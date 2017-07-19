Когда разрешится спор вокруг Курильских островов

В 1738 году в ходе второй Камчатской экспедиции российские мореплаватели нанесли на карту группу островов Курильской гряды, дав им русские названия. После того, как новые географические атласы распространились по Европе, путешественники всех стран начали спрашивать разрешения на посещение островов у Российской империи. Вместе с тем острова постепенно осваивались японскими рыбаками.

Начиная с 1855 года Россия и Япония вели переговоры о принадлежности Курильских островов, и границы все время менялись. Но в 1945 году по итогам Второй мировой Курильские острова целиком вошли в состав Советского Союза. Тем не менее, в начале 1990-х российские дипломаты признали возможность спора о принадлежности островов. Есть ли ответ на "Курильский вопрос", и насколько сам вопрос можно считать правомерным?