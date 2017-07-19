В силу того, что человечество уже много веков живёт в информационной библейской "матрице", сегодня трудно сыскать человека, который бы ничего не слышал про города Содом и Гоморра и про трагическую гибель всех их жителей.

Всевозможные разносчики религиозной пропаганды со временем смогли внушить всем нам, что это сам Господь-Бог решил однажды стереть с лица земли два древних ханаанских города и всех их жителей, когда увидел там страшный разврат...

Название одного из этих описанных в Библии городов даже стало научным термином, которым по сию пору принято называть все сексуальные пороки.

"Содомия (от фр. sodomie), содомский грех — исторический термин, гипероним для обозначения различных форм сексуального поведения, оцениваемого как девиантное, и имеющий богословскую и правовую окраску... Термин восходит к библейскому повествованию о гибели Содома и Гоморры и введён в XI веке теологом Петром Дамиани. Источник.

Мне удалось выяснить, что грязная история Содома и Гоморры — это лжесвидетельство иудеев на историю древних славянских городов, погибших от природного катаклизма!

Итак, чтобы и вы, друзья, это поняли, я расскажу вам всё по порядку...

Библейское сказание

Впервые о Содоме и Гоморре упоминается как о юго-восточной оконечности Ханаана, расположенного к востоку от Газы, при этом земля здесь именуется восточным берегом реки Иордан. Сюда (по легенде) пришёл Лот, племянник Авраама. В Библии даже есть слова о том, что Иерусалим граничит с Содомом с южной и юго-восточной сторон . Жителей Содома называли филистимлянами (или же хананеями на еврейский манер), а царём города был монарх по имени Бер. Источник.

"Христианское богословие рассматривает гомосексуальные отношения основным грехом Содома и Гоморры. События, происшедшие в Содоме и Гоморре, рассматриваются как попытка совершения греха сексуального характера в том числе и по причине двукратного использования в тексте Библии древнееврейского глагола yada (познал), применяемого для описания действий сексуального характера.

Комментируя историю Содома и Гоморры, христианские авторы могут упоминать и о других грехах или отягчающих обстоятельствах. В частности, Роберт Гагнон (Robert A. J. Gagnon) пишет, что тяжесть греха Содома и Гоморры заключалась, среди прочего, в попытке сексуальных надругательств над гостями, священник Лев Шихляров, — что поведение содомлян свидетельствует не только о половой, но главным образом о духовной извращённости, ненависти и жестокости. Таким образом, Содом и Гоморра стали нарицательными в христианском богословии для обозначения крайней степени сексуальной аморальности (содомия) или крайней порочности и дерзостной греховности. В культуре Содом и Гоморра стали символом порочности, безнравственности и божественного возмездия, а сам Содом ассоциируется с содомией". Источник.

Все попытки археологов найти погибшие города Содом и Гоморру оказались безуспешными

Поскольку Содом и Гоморра широко известны даже нерелигиозным людям, множество раз предпринимались попытки больше узнать об их месторасположении и найти, наконец, доказательства того, что они существовали. Так, невдалеке от Мёртвого моря, на его юго-западном берегу, находятся горы, которые состоят преимущественно из каменной соли и носят название Содомитских. Казалось бы, это должно быть как-то связано с библейским городом, однако в действительности нет достоверных данных о том, почему было выбрано именно такое название.

Интерес к библейскому сказанию настолько широк, что всего в период с 1965 по 1979 г. было предпринято пять попыток найти город, погибший из-за грехов своих обитателей, однако они были безрезультатны. История Содома и Гоморры не оставила равнодушными и российских ученых, которые совместно с иорданскими пытались обнаружить то, что осталось от древнего города.

Экспедиция Майкла Сандерса

В 2000 году британский ученый Майкл Сандерс стал руководителем археологической экспедиции, нацеленной на поиск уничтоженных городов. Их работы основывались на изображениях, которые были получены с американского космического корабля «Шаттл». Согласно этим снимкам, город мог находиться к северо-востоку от Мертвого моря, вопреки всем данным из Библии. Ученые полагали, что им удалось найти наиболее точное местоположение Содома, развалины которого, по их мнению, находятся на дне Мертвого моря.

