Перспективная экипировка российского солдата

Владимир Орлов, который продолжает возить спецсредства и БПЛА на Донбасс для силовых структур народных республик, выложил интересный материал о перспективных образцах военной экипировки и основных направлениях ее технологического совершенствования, для реалий 20х-30х годов XXI века.Современная война диктует такие требования, когда солдату на поле боя уже недостаточно только самозарядной винтовки со штыком, котелка, саперной лопатки и небольшого скарба в вещмешке. Сегодня современному солдату для того чтоб быть успешным на поле боя требуется значительно больше.На рубеже 21 столетия в армиях большинства развитых государств задались вопросом, каким должен быть солдат в 21 веке.Научно-исследовательские институты, частные подрядчики совместно с оборонными ведомствами приступили к реализации исследований, направленных на модернизацию и реструктуризацию оперативных возможностей солдата на поле боя.В рамках этих исследований появился проект под названием «Future Soldier», который объединяет в себе наработки в области увеличения производительности и эффективности отдельно взятого бойца на основе технологических достижений XXI века. Эта концепция подразумевает использование бойцом систем ночного видения, позиционирования и навигации, улучшенных систем целенаведения, систем контроля психофизиологических параметров бойца, новых динамических средств защиты.До сих пор такого воина мы видели только в фантастических боевиках Голливуда. Но сегодня разработка концепции «Универсальная война» уже ведется не только в военно-исследовательских центрах США, но и в России, а также других государствах.В настоящее время комплектами экипировки типа «Future Soldier» обладают армии более 50 стран мира:Россия («Стрелец», «Легионер», «Боец-21», «Бармица», «Ратник-1»);Германия (Infanterist der Zukunft, Soldat im Einsatz);США (Air Soldier, TALOS и другие);Великобритания (Future Integrated Soldier Technology — FIST);Франция (FELIN);Италия (Soldato Futuro);Япония (Аdvanced Personal Armament System)Комплектом «Future Soldier» уже вооружены солдаты Новой Зеландии, Иордании, Пакистана, Казахстана, Греции, Филиппин, Республики Корея.Экипировки «Солдат будущего» в вооруженных силах различных стран, достаточно разнообразны как по составу комплектов, так и по использованию современных систем, но все же имеют схожие элементы: экзоскелет, бронежилет, шлем, нашлемный монитор, компьютер, дальномер, прибор ночного видения, системы связи и навигации. Основные требования, предъявляемые к солдату в современном бою, — мобильность, быстрота, маневренность и безопасность — подталкивают разработчиков к созданию экипировки солдата, которая бы максимально выполняла все эти условия и позволяла бойцу вести бой на более качественном уровне.Если говорить о последней российской экипировке, то наши инженеры разработали комплект под названием «Ратник». В него входят общевойсковой бронежилет и разгрузочная система, система целеуказания для стрельбы из укрытия, размещенная на защитном шлеме. Cтекла очков спасают от поражения осколками, разлетающимися со скоростью 350 м/cекунду. Бронежилет способен выдерживать свыше 10 прямых попаданий пулями различного назначения. Всего в экипировке Ратник первого поколения предусмотрено более 20 различных предметов и систем.Разработчики «Ратника» обещают, что покрытие комплекта следующего поколения «Ратник-2» сможет изменять окраску под цвет местности, как хамелеон. Камеры и мониторы, встроенные в шлем, позволяют солдату контролировать бой в реальном масштабе времени: получать «картинку» о текущей обстановке со спутников и беспилотников. А экзоскелеты помогают военнослужащему переносить грузы массой до 130 кг на дистанцию до 15 километров.В конце июня 2017 года в ряде СМИ вышла статья о появлении конкурента экипировке «Ратник», а именно нового прототипа Российской экипировки «солдата будущего».На выставке, приуроченной к открытию Центра прототипирования высокой сложности Национального исследовательского технологического университета (НИТУ «МИСиС») показали перспективную экипировку российского солдата.Концепт разработан в Центральном НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). По задумке конструкторов, в недалеком будущем российский солдат получит модульный шлем с забралом, защитные очки со встроенным дисплеем, противоосколочный воротник, керамическую защиту конечностей, чешуйчатый бронежилет, не ограничивающий подвижность, и экзоскелет на ноги. Технические подробности этой разработки пока не сообщаются.Еще в 2012 году российскими разработчиками в рамках проекта «Ратник» была представлена нашлемная система индикации, которая обеспечивала трансляцию изображения с видеоприцела установленного на стрелковом оружии.