апостроф» публицист, блоггер Аркадий Бабченко.
 
Издание напоминает, что несколько месяцев назад Бабченко покинул Россию. Поводом для отъезда стала постоянная травля за «неправильную позицию». Уехал он в Прагу, а теперь временно находится в Киеве.
 
Единственной причиной скорого падения Путина может стать резкое снижение мировых цен на нефть. Журналист называет и точную цену — 12 долларов за баррель нефти.
 
«Если нефть упадёт до такой цены, этот режим рухнет через год-два. Советский Союз тоже ведь рухнул».
 
«Эти», то есть нынешняя Россия, «побарахтаются и рухнут». Обрушение экономики действительно может «изменить ситуацию».
 
Каким же аналитик видит будущее России при снижении цены на нефть, допустим, до десяти долларов за баррель? Вот «режим рухнул» — и что тогда? Ответ:
 
«Новые костры на Красной площади, собачатину жарят в бочках, бандитизм и беспредел, гражданская война. Короче говоря, берите и читайте про 1917 год — и будет примерно то же. Кто победит — это даже не прогнозируемо».
 
Вероятен и иной расклад: мирный переход власти в руки либерально-демократической оппозиции. «Если Навальный доживёт, — говорит Бабченко, — то он будет президентом. Сможет ли он удержать власть или не сможет — это другой вопрос».
 
Вместе с тем Бабченко не верит, что либералы в России смогут удержать власть: «Получится то же самое, что было в 1991-1992 годах: Советский Союз рухнул, пришли либералы (обычное ворьё) — опа, и жрать нечего. Кто виноват? Либералы. Не то, что страна 70 лет в г…не была, а либералы, которые за полгода все уничтожили. Произойдёт то же самое. Кто виноват? Навальный. И не важно, что он у власти полгода. Опять пойдёт отторжение, новый Жириновский, новые коммунисты и другие. Как по мне, это два наиболее вероятных сценария развития событий».
 
А что Путин? По словам блоггера, Владимир Владимирович «загнал себя в такую ситуацию, что контролировать внутреннюю политику он может только войной». «Либо внешней, либо внутренней, — поясняет мысль публицист. — Война в Чечне ему сейчас не нужна. При Путине войны в Чечне не будет, а будет после Путина. На данный момент есть Сирия и полузатухший Донбасс — они справляются и отвлекают. Если это перестанет срабатывать, то я не исключаю открытия новых театров военных действий».
 
Причиной новых протестов в России станет еда. Люди станут меньше есть: «Именно это станет причиной для протеста. Венесуэла тому пример. Нужно понимать, что это будет "колбасный протест" — протест за еду. Важно понимать, что битвы холодильника с телевизором не будет — они воюют на одной стороне».
 
Из интервью можно понять, что в близкий крах кремлёвского хозяина Бабченко всё же не особо верит.
 
«Для диктатора нет ничего лучше, чем программа "нефть в обмен на продовольствие". Жрать нечего, кто виноват? Проклятые пиндосы, которые окружили нас со всех сторон. Что надо делать? Воевать с пиндосами. Где воевать с пиндосами? Давайте воевать с пиндосами в Украине. Так в упрощённом варианте выглядит их логика. Такие режимы устойчивы, они могут существовать десятилетиями. Но в любом случае они конечны. Конец их всегда одинаков — обрушение. Но, я думаю, до этого ещё долго».
 
Политический строй в РФ блоггер определяет как «инфантилизм»: «Это инфантилизм. Как ребёнок, который разбил вазу, будет до последнего доказывать, что он не разбивал. Так и они — будут до последнего доказывать, что не знали, не понимали, что им так говорили по телевизору. Всё они знают и всё понимают. Инфантилизм — это общественно-политический строй в России, характеризующийся неспособностью нести ответственность за свои действия». Держится такой «строй» на пропаганде из «зомбоящика» и репрессиях. «Россия до сих пор — это имперская и ксенофобская страна, — отмечает Бабченко. — В 1991 году страна попыталась сделать разворот. Не вышло — и развернулись обратно».
 
Сырьевой крах русским предрекают и в Германии.
 
Райнхард Бютикофер, член Комитета по промышленности в Европейском парламенте и президент Европейской партии зелёных (EGP), в комментарии для газеты «Die Welt» категорично заявил: никаких новых трубопроводов в Балтийском море не будет!
 
С 2011 года, напоминает автор, русский газовый гигант «Газпром» стремится к строительству газопровода «Nord Stream 2» («Северный поток 2») — из России через Балтийское море в Германию.
 
Будущее этого проекта «выглядит плохо», убеждён эксперт. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что «любимый проект Путина» нереалистичен. Берлин должен наконец признать, что проект не вписывается в европейский ландшафт, Европу следует пощадить. Аргументов хватает. Искать особых аргументов и не нужно: «Северный поток 2» в любом случае противоречит всем основным целям энергетической политики ЕС.
 