Иорданская долина

Некоторые учёные также считают, что древние развалины, расположенные в Телль-эль-Хаммаме в Иордании, и могут быть тем самым библейским городом грешников. Поэтому было принято решение предпринять исследования этой области с целью подтвердить или же опровергнуть гипотезу. Раскопки под руководством Стивена Коллинза, американского ученого, которые опирались на данные книги Бытие, укрепляют предположение, что Содом находился в южной области Иорданской долины, которая со всех сторон окружена впадинами.

Грех Содома и Гоморры

Согласно тексту Библии, жители городов были наказаны не только за сексуальный разврат, но и за другие грехи, среди которых эгоизм, праздность, гордость и другие, но главным все же признан гомосексуализм. Почему именно этот грех признан самым ужасным, доподлинно неизвестно, однако в Библии он именуется «мерзостью» перед Господом, а сказание призывает людей «не ложиться с мужчиной как с женщиной». Как ни странно, у столь древнего народа как филистимляне гомосексуализм был общепринятым явлением, и никто его не осуждал. Вероятно, так происходило потому, что их предками были языческие племена и народы, проживавшие в Ханаане, далекие от монотеистической религии.

Согласно преданию, Господь-Бог, опасаясь, что еврейский народ тоже может перейти к такому греховному образу жизни, отправлял их в землю обетованную, и поэтому заповедал им уничтожить города, чтобы жители их не распространялись по земному шару. В Бытии даже есть строчки, в которых говорится о том, что разврат настолько распространился в городах Содом и Гоморра, что это перешло все границы, поэтому они и должны были быть уничтожены.

Правда или вымысел?

Сейчас, спустя столько веков после описываемых событий, невозможно сказать, существовали ли эти города в действительности, и были ли они сожжены «дождём из серы и огня» за проступки своих жителей. Было предпринято огромное количество попыток найти останки этих поселений, но в действительности ни одна из них не увенчалась успехом.

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ВЫВОД 1:

Мы видим, что до сих пор не найдено реальных доказательств, указывающих на то, что города с названиями Содом и Гоморра, якобы погибшие от огня с Небес, на самом деле существовали когда-то.

В то же время мы знаем, что в древности ряд городов со значительным числом их жителей действительно погиб от падающего с неба вулканического пепла и раскалённой серы.

Самые известные города, которых постигла такая судьба, это города: Помпеи, Геркуланум, Стабия.



К. Брюллов. "Последний день Помпеи" (1833).

Выше представление художника К.Брюллова о гибели города Помпеи, ниже реальный вид на вулкан Везувий и останки города Помпеи.

Останки древнего города Помпеи и вулкан Везувий вдали, извержение которого в 79 году н.э погубило этот город.

"Предвестником извержения стало сильное землетрясение, произошедшее 5 февраля 62 года н. э. и описанное, в частности, в «Анналах» Тацита. Бедствие нанесло большой урон городу, практически все постройки в той или иной степени были повреждены. Большая часть зданий была отремонтирована, однако некоторые сохранили повреждения до самой гибели города в 79 году.

Извержение Везувия началось днём 24 августа 79 года и длилось около суток, о чём свидетельствуют некоторые сохранившиеся манускрипты «Писем» Плиния Младшего. Оно привело к гибели трёх городов — Помпеи, Геркуланум, Стабии и нескольких небольших селений и вилл. В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщей пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии.

Из 20 000 жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около 2000 человек. Большинство жителей покинуло город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами города. Поэтому точное число погибших оценить невозможно..." Источник.

Никаких доказательств того, что жители указанных городов погрязли в грехах и разврате, у историков тоже нет. Но есть несколько иные доказательства...

Это обнаруженные фрески на стенах в городе Помпеи, которым без малого 2000 лет!