В частности, под эту систему были разработаны некоторые прицелы, которые можно использовать для видеофиксации цели или направления стрельбы:Компания-разработчик «ЦНИИ «Циклон« тепловизионный прицел 1ПМ-139Компания разработчик ООО «Прогресстех« Микроболометрический неохлаждаемый тепловизионный прицел ТБ4-50Компания разработчик ООО «КОЭС» Телевизионный прицел «PUMA-TV» (Белорусы)Тогда мне тоже посчастливилось поучаствовать в этом процессе и направить свои предложения по совершенствованию прицельных приспособлений и систем для штатного вооружения солдата российской армии в военно-промышленную комиссию Правительства России.Одно из предложений сводилось к тому, что я предлагал не останавливаться на промежуточном этапе, а сразу нацеливаться на достижения современных технологий в области обработки цифрового изображения и создать полноценный программно-аппаратный комплекс стрельбы из стрелкового оружия без использования стандартных способов прицеливания. Предложение основывалось на простом изменении концепции и способа использования штатного вооружения солдата за счет внедрения новых технологических систем и современных технологий.При помощи этого устройства можно было выполнять следующие задачи:автоматического определения и выдачи угловых координат положения линии визирования цели, видимой визуально при развороте головы и совмещении цели с изображением прицельной марки, а также линейных координат положения шлема;формирования в поле зрения в бесконечность телевизионного изображения, знако-графической и другой информации, прицельной и сигнальной марок в дневных и ночных условиях на фоне окружающей местности;Суть данной технологии сводилась к тому, что на штатное вооружение солдата устанавливался специальный прицел, который был оборудован акселерометром, для определения положения оружия в пространстве относительно головы солдата, видеокамера, совмещенная с тепловизором и лазерный дальномер с интерфейсом определения координат и наложения маркера цели. В свою очередь шлем солдата оборудовался специальным забралом с тонкопленочным или проекционным дисплеем, на который выводилось изображение поступающие с прицела, координаты солдата, направление линии прицеливания штатного вооружения с баллистическими поправками (в зависимости от типа оружия и боеприпаса), а также маркера цели, которые поставил солдат. Также выводилась другая информация от тактического компьютера, которая необходима солдату для успешного решения поставленных боевых задач.Нечто подобное существует в авиации, где метка цели и другая нужная пилоту информация коллимируется на специальное нашлемное приспособление пилота. Но в данном случае эта система была несколько сложнее, так как были жёсткие условия по ограничению веса, запасу энергии, устойчивости связи и передачи данных и совокупности факторов правильности определения положения оружия относительно линии глаз солдата. Все же у пилота самолет относительно него находится в более стабильном состоянии чем автомат в руках, да и места в самолете побольше чем разгрузка солдата…Основным плюсом данной системы является тот факт, что при ее использовании фактический отпадет надобность классического прицеливания перед выстрелом из стрелкового оружия, а следовательно, солдату оснащенным данным комплексом требуется значительно меньше времени на совершение механических действий для совершения выстрела по цели.Функциональность данного программно-аппаратного комплекса позволит использовать стрелковое оружие для ведения эффективного огня по целям практический из любого положения.Плюсом данной системы является тот факт, что при ее использовании практический любой пользователь получает возможность вести эффективный огонь из различного стрелкового оружия с точностью близкой или сопоставимой с высокопрофессиональным стрелком или снайпером. Как в компьютерной игре. Куда крестик перед глазами солдата смотрит, туда оружие и стреляет…Еще немаловажным фактом, говорящим в пользу данной технологии, является тот факт, что она имеет под собой и экономическую подоплеку. За счет своего инновационного функционала программно-аппаратный комплекс бесприцельной стрельбы, позволяет сократит расход боеприпасов при ведении огня, а как следствие это скажется на логистике по обеспечению солдата боеприпасами.На сегодняшний день аналогичного комплекса или системы нет ни в одном государстве, в котором ведутся работы по созданию интеллектуальных систем поддержки ведения огня из стрелкового оружия. На Западе к подобной технологии только подбираются или испытывают пробные образцы.Но вернемся к ранее представленным образцам современной и перспективной российской экипировки солдат.На сегодняшний день отечественные разработчики при создании и модернизации экипировки «Ратник» в большей части ориентируются на уже имеющиеся разработки их Западных коллег.Очевидно, что дальнейшее направление модернизации — это расширение боевых возможностей военнослужащего за счет внедрения перспективных информационных технологий, совершенствования средств индивидуальной бронезащиты и штатного вооружения.Давайте назовем, то что следует ожидать в скором будущем от Российских разработчиков условным наименованием «Ратник-3».

