Клиповое мышление: чем отличаются «люди экрана» от «людей книги»?

Клиповое мышление — термин последних десятилетий, описывающий способ восприятия информации, характерный для нового поколения. XXI век формирует необыкновенно быстрый темп жизни. Пытаясь угнаться за ним, человек перестает углубляться в информацию и считывает лишь поверхностные факты. Чем опасно клиповое мышление? Могут ли у него быть положительные стороны? Как можно развить собственное мышление и не стать заложником «клиповости»? Разбираемся в глобальном преобразовании человеческой природы.



Первое, что приходит в голову большинства людей при слове «клип», — быстро сменяющийся видеоряд с МТВ или МУЗтв, чаще всего со слабо связанными между собой образами. И в этом представлении мы ушли не очень далеко — «клип» происходит от английского «clip», что означает «делать вырезки из газет или фильмов». Вырезая основные моменты и складывая их в общую историю, монтажер облегчает понимание зрителю и показывает общую картину, не углубляясь в предложенную им тему. Клиповое мышление работает по тем же принципам, что и видеоклипы, то есть человек воспринимает окружающую его действительность как последовательность никак не связанных между собой явлений, а не как однородную структуру, которая подразумевает под собой взаимосвязь всех частиц. Клиповое мышление называют глобальным преобразованием человеческой природы и огромной проблемой современного поколения, однако стоит ли так гиперболизировать это почти «хипстерское» понятие?



В конце 90-х, когда «поколение Пепси» уступило лавры поколению гаджетов, зав. кафедрой психологии образования и педагогики МГУ Андрей Подольский задался вопросом о влиянии массмедиа, кино и только начавшего набирать популярность Интернета на современную молодежь. Он провел эксперимент с участием двух групп студентов. Одной группе предложили прочитать тексты с описанием проблемы некой девушки, другой же группе показали видеоролики с аналогичным содержанием. Оказалось, что у тех ребят, которые смотрели ролик, уровень понимания в шесть раз превышал показатели группы опрошенных традиционным способом. Картинка смогла не только заменить текст, но и превзошла его. Андрей Подольский прокомментировал результаты своего эксперимента так:

«Фильмы и сериалы дают готовое решение, точнее, его иллюзию».



Людям в наше время все сложнее рассуждать и мыслить логически, искать новые и неожиданные пути решения, ведь мы живем в огромном информационном поле, где необходимые сведения можно получить по одному клику или обычной голосовой команде. Неспособность анализировать информацию является следствием того, что ее образ не задерживается в мыслях надолго и быстро заменяется на другой, как при переключении каналов или просмотре новостей.



Производители потребляемой информации научились подстраиваться под современных людей и вкладывают огромные деньги в развитие киноиндустрии и книг, прибегая к более простым текстам, наполненным укороченными фразами со слабыми логическими связями.

Клиповое мышление не менее удобно для коммерции и рекламы. Реклама нацелена на эмоции, а не на осмысление, поэтому гораздо проще взывать к «низшим» чувствам людей и быть уверенным, что именно это и привлечет потенциального покупателя.

В 2010 году российский философ и культуролог К.Г. Фрумкин выделил 5 основных причин появления клипового мышления:

Развитие современных технологий, и, соответственно, увеличение информационного потока;

Необходимость принимать больший объем информации;

Многозадачность;

Ускорение ритма жизни и попытки успеть за всем, чтобы быть в курсе событий;

Рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной системы.

В последнее время на страницах СМИ часто встречается информация о том, что «клиповость» пагубно влияет на современное общество и является одной из острых социальных проблем. Однако всё не столь однозначно. Клиповое мышление — очень сложное и разнородное явление, у которого есть как положительные, так и отрицательные стороны.



Клиповое мышление — это приобретенное качество, которое формируется на основе изменяющихся условий существования и ритма жизни. Особенностями «клиповости» являются быстрота обработки данных, преобладание визуального восприятия, проблемы с восприятием длительной линейной последовательности и однородной информации. Это прямо противоположно понятийному мышлению, описанному Л.С. Выготским, которое позволяет человеку находить и выделять существенные признаки предметов, легко углубляться в информацию и осуществлять ее аналитической обзор. Тот, кто обладает понятийным типом мышления, досконально изучает и анализирует информацию, однако из-за этого времени на обработку уходит больше. Таких людей психологи часто называют «людьми книги».



В условиях ускоренного ритма человеку необходимо быть многозадачным и способным выполнять одновременно несколько действий. Информация поступает хаотичными потоками, и у человека не всегда остается время для глубокого и сосредоточенного анализа.

Как отмечает психолог, автор книги «Мастер жизни. Психологическая защита в социуме» С. Ю. Кличников, в данном случае клиповое мышление выступает в роли «фильтра» перед информационными перегрузками.



Да, человек с клиповым мышлением становится способен воспринимать лишь краткую информацию, но вспомним слова великого классика Л.Н. Толстого:

«Короткие мысли тем хороши, что они заставляют серьезного читателя самого думать».

С одной стороны, применение клипового мышления помогает человеку быстрее запоминать информацию, что может помочь ему, например, в изучении иностранных языков или быстром запоминании небольших объемов данных. С другой стороны, кандидат психологических наук Татьяна Викторовна Семеновских в своем исследовании делает акцент на том, что оно помогает лишь запомнить некие «маркеры» — термины, слова, но общего понимания не дает.

Еще одним положительным качеством, которым обладают люди с клиповым мышлением, является многозадачность, о которой пишет известный американский психолог Л. Розен в своей книге «Я, мое пространство и я: воспитание сетевого поколения». Он отмечает, что дети «поколения эппл» могут одновременно учить уроки, слушать музыку, изучать социальные сети и разговаривать по скайпу. Однако разумными последствиями многозадачности являются рассеянность внимания и чрезмерная активность.



