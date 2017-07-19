Как ПРОСТО... Помочь своим суставам. Выпуск 1

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Лечение артроза перекисью водорода: теория профессора Неумывакина

Иван Павлович Неумывакин (род. 7 июля 1928 года, Киргизия) — советский и российский врач, учёный-медик, целитель и автор книг.



С 1959 года на протяжении 30-ти лет занимался космической медициной, находился у её истоков в СССР. Затем деятель неофициальной медицины.



Доктор медицинских наук, профессор, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке.



Заслуженный изобретатель России. Подробнее (род. 7 июля 1928 года, Киргизия) — советский и российский врач, учёный-медик, целитель и автор книг.С 1959 года на протяжении 30-ти лет занимался космической медициной, находился у её истоков в СССР. Затем деятель неофициальной медицины.Доктор медицинских наук, профессор, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке.Заслуженный изобретатель России.

Профессор Неумывакин лечение перекисью водорода опробовал на себе, принимая ее внутрь и внутривенно. По его утверждению, лечение пероксидом помогло ему избавиться от таких заболеваний, как гипертония, атеросклероз и артроз.

Артроз - это хроническое заболевание суставов, которое возникает на фоне расстройства эндокринной системы и нарушения обменных процессов , может быть следствием перенесенных переломов и травм, также артрозом могут страдать пациенты с избыточной массой тела.

Лечение артроза перекисью водорода согласно теории, которую изобрел профессор Неумывакин, основано на мнении, что перекись водорода влияет:

• на усвоение минеральных веществ;



• на синтез белка;



• на жировой и углеводный обмен;



• на остальные обменные процессы.

В связи с этим был сделан вывод, что употребление H2O2 внутрь способно значительно улучшить состояние организма людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Профессор Неумывакин лечение перекисью водорода начал практиковать с конца прошлого века и за эти годы обрел много последователей.

Им была разработана схема приема перекиси водорода внутрь..

В качестве местного средства рекомендованы наружные компрессы.

Для этого 2 чайных ложки H2O2 нужно растворить в 50 мл воды, смочить раствором хлопчатобумажную ткань и поместить на больной сустав, прикрыв пленкой и укутав шерстяной тканью. Через час компресс снять, смазав больное место детским кремом.

Источник

Lifehack по-русски. Как ПРОСТО..Помочь своим суставам Lifehack по-русски. Как ПРОСТО..Помочь своим суставам

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P.S.

Небольшая история о том, как я испробовал это рецепт.



Год назад почувствовал боль в локтевом суставе левой руки, но тогда как-то само рассосалось.



В этом же году боль вернулась, даже работать стало проблематично.



Поскольку был наслышан об этом компрессе по рецепту Неумывакина, то решил попробовать, по принципу - хуже не будет.



Сделал, через час компресс снял, пошёл дальше заниматься домашними делами..



Каково же было моё удивление, когда ближе к вечеру сообразил, что рука-то не болит почти полностью..



Рассказал об этом по телефону сыну, который долгое время жаловался на боль в правой кисти, а когда он приехал домой на выходные, то и ему два раза сделал такой же компресс для пробы.



В следующий раз сын приехал через месяц и, между прочим напомнил, что рука практически весь месяц не давала о себе знать болью, хотя он больше компресс не делал..



В общем, я ПРОСТО поражён эффективностью этого способа.. В одном из последующих выпусков я расскажу, как я экспериментировал с перекисью водорода внутрь по рецепту Неумывакина для нормализации повышенного давления (140/100) и его же ПРОСТейшим упражнением - ЛЕЧЕБНЫМ ПОЛУПРИСЕДАНИЕМ. Удивительно, но это также сработало... В.Л.

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"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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