Теоретический модернизацию комплекта «Ратник-3» необходимо условно разделить на следующие этапы:

модернизация штатного вооружения;модернизация средств индивидуальной бронезащиты и экипировки;модернизация радиоэлектронного оборудования, средств связи и передачи данных.В рамках модернизации штатного вооружения должны быть проведены следующие работы:разработка нового оптико-электронного прицелаоборудование штатного вооружения интерфейсом управленияустановка на штатное вооружение контроллера устройства сопряжения с информационной системой экипировки.В рамках модернизации средств индивидуальной бронезащиты и экипировки должны быть проведены следующие работы:разработка конструкции нового модульного бронежилета 5 – 6 класса защитыразработка конструкции нового бронешлемаразработка конструкции так называемых бронешортразработка конструкции шейной удерживающей скобыразработка элементов противоударной и противоосколочной защиты рук и ног бойцаразработка конструкции разгрузочной системыразработка системы терморегулированияразработка экзоскелета и или экзоскелетного защитного костюмаВ рамках модернизации радиоэлектронного оборудования, средств связи и передачи данных должны быть проведены следующие работы:разработка тактического компьютера для системы управленияразработка элементов питанияразработка контролера периферийных устройствразработка интерфейса управленияразработка приемо-передающего модуляразработка блока авторизацииразработка устройства индикации и отображения информации (например видеоочки в шлеме)разработка встроенной в шлем активной радиогарнитурыА теперь давайте рассмотрим каждый элемент перспективной экипировки солдата будущего более подробно:1. Оптико-электронный прицел, используемый совместно со штанным вооружением военнослужащего должен включать в себя тепловизор, видеокамеру, оптическую систему, инерциальный акселерометр, гироскоп, лазерный дальномер. Прицел должен обеспечивать прицеливание в оптическом и инфракрасном диапазоне, кроме того прицел должен передавать в информационную систему комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3» данные о дальности до цели, видеоизображение цели, а также информацию о положении в пространстве штатного вооружения военнослужащего.Интерфейс управления оптико-электронным прицелом, должен служить для выбора типа цели на которую направлено штатное вооружение военнослужащего, а также постановки маркера цели в геоинформационной системе комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3» и передачи этих данных в БИУС типа единая система управления тактического звена для реализации концепции «сетецентрической войны».Для чего необходимо подобное усовершенствование личного оружия военнослужащего. Ответ вполне очевиден. Например, в ходе боя военнослужащий заметил появившийся на поле боя танк противника или его огневую точку. Как об этом ему сообщить своему командиру. Сегодня самый тривиальный способ — это показать рукой или некоторое время по средствам связи объяснять своему командиру, где находится эта цель. В условиях современного боя это слишком долго. Использование современных оптико-электронных прицелов штатного вооружения сопряженных в боевую тактическую сеть позволяет формировать картину общевойскового боя практический мгновенно, доводя необходимую информацию от военнослужащего до вышестоящего штаба и обратно.2. Интерфейс управления оптико-электронным прицелом на штатном вооружении должен обеспечивать военнослужащему удобную работу с прицелом путем использования определенных органов управления. Это выбор режимов работы, передача необходимой информации в боевую информационную сеть, наложение маркера и селектирование цели.3. Контролер сопряжения должен быть предназначен для сопряжения оптико-электронного прицела и интерфейса управления, установленного на штатном вооружении с информационной системой комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3».4. Модульный бронежилет 5 – 6 класса защиты должен состоять из надеваемой под бронежилет рубахи с рукавами, на которой конструктивно выполнены элементы противоударной и противоосколочной защиты плеч, предплечий, локтей и запястий военнослужащего, а также грудной и спинной секции бронежилета, двух боковых секций с эластичным поясом на липучках или ременных застежках. Дополнительные компоненты бронежилета: ворот, защита горла, защиты паха и поясницы, защита плеч и предплечий.Модульный бронежилет должен быть предназначен для обеспечения комплексной защиты верхней части туловища военнослужащего в круговой проекции от поражения, в том числе на близких дистанциях, пулями патронов стрелкового оружия, в том числе бронебойными и повышенной пробиваемости, осколками снарядов, мин, гранат, холодным оружием и снижения заброневой контузионной травмы в ходе ведения всех видов боевых действий.