На последнем заседании совета министров Евросоюза по окружающей среде образовался «мощный фронт», который агитировал за специальные полномочия для Еврокомиссии: она должна обсудить условия «Nord Stream 2» с Москвой. Комиссия получит формальный мандат от Европейского совета по окончании лета. ЕС уже ведёт переговоры, а это значит, что идея министра иностранных дел Зигмара Габриэля провести «Nord Stream 2» находится, если иметь в виду европейские энергетические законы, «в правовом вакууме» и фактически провалилась.
 
Райнхард Бютикофер уповает на «значительные задержки» в переговорах ЕС и России по поводу рамочного соглашения о «Северном потоке 2». У «Газпрома», полагает эксперт, нет шансов получить необходимые разрешения от Швеции и Дании. Кроме того, соглашение между Россией и ЕС должен одобрить Европейский парламент. Едва ли «Газпром» здесь чего добьётся — европарламентарии не раз уже голосовали против «Nord Stream 2». В результате Ангеле Меркель приходится отделываться отговорками. «Северный поток 2» является вредным проектом как с точки зрения экологии, так и энергетической политики, и эксперт не советует Берлину тратить время и силы «на проект трубопровода»: следует заняться «более важными делами».
* * *
Пока журналист и блоггер Бабченко отводит России в её нынешнем виде 1-2 года при условии падения цен на нефть, немецкие «зелёные» эксперты атакуют Москву с газовой стороны.
 
Блокирование «Северного потока 2» давно стало темой для столкновения интересов не только в Германии, но и во всей Европе и даже за Атлантикой. Президент США Дональд Трамп оказался энергетиком почище миссис Клинтон и рвётся поставлять в Евросоюз сжиженный природный газ, а «Газпром» из Европы выкурить. Это предложение всецело поддерживают Польша (экономика номер шесть Евросоюза) и республики Балтии. Правда, расчётливые немцы не готовы платить за американский газ, который стоит дороже русского трубопроводного. Ситуация с энергетической политикой зависит от близких парламентских выборов в ФРГ. Ангела Меркель выступает за «Северный поток 2», но займёт ли она снова пост канцлера?
 
Что касается США как ведущей мировой державы, то в этом не сомневается и Владимир Путин. «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — год назад заявил лидер России.
 
Автор: Олег Чувакин
 
https://topwar.ru/120846-proekt-zz-amerika-derzhava-nomer-odin-severnogo-potoka-2-ne-budet-a-rezhim-putina-ruhnet.html

 

 

Метки: мировоззрение, политика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Проект «ЗЗ». Бог для Украины
...Европа, и Америка». Похоже, с Европой и Америкой господин патриарх ... нам поможет и Европа, и Америка. Это зло рабства, порабощения,.... Более об Европе и Америке патриарх ничего не сказал.... (всемогущий по определению), помощь Америки и Европы? Кстати, оба...
Итоги недели. «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила»
... На память приходят жлудства Америки с хоккеем. Помним "...«самой большой угрозой» для Америки. Словно под диктовку, об ... лагеря Европы, на проекте единой Европы можно ставить...а «администрация Обамы». Проект «ЗЗ». Как Обама Америку изолировал Похоже, Вашингтон ...
Грабители страны
...отказа воссоздать частный Центральный банк Америки и ввести золотой эквивалент доллара...банковского золотого запаса («ЗЗ»). СССР заявил, что его «ЗЗ» составляет немногим ...записки.Аргумент историка Железнова- Пиар-проект «наследники Николая Романова Мария ...
ФРС США создана российским и китайским капиталом сто лет назад
...отказа воссоздать частный Центральный банк Америки и ввести золотой эквивалент ...банковского золотого запаса («ЗЗ»). СССР заявил, что его «ЗЗ» составляет немногим .... Аргумент историка Железнова - Пиар-проект «наследники Николая Романова Мария Владимировна...

4 коммент.»

  • 4678 2044
    юстас 19 июля 2017 в 18:54 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Упаси боже от таких “аналитиков” , как упомянутые в статье. Такое впечатление , что бадун– повседневное их состояние.

    Ответить
  • 1020 816
    Vov 19 июля 2017 в 20:08 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    афтар сего компота, некто Чувакин, тоже постаралсо.

    Ответить
  • 395 313
    Oleg 19 июля 2017 в 20:08 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А проекта объединения с немцами, скандинавами нет? Стали бы Канта, Юнга, Гегеля… изучать, слушать орган, научились бы у них социалке, может совместные научно технические какие-то проекты и т.д.. В технологиях китайцев заткнём. А Японию может колонией сделать и вопрос с Курилами решится раз и навсегда? Бюджет пополнится от японских налогов. На наших же идеях журнала “Наука и жизнь” построена их экономика. Мы зря журнал выпускали что ли?

    Ответить
  • 17498 5804
    Люся 19 июля 2017 в 21:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Это же надо такой мусор на такой сайт поместить!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>