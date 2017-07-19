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“Нужно помнить о расстрелянных в 1905 году рабочих”

17:50. 19 июля 2017 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:

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В эти дни в разных городах России проходят "Царские дни", приуроченные к годовщине расстрела семьи и окружения отрекшегося от престола императора. Пожалуй, главное событие прошло в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля – крестный ход собрал десятки тысяч человек, люди проследовали от Храма-на-Крови до монастыря на "Ганиной Яме". Приняла участие в этом и депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная своей любовью к "государю".

Однако, как известно, РПЦ не признает подлинность останков царской семьи - по заверениям представителей церкви, пока нет "железобетонных доказательств", есть "только предположения". Про это также высказалась и Поклонская, заявив перед крестным ходом, что "их уничтожили как раз-таки в монастыре на "Ганиной Яме" (хотя монастырь там появился лишь в 2000-е годы). Сторонники монархических идей также вспоминают, что семья Николая II была причислена к лику святых, поэтому всячески порицают тех, кто говорит что-то против бывшего царя – в частности, давно преследуется опять-таки депутатом Госдумы Поклонской еще не вышедший в прокат фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" – про отношения царя и балерины.
 
Более того, противопоставить нашумевшему еще в зачатке фильму решили документальное кино. Так, режиссёр-документалист Сергей Алиев анонсировал создание своего нового произведения, которое называется "Ложь «Матильды»" (правда, книга с таким же названием ранее уже привлекала внимание правоохранителей из-за возможного оскорбления чувств верующих). В своей работе автор постарается развенчать семь, с его точки зрения, "мифов" – о том, что царь был кровавым, слабохарактерным, о поражении в Первой мировой войне, об отречении от престола.
 
Однако, как напомнил в комментарии Накануне.RU доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков,
 
Николай II не был таким замечательным царем, как его пытаются представить, ведь с начала своего правления он действительно стал известен как "Николай кровавый", и это не миф. 
 
И главное, нужно понимать – да, бывшего царя и его семью причислили к лику святых, но, по указаниям церкви, только за 17 последних месяцев его жизни – то есть за мучения перед расстрелом и сам расстрел. А в период царствования оснований для канонизации найдено не было. В связи с этим – задается эксперт вопросом – не следует ли проводить шествия в память, например, о расстрелянных по указу Николая II рабочих в 1905 году? Тогда погибли около 200 человек, среди них женщины и дети, почти 800 были ранены.
 
Юрий Жуков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Накануне.RU– Во-первых, я считаю, что монархия, как раньше говорили, в бозе почила, скончалась и умерла естественной смертью. Все члены бывшего императорского дома живут за рубежом и возвращаться не хотят – им наплевать на нашу страну. И почему мы нянчимся с правителем, который проиграл две войны, привел страну к революции и ее развалу? Это неправильно.
 
Тем более, что это еще не доказано, что те кости, которые выкопали и привезли в Ленинград, имеют отношение к царской семье. Пока патриархия не признала их как останки Романовых. Это первое.
 
Во-вторых, разумеется, этим крестным ходам нужно противопоставить такие же огромные демонстрации в память и расстрела 9 января 1905 года, и разгрома при Цусиме русского флота, и поражения в Японской войне. Вот это, я считаю, показало бы людям – что есть на самом деле пребывание у власти Николая II, которого еще при правлении прозвали "кровавым". Не мы, нынешние граждане, не большевики – а народ, интеллигенция, все дружно назвали его "Николаем кровавым" еще тогда.
 
А началось все с Ходынки. Ведь все члены семьи Романовых говорили – в день Ходынки нельзя устраивать гулянку с коронацией, это преступно, это противоестественно, это аморально, в конце концов. Погибла масса людей из-за грошовых подарков, а ты устраиваешь в тот же день гулянку вместо того, чтобы почтить их память. Это было самое первое преступление Николая Александровича – при восшествии на престол.
 
https://cont.ws/@lapsha71/667457

 

Метки: история, мировоззрение
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