Грудная и спинная секция бронежилета должны крепиться к друг другу на регулируемых застежках.Грудная и спинная секция бронежилета должны состоят из чехлов, в которых размещены выполненные из арамидной ткани:защитный карман (спинка);защитный карман (перед);блоки карманов с бронеэлементами.В зависимости от требуемого уровня защиты, в карманы устанавливаются композитные или стальные броневставки. Кроме того, грудная и спинная секция должны быть оборудованы элементами вентиляционно-амортизационных модулей, дополнительным пакетом из арамидных тканей, а также противоосколочными и антирикошетными покрытиями карманов с бронеэлементами.По бокам спинной секции должны крепятся боковые секции с эластичным поясом на липучках или застежках. В боковых секциях должны быть расположены блоки карманов с бронеэлементами. В зависимости от требуемого уровня защиты, в карманы должны устанавливаются композитные или стальные броневставки.Жилет должен иметь систему быстрого (аварийного) сброса грудной и спинной секции в случае попадания военослужащего в глубокий водоем, быстрого доступа к ранению или в другой чрезвычайной ситуации.Система сброса: в верхней части грудной секции имеется прорезь для доступа к петле троса, короткая сторона которого обеспечивает плечевое соединение, а длинная сторона соединяет спинной блок креплений: боковые части бронежилета и эластичный пояс. При вытягивании троса жилет распадается на 3 части: передняя секция (грудь, боковые части и пояс), плечевой каркас и задняя часть (спинка).Бронежилет должен комплектоваться съемными паховым фартуком и двухсекционным воротником, защищающими от пуль 9 мм пистолетов и пистолетов-пулеметов. На внешнем чехле грудной и спинной секций бронежилета, а также на паховом фартуке должны быть размещены стропы для крепления элементов разгрузки.Кроме того, на спинной секции бронежилета конструктивно должны быть расположены каркасные карманы, в которых располагаются модули радиоэлектронного оборудования информационной системы комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3», средства связи и передачи данных, а также элементы питания.Стоит отметить, что практический за малым исключением подобные бронежилет уже существует. Это штатный армейский бронежилет, выполненный в трех конструктивных исполнениях, 6Б43 – штатный штурмовой бронежилет, 6Б45 – общевойсковой бронежилет 5-го класса защиты и боевой нагрудник для горных подразделений 6Б46.Единственное, эти бронежилеты должны быть модернизированы под использование с защитной рубахой, бронешортами, перспективными экзоскелетами и адаптированы под размещением на них комплектов радиоэлектронного оборудования экипировки «Ратник-3».5. Бронешлем комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3» конструктивно должен представлять из себя интегрированный бронемонокок выполненный по композитной технологии из арамидной ткани с закрывающимся визором выполненным по первому или второму классу защиты. Бронешлем конструктивно должен включать в себя активную радиогарнитуру, устройство отображения видеоинформации информационной системы экипировки (Видеоочки типа — Virtual Retinal Display или тонкопленочный прозрачный дисплей на визоре), систему защиты органов дыхания.Данный бронешлем должен обладать наибольшей защитой — описать это можно так: полностью закрытый бронемонокок, помимо основной защиты, в отличии от классического бронешлема, интегрированный бронемонокок (бронешлем), полноценно защищает области челюсти, скул, и затылочную часть головы. Визор интегрального бронешлема откидывается вверх и благодаря боковым механизмам, фиксируются в таком положении. Визор интегрального бронемонокока поднимается, и фиксируются в несколько уровней, самый нижний уровень позволяет оставлять открытым визор на 1-3 мм для предотвращения возможного запотевания, следующий уровень фиксации визора на уровне глаз, и последний на уровне лба. В передней части бронемонокока имеется крупный воздухозаборник с фильтром, который полноценно обеспечивает необходимое количество воздуха. Также для зашиты от пыли или отравляющих веществ должна быть предусмотрена возможность принудительной вентиляции подшлемного пространства путем создания там избыточного давления;6. Бронешорты комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3» должны быть предназначены для зашиты нижней части спины, живота, гениталий, а также бедер военнослужащего по третьему классу защиты, а с использованием дополнительных сегментов бронепанелей по пятому классу защиты.Бронешорты надеваются поверх одежды и закрепляются на поясе с помощью специального ремешка или шнуровки, закрывая при этом бедра, тазовую область и нижнюю часть туловища до рёбер. Для удобства крепления должны быть предусмотрены специальные пуговицы для подтяжек. Бронешорты должны обеспечивать возможность военнослужащему справление естественных надобностей.Следует понимать, что бронешорты, как и бронежилет должны предусматривать конструктивное соединение с перспективными экзоскелетами, для снятия этой нагрузки с плеч военнослужащего и перераспределения ее на конструкцию экзоскелета.7. Шейная удерживающая скоба должна быть предназначена для того, чтобы, опираясь на каркас бронежилета и или сопряженного экзоскелета взаимодействовать с бронешлемом и максимально снизить риск повреждений шейных позвонков военнослужащего от перелома путем поглощения энергии удара пуль осколков и распределения нагрузки на бронежилет и или экзоскелет от шеи и позвоночника. Удерживающая скоба должна минимизировать риск травмы позвонков в продольном и поперечным направлениях и при этом должна обеспечивать полную свободу движений головы;8. Элементы противоосколочной и противоударной защиты предназначены для дополнительной защиты шеи, рук, локтей, колен и ног военнослужащего. Защита шеи представляет из себя подшлемник состоящей из двух частей, верхней балаклавы изготовленной из дышащего ветронепроницаемого материала и нижней части покрывающую шею. Надеваемая под бронежилет защитная рубаха с рукавами должна представлять из себя нагрудник, состоящий из арамидного или специального тканевого пакета на текстильной застежке и эластичных ремней с текстильными застежками. По бокам от горловины должны располагаются регулируемые, сегментные, подвижные защитные элементы плеч. По краям должны располагаться съемные рукава, выполненные из эластичной ткани, на которой конструктивно выполнены противоударные и противоосколочные элементы защиты предплечий, локтей и запястий военнослужащего. Рукава должны иметь эластичные утяжки на липучках. На конце рукавов должны быть манжеты с отверстиями для больших пальцев.Наколенники не должны стеснять движений, но в то же время прочно фиксироваться на ноге. Наколенники должны надежно облегают голень, коленную чашечку, и бедренную кость сверху. Они должны иметь ассиметричное исполнение – для правой и левой ноги с использованием соответствующих протекторов, на каждом указано для какой ноги он подойдет. Верхняя и нижняя части наколенников состоят из ударопрочного пластика, соединенные двойной системой крепления. Шарниры имитируют анатомическую подвижность колена – что должно создавать удобство при ходьбе. Они должны быть подвижными, и достаточно жесткими, как и положено хорошей защите.9. Хотя современные общевойсковые бронежилеты позволяют в полной мере размещать карманы для амуниции, снаряжения и боеприпасов на своей поверхности, наличие разгрузочной системы в составе комплекта перспективной экипировки «Ратник-3» не перестаёт быть актуальным. Разгрузочная система предназначены для размещения элементов амуниции и снаряжения военнослужащего поверх комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3»Основные требования к разгрузочной системе:Разгрузочная система для экипировки «Ратник-3» должна быть прочной и огнестойкой;Немаловажным фактором при создании разгрузочной системы, является ее удобное использование при перемещении военнослужащего лежа или по-пластунски. Кроме того, из положения лежа должен быть обеспечен удобный доступ ко всем карманам разгрузочной системы;Разгрузочная система должна не стеснять движения военнослужащего при использовании военной техники. Посадка в кабину, кузов или проход в люки бронетехники;Разгрузочная система должна вмещать в себя не менее, чем двойной боевой комплект к личному оружию;Разгрузочная система должна иметь надежную и удобную фурнитуру;Желательно наличие на плечах разгрузочной системы специальных амортизаторов;В конструкции разгрузочной системы должны быть предусмотрены вентиляционные сетки для проветривания;На спине разгрузочной системы должен быть предусмотрен специальный захват (чтобы вытащить раненого) или спасательная петля на спине;На плечах разгрузочной системы должен быть предусмотрен ограничитель ремня оружия;Систем крепления карманов должна быть изготовлена на основе Modular Lightweight Load-carrying Equipment. Сокращенно — MOLLE (Молле). На съемных деталях и на жилете нашиты горизонтальные тканевые ленты, имеющие прорези. Продев в них стропу из ткани, должно быть легко закрепить (или снять) любой модульный элемент.10. Немаловажной системой перспективной экипировки «Ратник-3» является система терморегулирования и обусловлено это тем, что любая экипировка солдата создаёт повышенную нагрузку, а как следствие солдат в экипировке будет потеть.