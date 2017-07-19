«Газпром» играет на опережение

«Газпром» приступил к укладке в Черном море второй нитки газопровода «Турецкий поток», пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию, полученную от федеральных чиновников. На сегодняшний день уложено уже около 25 км трубы, прокладку ведет судно-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas. Работу трубоукладчика обеспечивают три грузовых судна, которые пополняют его запасы труб на маршруте.​

23 июня укладкой первой нитки на больших глубинах занялось судно Pioneering Spirit, которое является самым большим трубоукладчиком в мире. По состоянию на 10 июля было проложено 50 км подводной части трубопровода. Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что Турция еще не дала окончательного подтверждения точкам выхода газопровода на своей территории, но сделает это «в ближайшее время». Похоже, что это время настало.

За стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода наблюдал президент России Владимир Путин, который прибыл на вертолете на борт катамарана Pioneering Spirit. С борта судна он позвонил президенту Турции Реджепу Эрдогану и отметил роль личной поддержки главой турецкого государства этого проекта.

Решение об укладке второй нитки связано, по всей вероятности, с тем, что Газпрому удалось согласовать с потребителями дополнительные объемы потребления газа, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Это само по себе позитивно, хотя первоначально планировалось четыре, а не две нитки. Но даже двух ниток на южном направлении будет достаточно чтобы сократить после 2019 года транзит газа через Украину до 15 млрд куб. м. в год, о чем Газпром сообщил в апреле этого года (в 2016 году транзит составил 82,2 млрд куб. м., большую часть этого объема после 2019 года заберет северный коридор).

Вообще, как правило, прокладка труб начинается тогда, когда есть как минимум уверенность в том, что принимающая сторона точно одобрила и согласовала проект — как с Турцией, например, по первой ветке Турецкого потока было достигнуто соответствующее межправсоглашение, объясняет аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. С юго-восточными странами Европы насколько известно пока есть только устные договоренности. Соответственно, если это действительно так, то получается, что Газпром сейчас начал прокладывать трубу на свой собственный страх и риск, поскольку реального понимания будут ли все потенциальные партнеры по Турецкому потоку покупать этот газ — пока нет, или же нам чего-то не договаривают. В любом случае старт прокладки второй нитки потока в этом смысле можно воспринимать как позитивный сигнал, что в Европе дали добро на еще один «поток» из России.

Еще один вариант объяснения такого быстрого развития ситуации, полагает эксперт, может скрываться в том, что Газпром опасается новых санкций со стороны США — ведь последние действия американского правительства чуть не поставили крест на Северном потоке 2 и как минимум усложнили его финансирование. Поэтому-то Газпром и ускорился в создании всей необходимой инфраструктуры для второй нитки Турецкого потока — ведь успех в переговорах с Европой все же более реален чем провал, и по сути уже тогда будет есть с чем работать дальше. Собственно такая же история была и с Северным потоком-2 — Европа во всю грозила гибелью нового проекта с Россией, а Газпром несмотря на это продолжал вкладывать и разрабатывать новые месторождения газа — и не прогадал.

Среди приятных бонусов в этой истории можно выделить то, указывает Кирилл Яковенко, что прокладкой на глубоководных территориях занимается швейцарская компания а и ее суда-трубопрокладчики, как известно, не должны подчиняться общим европейским законам, а также требованиям американский властей, поэтому есть высокая вероятность того, что трубу при любом раскладе до юго-восточных границ средиземного моря до 2020 года как и запланировано в Газпроме они провести успеют, хотя при таком темпе это может произойти уже в середине 2019 года. Больше опасения вызывают санкции в отношении прокладки экспортных трубопроводов по Северному потоку 2 — ведь он до конца еще не проложен а сам проект дальше будет прокладываться уже не по дну Балтики а по территории стран ЕС.

Что же касается потенциальных покупателей газа со стороны стран юго-восточной Европы и Балкан и также уровня востребованности голубого топлива и прогнозов по загруженности трубы, то, по словам аналитика, в целом спрос на небольшие объемы газа вполне может быть обеспечен — 15,75 млрд куб м газа это не такой большой объем как например планировалось поставлять Южным потоком до 63 млрд куб — такой объем бы сейчас нашел высокий уровень сопротивления среди европейских противников России, посколько это большая претензия на монополизм на европейском рынке газа с которым так там сражаются.

Если детализировать то основными потребителями второй нитки могут стать Италия, Австрия, Греция, Болгария, Венгрия, Сербия. Среди аргументов в переговорах с Европейцами Газпром готов использовать пресловутую диверсификацию поставок газа, т.е не только Северным потоком и Украинской трубой едины, а также — лояльное ценообразование и бесперебойность поставок. Среди основных конкурентов на этом рынке вскоре может выступить газ из Азербайджана, который точно также ведет работу по строительству трубы в ЕС, но на наш взгляд, эти два проекта смогут спокойно жить без противоречий, поскольку у Азербайджана уже есть прямые договоренности с Европейскими покупателями и там речь идет лишь о 10 млрд куб м в год.

Ситуация напоминает Северный поток-2, когда инвестиции в строительство проекта были направлены еще до того, как заключены договоренности по поставкам газа, добавляет методолог Swiss Appraisal Владимир Андрусенко. Это, с одной стороны, несет риски в случае принятия новых санкций, с другой, дополнительные возможности по экспорту после завершения строительства второй нитки. Логично, что для России важно получение гарантий, чтобы не повторился опыт Южного потока, когда работы по строительству были вообще прекращены. Две нитки, а не четыре, как планировалось раньше, создаются как раз, чтобы уменьшить риски.

«Expert Online»

Источник: news-front.info