Валерий Опойцев, доктор физико-математических наук, профессор МФТИ, в своей мини-лекции говорит, что нет ничего фундаментально страшного в клиповом мышлении. В современном мире люди с клиповым мышлением уходят с тех «глубин», на которых им просто неинтересно, и довольствуются поверхностными фактами. Однако, по его мнению, даже наука и цивилизация поверхностны. Как отмечает профессор, об этом еще в XX веке говорил австрийский математик К. Гёдель в своей теории о неполноте, смысл которой сводится к тому, что даже если мы опишем очевидные истины и постараемся построить на них всю систему знания, все равно найдутся утверждения, которые нельзя будет подтвердить или опровергнуть. Выходит, что даже наука не спускается «достаточно глубоко», а лишь стремится к этому.



Поэтому, считает В. И. Опойцев, люди, владеющие только фактами, все же умеют анализировать действительно необходимую им информацию, углубляясь в интересующие их темы. Кроме того, он отмечает, что новые условия жизни всегда требовали новых способ обработки информации, и клиповое мышление — это закономерный ответ на увеличившийся темп и проникновение разных типов информации во все сферы жизни.

Тем не менее, клиповое мышление далеко не безвредно — у этого явления существуют очевидные отрицательные стороны.



Так, в «Словаре практического психолога» С.Ю. Головина встречается информация о том, что в отличие от понятийного мышления, для клипового характерно отсутствие «контекста». Человек не опирается на собранную раньше информацию и не анализирует ее, опираясь на семантические связи между явлениями, которые существуют в контексте. У человека с клиповым мышлением возникают трудности с пониманием общей картины, и в результате он воспринимает лишь обрывочную информацию, которую он не способен сопоставить с другой. Возьмем самый простой пример — человек, увлекающийся политикой, способен объединить просмотренные новостные передачи в общую картину. Человек, который не так сильно заинтересован в этом, не сможет понять причин и следствий явлений, потому что они будут представляться ему как разрозненные, и он не увидит между ними связей. Человек с клиповым мышлением не видит этих связей, потому что привычный для него способ восприятия информации не позволяет им образовываться самопроизвольно. Это отражается и на деятельности человека. Так, о связи личного опыта с поведением говорил К. Роджерс в фенотипологической теории. Он считал, что поведение человека определяет его опыт, а именно субъективная интерпретация явлений. Также он поддерживал идею, что человек ведет себя как целостный организм и его нельзя свести к отдельным частям личности. А это значит, что последствия доминирования клипового мышления можно увидеть на всех уровнях существования индивида.



В статье «Google делает нас глупее?» Николас Карр отмечает,что переход от целостностного мышления к клиповому говорит о раздробленности сознания.

Чтобы не стать заложником клипового мышления, разрабатывается огромное количество методик и тренингов, посвященных концентрации внимания. Исследователи предлагают ежедневно анализировать даже очевидные, на первый взгляд, вещи. При этом самым доступным методом для нас является чтение. Оно позволяет видеть весь контекст и предлагает возможность самому анализировать полученную информацию.

Есть ещё одна методика, разработанная кандидатом физико-математических наук Л.И. Ястребовой для развития собственного мышления. Она основана на алгоритме работы «Анализируй-Структурируй-Систематизируй-Синтезируй-Анализируй», который предполагает:



Анализировать, а именно, исследовать проблему;

Структурировать, находить отдельные элементы видимого явления, процесса, ситуации;

Систематизировать, отслеживать взаимосвязи полученных элементов;

Синтезировать, пытаться увидеть единую картину во «взаимодействии» найденных элементов;

Анализировать, оценивать полученный результат.



Этот механизм актуален для людей всех возрастов. Чтобы лучше его понять, представим, что вы купили набор Лего. Первое, с чего вы начнете, прочтение инструкции — это и есть анализ. Дальше вы раскладываете кирпичики к кирпичикам, окна — отдельно, двери к дверям и так далее — это структурирование. Синтезирование — осознание, что стена не должна быть слишком маленькой, чтобы в нее могли влезть окна. После вы собираете дом из всех элементов — это синтез. И последнее, что вы делаете: оцениваете полученное строение, сравниваете с тем, что было на коробке.

Итак, совсем неудивительно, что в век инстаграма и твиттера людям проще воспринимать короткую информацию или даже просто набор картинок, чем вчитываться в длинные тексты, воспринимать контекст или синтезировать информацию из обрывков. Некоторые СМИ приспособились под меняющийся ритм жизни и научились подавать информацию в том виде, в котором читатель вероятнее всего ее заметит — меньше текста, больше забавных картинок в превью.



Кто-то спросит: «Ну, читаю я только заголовки новостей и люблю вечером расслабиться, листая паблики ВКонтакте, неужели это так страшно?». Нет, это не страшно, однако внимание, как и те же мышцы, нуждается в тренировке. Как пишут Даниэл Саймонс и Кристофер Шабри в своей книге «Невидимая горилла, или История о том, как обманчива наша интуиция», если мы будем воспринимать лишь поверхностные ярлыки, внимание станет рассеянным и нам будет все сложнее усваивать новую информацию. Необходимо уметь адаптироваться в современном мире и принимать условия «игры», не теряя при этом увлеченности и желания познавать и анализировать. Замена Твиттера на ЖЖ уже огромный прогресс в борьбе с клиповостью. Современные технологии помогают нам облегчить жизнь, упростить многие задачи, но неужели нам нужно упрощать работу нашего мозга?

Источник: nashaplaneta.su