Даже разработчики специальных защитных костюмом – аналога экипировки «Пермячка-М» не рекомендуют использовать арамидные защитные комбинезоны во время выполнения боевых задач более одного – двух часов. Иначе в них можно просто банально перегреться, а как следствие снизиться боевая эффективность вполне конкретного военнослужащего.Чтоб у вас было понимание сколько тепла выделяет человек, в свое время Оле Фангер предложил формулу теплового баланса между телом человека и окружающей средой. M = W + Qд + Qкгде:M количество тепла, вырабатываемого организмом, Вт/кв.м;W объем производимой механической работы, Вт/кв.м;Qд общее количество тепла, выделяемого при дыхании, Вт/кв.м;Qк общее количество тепла, отводимого через кожу, Вт/кв.м.В зависимости от того в каком состоянии находится организм человека (сон, отдых, умственная или физическая работа) и параметров воздушной среды, каждый человек выделяет 330-1050 кДж тепла.Большую часть энергии человек тратит именно на выделение тепла. В день в среднем человек потребляет 2000 калорий, что равняется 8,37 х 10 в шестой степени Дж.Чтобы было понятней, в среднем человек выделяет тепло, равное теплоте лампочки накаливания на 100 Ватт.Санитарные нормы дают такие значения — во время сна тепловыделения составляют около 50 Вт, в спокойном состоянии полные тепловыделения составят 151 Вт, при физической нагрузке 259 — 400 Вт. Эти тепловыделения необходимо учитывать при разработке экипировки нового поколения типа «Ратник-3».Основная задача системы терморегулирования экипировки нового поколения типа «Ратник-3» это создать комфортные условия для конкретного военнослужащего при использовании экипировки нового поколения.В качестве основы терморегулирования военнослужащего использующего перспективную экипировку «Ратник-3» может быть взято сочетание специального белья и надеваемого поверх костюма водяного или воздушного охлаждения – аналога того, что используют Российские космонавты в своих скафандрах.Например, костюм КВО-М представляет собой сетчатый комбинезон из трикотажного полотна — сетки, в ячейки которого вплетены эластичные трубопроводы системы охлаждения. Комбинезон плотно облегает тело, прижимая трубки системы охлаждения к его поверхности. Сетчатая структура полотна комбинезона облегчает доступ вентилирующего воздуха к поверхности тела человека. Подобный костюм позволят снимать с человека до 400 Вт выделяемой энергии, а в случае необходимости наоборот согреть человека.11. Большинство уже представленных разработчиками экзоскелетов как российского, так и западного производства основываются на снижении мышечных нагрузок военнослужащего и создания комфортных условий при переноске грузов.Например, американский «HULC» позволяет переносить тяжести массой около 100 кг. Специалистам из США удалось добиться 72 часов работы своего прототипа, однако по истечении этого времени встаёт вопрос подзарядки или замены аккумулятора. Конструкторы HULC утверждают, что их экзоскелет с лёгкостью складывается, превращаясь в своеобразный рюкзак.Разработчики российского широкоразрекламированного эзоскелета «ЭкзоАтлет» утверждают, что их изделие значительно лучше HULC. Так по их заявлениям в ЭкзоАтлете отсутствует электроника и гидравлика, это простая и прочная металлическая конструкция, которая основана на механике. время работы ЭкзоАтлета ограничено лишь физической усталостью бойца и позволяет нести 100 килограмм амуниции и оружия такое же время, какое солдат способен нести 20 кг без подобного устройства. По заявлению разработчика ЭкзоАтлета их прототип не несёт груз за человека, но сильно помогает ему в этом.На сегодняшний день связи (КРУС) «Стрелец» включает:Индивидуальный планшет для командира ротыПриемоиндикатор командира взвода или отделенияПриемоиндикатор солдатаОсновным недостатком подобной системы является тот факт, что она строится по так называемой ранжированной схеме. Например, в случае выход из строя командира взвода/отделения или командира роты, солдат с его приемоиндикатором, который по сути выполняет у него роль тактического компьютера не сможет на себя взять роль, которую до этого выполнял командир роты или командир взвода/отделения. Это обусловлено конструктивным и функциональным ограничением его так называемого тактического компьютера.Естественно такое ранжированное построение системы неверно и по сути у каждого военнослужащего должен быть универсальный тактический компьютер, который работает в том режиме и объеме функционала, в котором работает конкретный военнослужащий, а переключение функционала происходит не физической сменой тактического компьютера, а переключением роли использующего его военнослужащего.Кроме того, использование носимых мобильных планшетов или как их называет разработчик – «приемоиндикатор» существенным образом снижает боевую эффективность солдата за счет того, что ему необходимо постоянно отвлекаться на подглядывание в монитор планшета и держать этот планшет в руках, вместо того чтоб совершать операции со своим личным оружием глядя в сторону противника.Таким образом можно сформировать требования, которым должен отвечать перспективный тактический компьютер, входящий в комплект экипировки «Ратник-3»:По сути индивидуальный тактический компьютер военнослужащего должен представлять из себя универсальный одноплатный компьютер выполненный в ударопрочном корпусе, который устанавливается в конструктивные элементы экипировки военнослужащего и подключается к индивидуальной боевой шине управления всеми периферийными устройствами военнослужащего;Индивидуальный тактический компьютер должен иметь встроенное программное обеспечение, которое в зависимости от выбранной или установленной роли его оператора должно предоставлять весь заданный функционал, а при необходимости переключать функционал на новую роль;интерфейс и элементы системы отображения перспективного тактического компьютера экипировки «Ратник-3» должны быть вынесены в те места экипировки, где они будут максимально функциональны и отвечать всем критериям юзабилити — использование определёнными пользователями при определённом контексте использования для достижения определённых целей с должной эффективностью, продуктивностью и удовлетворённостью. Например, цифровая клавиатура может быть конструктивно выполнена для размещения на правой или левой руке, а изображение выводится на тонкопленочный дисплей визора тактического шлема или защитные видеоочки выполненные по технологии Virtual Retinal Display.13. Элементы питания предназначены для энергетического обеспечения элементов радиоэлектронной аппаратуры входящей в комплект экипировки нового поколения «Ратник-3». Элементы питания конструктивно исполнены из литий-полимерных элементов или более совершенных аккумуляторов и должны обеспечивать энергоснабжение всех систем экипировки в течение не менее 48 часов. Резервный аккумулятор должен обеспечивать энергоснабжение систем экипировки «Ратник-3» в течении 60 минут.14. Контролер периферийных систем предназначен для обеспечения согласованной работы всех систем комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3», а также передачи данных индивидуальной боевой шине управления между элементами экипировки и тактическим компьютером.15. Интерфейс управления предназначен для управления всеми системами комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3» посредством тактического компьютера, подключенного к индивидуальной боевой шине управления.16. Приемо-передающий модуль предназначен для приема-передачи данных между информационной системой комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3», информационной системой экипировки другого военнослужащего, а также информационной системой вышестоящего звена. Для устойчивого обмена данными приемо-передающий модуль должен обеспечивать гарантированную связь и передачу данных в диапазонах – 30 – 144 МГц, 2,3 — 2,5; 2,5 — 2,7; 3,4 — 3,8; 4 — 6; 8 — 14 ГГц (включая WiMax и спутниковая связь) с использованием частотного спектроанализатора.17. Блок авторизации предназначен для идентификации военнослужащего информационной системой комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3», а также для доступа к зашифрованным каналам данных при передачи данных между информационной системой экипировки и информационной системой вышестоящего звена.18. Устройство индикации и отображения информации (видеоочки, Virtual Retinal Display или тонкопленочный дисплей на визоре) предназначено для отображения всех необходимой тактической и служебной информации непосредственно вблизи органов зрения военнослужащего по технологии «смотреть сквозь», создавая у военнослужащего ощущение дополненной реальности. Устройство отображение информации, должно конструктивно входить в оснащение бронешлема комплекта экипировки нового поколения «Ратник-3».19. интегрированная в модульный шлем радиогарнитура должна обеспечивать передачу речевых сообщений по доступным каналам связи, а также голосовое управление радиоэлектронными системами и устройствами перспективной экипировки «Ратник-3».Безусловно это только поверхностное представление о том, каким должен быть перспективный комплект экипировки российского солдата будущего. Вполне возможно разработчики подобных изделий заготовили много сюрпризов как для наших солдат, так и для их вероятных противников.Что же касается всех нас, то нам остается только ждать, чем порадует очередная выставка ИНТЕРПОЛИТЕХ в 2017 году.Владимир Орлов http://veche-info.ru/news/4440 – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com