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Министерство здравоохранения предлагает ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

09:55. 19 июля 2017 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

Министерство здравоохранения России предлагает ограничить скрытую рекламу алкоголя в телепередачах, фильмах и в печатных иллюстрациях, пишет газета «Известия» со ссылкой на Стратегию формирования здорового образа жизни населения.

«Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции», — цитирует издание пресс-службу министерства.

В качестве примера такой рекламы в Минздраве назвали имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является), а также технологию скрытой рекламы — так называемый «продакт плейсмент», когда для продвижения товара на рынке демонстрируется определённый продукт, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах и печатных иллюстрациях.

Закон «О рекламе» запрещает рекламу алкогольной продукции в теле- и радиопрограммах с 2013 года. Кроме того, законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» установлены дополнительные требования к распространению информационной продукции посредством ТВ и радио — например, действует полное ограничение на передачу в эфир с 4.00 до 23.00 фактуры, способной вызвать желание употребить наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию либо принять участие в азартных играх и т.д. Исключения составляют лишь программы, доступ к которым осуществляется на платной основе.

Отмечается, что данный проект появился в начале 2017 года, а сейчас эксперты и заинтересованные федеральные власти обсуждают его вторую редакцию.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин уверен, что подобная демонстрация алкоголя может спровоцировать к его употреблению. «По телевизору идут фильмы со сценами возлияний, и никто на это внимания не обращает», — цитирует его газета.

По материалам: Известия

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Источник: whatisgood.ru

Метки: события, технологии
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