Обратите внимание на лица проживавших в Помпеях так называемых "римлян", которые по логике вещей и из нашего знания географии должны быть итальянцами. Рим ведь находится на территории Италии, а там живут итальянцы. Вот та же фотография фрески, только увеличенная:

А лица то у этих женщин из города Помпеи чисто славянские, да и причёски тоже!

Ладно, города Помпеи, Геркуланум, Стабия, населённые славянами и погибшие от природного катаклизма, находились далеко от Иордана. Давайте мы поищем что-то похожее на Содом или Гоморру поближе к указанному в Библии месту.

Напомню, что "впервые о Содоме и Гоморре упоминается как о юго-восточной оконечности Ханаана, расположенного к востоку от Газы, при этом земля здесь именуется восточным берегом реки Иордан".

Смотрим на карту, чтобы понять, где находится восточный берег реки Иордан.

Красной точкой на этой карте, на территории Иордании, вблизи реки Иордан, на её правом берегу обозначен древний город Джераш (греческое название Γέρασα), погибший много веков назад от природного катаклизма. Его похоронил мощный селевой поток. Древний город Джераш находился в "законсервированном" состоянии вплоть до нашего времени, до 1920 года. Именно в 1920 году на том месте начались археологические раскопки.

Что же нашли во время раскопок Джераша учёные-археологи, и почему об их открытиях никто не трубит на весь мир?

Я уже знаю ответ на это "почему?"

Потому, что в ходе археологических раскопок выяснилось:

1. На территории современной Иордании в древнем городе Джераше (Gerasa) жили славяне, как они жили во многих городах Греции и Римской империи!

2. Проживавшие в городе Gerasa древние славяне носили национальную одежду, неотличимую от современной национальной одежды русских славян!

3. Для славян, проживавших в городе Gerasa, изображение "арийской свастики" было традиционным!!!

4. На территории современной Иордании в древнем городе Джераше (Gerasa) люди пользовались древнеславянским письмом!!!

Эта фотография фрагмента напольной мозаики была сделана в том же 1920 году в процессе раскопок американским фотографом G. Eric. Оригинал этой чёрно-белой фотографии можно увидеть здесь.

Перед вами, читатель, изображение мужчины в традиционной русской рубахе!

Эта археологическая находка должна была по логике вещей стать большой мировой сенсацией. Но она таковой не стала. Не стала по ряду причин. Сильным мира сего было просто не выгодно её афишировать!

"Русские жили до евреев на святой земле! Иерусалим был русским! Найдено неоспоримое археологическое доказательство!!!" — все газеты мира должны были это кричать? Ага, щас! Не дождётесь!

Однако, вернёмся к истории города Джераша (Гераса). Этот старинный античный город на протяжении более 1000 лет был скрыт от человечества и мировой истории под землёй. Открыл его в 1806 году немецкий ученый Ульрих Зеетцен.

Сначала город Джераш (Гераса) был разрушен землетрясением страшной силы, которое произошло в 749 году новой эры, потом его залили и законсервировали на века селевые потоки, сошедшие с возвышенностей.

В исторических документах III века город Гераса именовался «Colonia Aurelia Antoniniana» — городом, входящим в состав Римской империи. А в IV-V веках был важным центром развития христианства уже в составе Византии.

После Русско-кавказской войны, начиная с 1878 года, над погребённым городом начали селиться беженцы-черкесы, которые не предполагали, что строят свои дома на части древнего античного города.

Широкомасштабные археологические раскопки и восстановительные работы начались на территории современного Джераша только в 1925 году, и то только в той части, где не было новостроек.

Улицы города Джераша.

Сохранившиеся фундаменты зданий в городе Джераш (Гераса).

На следующей фотографии обнаруженные в городе Джераша (Гераса) развалины раннехристианского храма "Святого Космаса и святого Дамиана" ("Church of SS. Kosmas and Damian"). Именно здесь и было обнаружено в 1920 году изображения человека в русской рубахе.

