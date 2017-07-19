Образование СССР: что было на самом деле? Евгений Спицын
13:31. 19 июля 2017 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Какие дискуссии шли по федеративному договору во время образования СССР?
Содержание:
Национальный вопрос РСДРП (б) до революции
Практика разрешения национального вопроса в период гражданской войны и иностранной интервенции
Проблема образования СССР
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Е.Ю.
История России. Евгений Спицын
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai