Образование СССР: что было на самом деле? Евгений Спицын

...этому поводу, потому что по образованию я политолог, и... то обстоятельство, что их матчи были на самом деле каббалистическим ритуалом...., процессы, происходящие в СССР, очень напоминали процессы, происходящие... я обращаюсь к Евгению Сидорову. Евгений, если у вас...