Вот что открылось потом, уже после того, как американский фотограф G. Eric сделал в 1920 году свой сенсационный снимок:

Для сравнения. Одежда человека в древнем Джераше и национальная русская рубаха со свастиками.

После снятия слоя земли перед взором археологов открылось огромное мозаичное изображение, на котором помимо фигурки человека в русской рубахе и надписи "ХРИСТЕ" имелись также множественные изображения различных животных и птиц, а также "арийских свастик", как бы летящих во все стороны, словно это символическое изображение вездесущего "Духа Святаго".

Самое поразительное, что слово "ХРИСТЕ" и все прочие слова на напольной мозаике были сделаны на древнеславянском языке!!!

Алфавит древнеславянского языка очень похож на алфавит древнегреческого языка, и можно было подумать, что надписи на напольной мозаике были сделаны на древнегреческом языке, однако, в греческом алфавите нет буквы "С", которая имеется в слове "ХРIСТЕ", а в древнеславянском алфавите она есть!

Вот буквы древнегреческого языка, и вот как выглядит в греческом алфавите аналог славянской буквы С — SIGMA:

Получается, что письменность у славян была задолго до делателей "Славянской азбуки" Кирилла и Мефодия!

Когда они родились (Кирилл — в 827 году, Мефодий — в 815 году), город Гераса был уже почти век погребённым под оползнем, сошедшим с возвышенности в 749 году из-за землетрясения!

Вот ещё доказательства из раскопок города Дераш (Гераса), которые говорят, что там использовалась древнеславянская письменность.

Смотрите, что американцы выдают в разделе: "Руины Джераш (Гераса). Джераш мозаики. Раздел с греческой надписью". То есть, это якобы "греческая надпись":

Источник .

Посмотрите на буквы, обведенные на ч/б фотографии красными кружками. И потом посмотрите сюда. Вот ниже древнесловенская буквица с буквой "Ень", которой нет в греческом языке, но она есть (красные кружочки) на представленной выше якобы "греческой" мозаике.

Вот эта же по написанию буква в старославянской азбуке, которая читалась уже по-другому "юс-малый":

Так греческие письмена обнаружены при раскопках города Джераша (Гераса), или это таки древнеславянские письмена?

Ответ очевиден — это древнеславянские буквы и письмена!

Ну а теперь переходим к самому интересному.

ВЫВОД 2:

Ещё раз читаем текст, который приведен в начале этой статьи:

Грех Содома и Гоморры

"Согласно тексту Библии, жители городов Содом и Гоморра были наказаны не только за сексуальный разврат, но и за другие грехи, среди которых эгоизм, праздность, гордость и другие, но главным все же признан гомосексуализм. Почему именно этот грех признан самым ужасным, доподлинно неизвестно, однако в Библии он именуется «мерзостью» перед Господом, а сказание призывает людей «не ложиться с мужчиной как с женщиной». Как ни странно, у столь древнего народа как филистимляне гомосексуализм был общепринятым явлением , и никто его не осуждал. Вероятно, так происходило потому, что их предками были языческие племена и народы, проживавшие в Ханаане, далёкие от монотеистической религии".

Эти обвинения не подкреплены сегодня абсолютно ничем! Нет даже доказательств существования ханаанских городов с названиями Содом и Гоморра!

Авторы Библии приписали так называемым "языческим племенам и народам, проживавшим в Ханаане", все те мерзости, которые по сей день присущи исключительно евреям! Именно они, евреи, и являются распространителями разврата среди всех других народов! Это сегодня мы видим повсеместно, и это ОЧЕВИДНО, потому что вся современная ПОРНОИНДУСТРИЯ — это чисто еврейский "бизнес", потому что вся пропаганда ЛГБТ и гей-парады — это чисто еврейское международное движение!

Читаем продолжение этого текста:

"Согласно преданию, Господь-Бог, опасаясь, что еврейский народ тоже может перейти к такому греховному образу жизни, отправлял их в землю обетованную, и поэтому заповедал им уничтожить города, чтобы жители их не распространялись по земному шару. В Бытии даже есть строчки, в которых говорится о том, что разврат настолько распространился в городах Содом и Гоморра, что это перешло все границы, поэтому они и должны были быть уничтожены".

Иначе говоря, если какие-то древние города, в которых проживали ханаане, были уничтожены природными катаклизмами и "огнём с небес" в виде извержения вулкана, что можно было бы просто воспринять без всякой религиозной шелухи и мишуры как неожиданный удар стихии, то авторы иудейской концепции и составители Библии пошли дальше этого.

Из века в век иудейские священники, потомки Аарона Левитянина, внушали евреям (и до сих пор внушают!), что этим ударом стихии, во-первых, Господь лично покарал грешников-хананеев, а во-вторых, евреи, как "богоизбранный народ", должны теперь ДОБИВАТЬ, ИСТРЕБЛЯТЬ хананеев где только можно, чтобы унаследовать, как прописано в иудейской Торе, "всю землю ханаанскую".

Ниже расшифровка иудейского выражения "Обетованная земля". Авторы этой иудейской сказки оперируют виртуальным Господом, который якобы явился к некоему Аврааму и сказал, что он "Бог Всемогущий", но без евреев Он кое-что не может сделать, и потому хочет заключить с ними пожизненный договор по принципу: "Я — вам, вы —мне".

1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен;

2 и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя.

3 И пал Аврам на лице своё. Бог продолжал говорить с ним и сказал:

4 Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов,

5 и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов;

6 и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя;

7 и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя;

8 и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ХАНААНСКУЮ, во владение вечное; и буду им Богом.

9 И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.

10 Сей есть завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол;

11 обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами.

12 Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий [младенец] мужеского пола, рождённый в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени.

13 Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоём и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным.

14 Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, [ибо] он нарушил завет Мой... (Библия, Бытие, глава 17).

В рамках этого пожизненного договора, заключенного неким Авраамом с неким виртуальным Господом, которого никто не видел, потому что Бога нельзя увидеть, евреи теперь обязаны не только обрезать своим младенцам мужского пола крайнюю плоть на их пенисах на восьмой день от рождения, но и добиваться обретения в собственность так называемой "Обетованной земли", принадлежащей ханаанцам по праву первородства.

"Обетованная Земля" – это значит "Обещанная". В этой новой земле еврейский народ должен обрести спокойное, счастливое и безбедное существование. Сам Завет обе стороны обязаны исполнять вечно. Народу Израиля предписывается соблюдать заповеди своего Бога и выполнять Его рекомендации, а Господь обещает хранить и защищать евреев. Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/38738/chto-soboy-predstavlyaet-zemlya-obetovannaya

И вот сейчас, когда мы уже узнали, что ханаанские города погибли не от природного катаклизма, а якобы их покарал еврейский Господь, и теперь по договору с ним евреи должны ДОБИВАТЬ, ИСТРЕБЛЯТЬ ханаанцев где только можно, чтобы получить, как прописано в иудейской Торе, "всю землю ханаанскую во владение вечное", давайте мы разберёмся с тем, кого же евреи, следующие букве и духу своего религиозного закона, называют этими самыми ХАНАНЕЯМИ или ХАНААНЦАМИ, и чью землю они должны унаследовать?!

Далее я предлагаю читателю прочесть материал, опубликованный мною ещё год назад.

"ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СЛАВЯНИН!"

Не важно, какая у вас профессия: учитель вы, рабочий или военный, не важно, какое у вас образование: начальное, среднее или самое высшее, не важно также, какое у вас мировоззрение: вы можете быть атеистом или верующим, важно другое: если вы не будете владеть этим знанием, вы так и будете представлять собою совместно с другими "братьями по разуму" не более чем стадо овец, так называемых "гоев", управляемых "пастухами"-евреями и их верными "собаками"-шестёрками.

Да, да! Вы так и будете представлять собою совместно с другими "братьями по разуму" не более чем стадо овец, буквально как на этой сатирической картинке (что слева), которая высмеивает тех, кто утверждает, что "все теории заговора — это паранойя". Кстати, нательный крест папы римского Франциска (справа) с изображением такого же овечьего стада вместо людей — яркое свидетельство того, что кое-кто думает о всех вас именно так!

Ниже я приведу вам три факта, которые не просто доказывают, что к "теории заговора" не следует относиться как к какой-то глупости или "шизофреническому бреду", эти три факта доказывают и одновременно объясняют, что Россию и населяющие её народы целенаправленно уничтожают извне и изнутри (с двух сторон сразу!) по меньшей мере уже 400 лет подряд!

Её и дальше будут стремиться уничтожить! Такое стремление, собственно, мы и видим сейчас благодаря той позиции, какую заняли в отношении России прежде всего Евросоюз, Украина, США и Англия.

Мы видим это стремление собственными глазами! Но подавляющее большинство людей не понимает в силу отсутствия в их сознании важного пласта информации, почему же в устах западных политиков Россия всегда и во всём оказывается виноватой и грешной, как жители библейских городов Содом и Гоморра.

За что нас хотят уничтожить?!

Итак, ниже три факта, которые сегодня обязан знать и всегда помнить о них каждый славянин! Они связаны друг с другом жёсткими причинно-следственными связями и они объясняют, почему Россия и населяющие её народы для кого-то как кость в горле, которую хочется перекусить пополам.

Факт 1.

Вы знали о том, что Славяне когда-то давно населяли Палестину?

Когда-то и я этого не знал, однако, факт есть факт: ниже фрагмент книги «О языке евреев, живших в древнее время на Руси и о славянских словах, встречаемых у еврейских писателей» (Санкт-Петербург, 1866 год). Эта книга была издана в Российской империи более 150 лет назад Авраамом Яковлевичем Гаркави, российским востоковедом и гебраистом, действительным статским советником Российской империи, автором статей в Еврейской энциклопедии и Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

Из этого литературного памятника, которому исполнилось в этом году ровно 150 лет, нам следует принять в сознание, буквально зарубить себе на носу, что иудеи издревле называют нас, славян, ханаанцами, а наш славянский язык — ханаанским языком!

Это ключ к пониманию нашей истории за последние 400 лет!!!

Подтверждает истинность этой информации текст другой старинной книги «Itinerary of Benjamin of Tudela», изданной в Лондоне в 1841 году. В ней тоже говорится, что славяне для иудеев — ханаанцы или хананеи.

Факт 2.

Простой вопрос еврея и ответ на него раввина: "как оправдать истребление, женщин, детей, стариков при завоевании Ханаана?"

Эта переписка не из глубины веков. Это современные вопросы и ответы на них. Ниже в виде экранной копии я представлю буквально убийственную по смыслу информацию, распространяемую в последние годы раввинами среди евреев. Судя по всему, это очень важная информация для дня нынешнего!









Источник .

Действительно, если рассматривать иудейскую Тору с такой точки зрения, всё не только становится "на свои места", но и приходишь к пониманию, почему, например, знаменитый австрийский музыкант Ференц Лист, имевший славянские корни, сделал однажды вот такой вывод:

Что заставило величайшего музыканта и композитора XIX века прийти однажды к такому выводу?!

Только одно! Внимательное, вдумчивое и осознанное чтение христианской Библии, которая на 2/3 состоит из иудейской Торы, а также ему помогло то знание, доступное каждому в XIX веке, что в иудейских писаниях "под словами "Ханаан" и "ханаанский язык" разумеются Славяне и их язык".

Как уничтожалось иудеями "преобладающее племя" на так называемой "ханаанской земле", красноречиво рассказывает Библия.

"И взял Давид венец царя их с головы его, — а в нём было золота талант и драгоценный камень, — и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много.

А народ, бывший в нём, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим..." (2 Цар. 12: 30-31).

Задайтесь вопросом, "пилы и железные молотилки" — это что за чудовищный способ казни мирного, захваченного в плен городского населения?

А "обжигательные печи"?

Не потому ли жидам-иудеям мерещится с тех самых пор ХОЛОКОСТ , что они сами сжигали людей живьём многими тысячами , и с тех пор страх получить возмездие за содеянное не даёт им покоя?

И ведь сколько, даже не городов, а народов (!) стёрли они с лица земли, исполняя заветы своей "божественной" Торы с богом-дьяволом во главе!!!

Вот лишь некоторые "божественные заповеди", которые были даны иудеям, как говорит раввин Хаим Аккерман, "чтобы исправить мир".

Если кто-то до сих пор пребывает в наивной уверенности, что Адольф Гитлер был "антисемитом", рекомендую прочесть мою отдельную работу: "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме и евреях" . Всё сразу станет на свои места и заблуждения развеются!

Факт 3.

Ну и наконец ещё один факт, который собственно и повлиял на то, что я стал со временем известным не только в России, но и далеко за её пределами писателем .

Надеюсь, что все слышали про такую про-иудейскую секту "Свидетели Иеговы", штаб-квартира которой располагается в США, в Бруклине?!

Эта секта, ныне, кстати, запрещённая в России, в эпоху "горбачёвской перестройки" имела в России сотни тысяч своих адептов, которые ходили по всем российских городам, по домам и квартирам россиян и распространяли пропагандистскую литературу в виде журналов "Сторожевая башня" и "Пробудитесь!".

Эти "свидетели Иеговы" и мне не раз попадались на глаза, и даже передавали мне свои журналы. Один из номеров "Сторожевой башни" так шокировал меня своим содержанием, что я сам стал писателем, писателем-воином, бойцом информационного фронта.

В журнале "Сторожевая башня" за апрель 1997 года, изданным тиражём свыше 20 миллионов экземпляров, прямо с обложки ко мне и ко всем россиянам был обращён вопрос: «Правда ли, что это последние дни?»

Там же, на обложке, был дан на него ответ: «Правда! В живых останутся только те, кто беззаветно предан Богу Иегове!»

Такая постановка вопроса и такой ответ на него, естественно, возмутили меня до глубины души. Я открыл этот журнал, чтобы увидеть комментарий к столь шокирующему заявлению. Мне хотелось узнать, почему это люди, которые не веруют в иудейского бога Иегову, должны быть уничтожены?

И вот что я прочёл там: «Иегова сказал Аврааму, что его потомки унаследуют землю Ханаанскую, но не раньше чем через четыре столетия, «ибо мера беззаконий аморреев доселе ещё не наполнилась». Здесь, под словом «аморреи», что переводится как «преобладающее племя», подразумевается Ханаанский народ в целом. Так что Иегова собирался дать своему народу возможность завоевать Ханаан только через четыре столетия. Этот период Иегова отпустил, чтобы хананеи могли развить цивилизацию. К чему хананеи пришли?»

Вы только представьте ситуацию! По России в ту пору вышагивала целая армия сектантов, которые никому не объясняли, кто такие "хананеи" или "ханаанцы", и ни словом не проговаривались, о каком "Ханаане" идёт речь, но зато они рассказывали всем, что евреи или иудеи, которые поклоняются Иегове (Яхве), должны совсем скоро, в недалёком будущем (!) «завоевать Ханаан» и победить «преобладающее племя» !

* * *

Кстати, по поводу намёка (ремеза) "свидетелей Иеговы", что у иудеев "появится возможность завоевать Ханаан только через 4 столетия"... Очень похоже на то, что отсчёт времени идёт не с каких-то "доисторических времён", и не с момента "крещения Руси", а с 1613 года, когда к власти в России пришла династия Романовых (Римских). Своими мыслями на этот счёт я поделился в своей статье "Исповедь "ясновидящего", что было и что будет..."

Сделать привязку к 1613 году "четырёхсотлетнего периода завоевания Ханаана" меня подтолкнула картина Питера Ластмана «Авраам на пути в Ханаанскую землю», написанная в 1614 году. Ну не с бухты-барахты у художника Ластмана возникла идея написать эту картину! Скорее всего, эту идею тогда обсуждали в иудейском сообществе!

Также в эту хронологию, как шар в бильярдную лузу, ложатся пророчества "о жидовской революции" русского писателя Фёдора Достоевского, которые он опубликовал в "Дневнике писателя" за 1877 год:

“...Революция жидовская должна начаться с атеизма, так как евреям надо низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой и великой!” “Безбожный анархизм близок: наши дети увидят его... Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России... Она и начинается, ибо нет у нас против неё надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал — это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясёт все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови”. Источник . (Достоевский Ф. М. Дневник писателя. / Сост., комментарии А. В. Белов / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 880 с.).

Всё то, что описал достоевский 138 лет назад, исполнилось спустя несколько десятилетий в точности. Достоевский не ошибся даже в цифре — за период преобразования жидами "лика мира сего" Русский народ потерял по подсчётам историков именно "100 миллионов голов".

Сегодня нет никаких оснований сомневаться, что так называемая "Великая Октябрьская Социалистическая революция", ход которой управлялся Троцким и Лениным, была задумана и осуществлена исключительно для того, чтобы жиды оказались во главе Русского и других народов, проживающих в России!

Ленин, Троцкий и жиды-революционеры.

В подтверждение этих мыслей и этого исторического видения Президент России Владимир Путин недавно сказал, что "первое советское правительство на 80-85% состояло из евреев" . Кстати, это тоже исторический факт!

Ну и кто после этой цепочки фактов может сказать, что революция 1917 года не была попыткой окончательного завоевания Ханаана иудеями-жидами?

Мечте жидов не дал тогда осуществиться Иосиф Сталин. Но это отдельная история.

* * *

Братья и сестры! Если мы с вами ещё не совсем бараны или овцы, мы все должны сейчас связать приведенные здесь факты воедино, в том числе и откровения "свидетелей Иеговы", и сделать вывод, что жидовское племя с богом Иеговой во главе желает сейчас окончательно завоевать не какой-то там абстрактный Ханаан, а Русь, Россию! А нас, славян, русский народ, являющийся государствообразующим народом России, это жидовское племя зовёт «преобладающим племенем» потому, что мы действительно являемся по отношению к ним «преобладающим племенем».

Причём щадить никого из нас в предстоящей окончательной битве "за Ханаан" они не собираются!

Вспомните слова Хаима Аккермана, который ответил на вопрос еврея из России, спросившего: "Как оправдать истребление, женщин, детей, стариков при завоевании Ханаана?"

Ответ раввина безпрецедентен: "Только Всевышний знает, кем станет каждый конкретный ребёнок, когда вырастет. Поэтому, если действовать по Его повелению — не ошибёшься. И если Творец мира сказал, что уничтожить надо всех, включая даже грудных детей — значит, Он видел, что они в дальнейшем пойдут по стопам своих отцов ". (С) Хаим Аккерман

Вот вам цель, к которой и сегодня рвётся это "богоизбранное племя", в отношении которого легендарный Христос сказал: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44)!

Эта цель и определяет всю политику нынешних лидеров Евросоюза, США, Англии и ещё ряда стран, которые все, естественно принадлежат к числу "богоизбранных".

Добавьте ещё к этому информацию, что иудеи не считают нас, гоев, людьми. Только они, "богоизбранные" — люди, а остальные — подобны животным!



Источник.

На этом я считаю возможном поставить точку в своём повествовании.

Кто прочёл всё это и кто будет продолжать дальше верить жидам, что в ханаанских (читайте в славянских) городах с названиями Содом и Гоморра царил разврат и гомосексуализм, тот будет просто дураком. Ну а священников-христиан, которые будут и дальше рассказывать народу эту иудейскую ложь, можно теперь смело приравнивать к жидам.

18 июля 2017 года. Мурманск. Антон Благин

P.S.

В продолжение этой темы предлагаю прочесть ещё одну мою статью двухлетней давности: https://cont.ws/@antonblagin/8...