Фильм «Одаренная» (2017): Талантливость — дар или испытание?

«Одарённая» – фильм, вышедший в российских кинотеатрах 1-ого июня 2017-ого года. Из-за конкуренции со стреляющими и летающими блокбастерами «Мумия» и «Чудо-женщина», делающими ставку на спецэффекты, «Одарённая» не получила ни широкого освещения в СМИ, ни достаточного количества сеансов, чтобы «раскрутиться» (к примеру, в некоторых кинотеатрах фильму выделили только ночные просмотры). А жаль, картина поднимает нестандартные темы и доносит до зрителей важные простые истины про семью, отношение к талантам и многое другое.

Однако единственное, чем фильм привлёк внимание критиков и прессы — это участием в главной роли актера Криса Эванса, знаменитого по роли «Капитана Америка». Возможно, это главная причина, почему картина вообще была продана и переведена для показа в российских кинотеатрах.

Сюжет

Френк Адлер уже шесть лет растит свою племянницу Мэри – девочку с сильным характером и уникальным даром. Мэри — гениальный математик, в свои неполные семь лет она может решать задачи из высшей математики быстрее, чем взрослые.

Мать Мэри – Диана, имела такой же дар, однако она покончила с собой в юном возрасте и завещала именно Френку воспитывать Мэри и создать ей нормальное детство, которого она была лишена. Френк отправляет девочку в самую обычную школу, где она может общаться с детьми в естественной обстановке, чтобы не чувствовать себя белой вороной.

Но долго прятать талант Мэри не получается, школьные учителя замечают уникальные способности ребёнка и из благих побуждений пытаются вынудить Френка отдать Мэри в интернат для гениальных детей. Из таких же благих побуждений они вызывают бабушку Мэри, мать Френка и Дианы – Эвелин, которая намеревается увезти ребенка и воспитать так же, как она воспитывала Диану.

Основные темы, затронутые в фильме:

Две крайности в воспитании

Реализация своих амбиций в детях

Ювенальная юстиция

Любовь к особенным людям

Две крайности в воспитании

На протяжении фильма споры между Эвелин и Френком не могут заставить зрителя однозначно выбрать чью-либо сторону. С одной стороны, Френк делает то, что завещала мать Мэри – создаёт ребёнку комфортные условия для счастливого детства обычного ребёнка, с другой стороны – остро проявляется тема таланта ребёнка, поднимаются вопросы о даре, который необходимо развивать и, используя его, двигать человечество вперёд. С этой точки зрения, поведение Френка выглядит даже эгоистичным и маргинальным. Хотя он поясняет свое поведение тоже правильно: во-первых, гениальная Диана, воспитанная Эвелин, была несчастной и одинокой, не знающей ради чего жить, и некоторые откровения к финалу фильма еще больше раскрывают то, насколько Диана страдала из-за выбора своей матери. Во-вторых, Френк отрицательно относится к идее ограждения Мэри от социума, как раз из-за её дара.

22 минута фильма. Френк — Если отделять будущих лидеров, если сегрегировать их от таких, как вы или я – мы получим эгоистов.

С другой стороны, Эвелин также говорит разумные вещи о том, что гениальные и талантливые люди двигают человечество вперёд, и на них лежит ответственность за обладание даром, на них лежит особая миссия, которую нельзя бросать ради развлечений.

В целом, на примере этих двух героев фильм показывает две крайние стратегии отношения к талантливому ребенку. С одной стороны — более человечная позиция Френка, которая, однако, предлагает не уделять внимания развитию таланта ребёнка, с другой — позиция Эвелин, стремящейся подготовить Мэри к будущим успехам, но не думающей о личности и внутреннем мире девочки.

К счастью, раскрыв проблему в финале фильма, авторы продемонстрировали правильное, адекватное отношение к подобной ситуации и представили решение, позволившее Мэри и развиваться в своём таланте, но и не потерять вкуса к жизни.

Стоит отметить, что это касается не только гениальных детей вроде и Мэри или Дианы, но и вообще темы развития талантов у ребёнка — будь то спорт, научные достижения или способности в области искусства.

Основная идея фильма, которая также транслируется зрителю и через образ кота Мэри (об этом ниже), по сути, проста – какими бы особенностями не обладал человек, отличаясь от большинства людей, он заслуживает нормальной жизни, он заслуживает любви, принятия, общения и всего того, что необходимо каждому из нас.

Возможно, именно поэтому в фильме два раза упоминался Григорий Перельман: сначала фразой про «бородатых русских математиков», а позже его портретом в университете, куда Эвелин отвозила Мэри.

Григорий Яковлевич Перельман. Великий математик современности, доказал несколько ключевых утверждений в Александровской геометрии пространств ограниченной снизу кривизны. В 1994 году доказал гипотезу о душе (дифференциальная геометрия). В 2002—2003 годах доказал Гипотезу Пуанкаре и гипотезы геометризации. Известен тем, что, несмотря на выдающиеся заслуги, живет в скромных условиях, помогает матери и отказался от Нобелевской премии.

Перельман стал для широкой публики феноменом, загадкой, которую не смогли разгадать СМИ и общество, ведь, несмотря на возможности, он не менял и не меняет своего весьма скромного и простого образа жизни.

Реализация своих амбиций в детях

Также в фильме весьма поучительно раскрывается история Эвелин. Талантливая и мечтающая об успехах женщина посвятила себя семье, но, заметив у дочери потрясающий талант, она забросила сына и мужа и стала заниматься исключительно дочерью, не позволяя той жить нормальной жизнью.

Через множество эпизодов показано, что для Эвелин имеет значение в первую очередь тот эффект, который может реализовать человек, если же он не награждён талантами – он не интересен и бесполезен. Пока Мэри не раскрыла свои способности и не стала знаменитой, бабушка её даже не искала, да и судьбой сына не интересовалась, а в трагедии с Дианой винила исключительно саму Диану, а не свои промахи в воспитании.

На самом деле у Эвелин не получилось отказаться от мечты ради детей, и посему теперь дети стали страдать ради исполнения её мечты. Тем самым показывается, что чрезмерная страсть родителей через детей реализовывать свои несбывшиеся мечты может привести к гибели семьи.

Ювенальная юстиция

Фильм полезен для взрослых тем, что наглядно показывает систему ювенальной юстиции, когда под прикрытием «прав ребёнка» на самом деле происходит его изъятие из семьи. Сначала Мэри рассказывает о своём быте и своих друзьях психологу, и та поражается всему — и тому, что лучшим другом Мэри называет взрослую соседку Роберту, и тому, как Мэри и Френк проводят досуг. Ребёнок счастлив, здоров, живет интересной ему жизнью, пусть и не в идеальных условиях, но среди тех, кто его искренно любит.

Но для психолога несоответствие определенным нормам оказалось достаточным поводом для изъятия ребёнка и передачи его в «идеальную» приемную семью (которая была предсказуемо подкуплена Эвелин). Все это вкупе с душераздирающей сценой прощания наглядно показывает всю гниль данной системы, хотя никто из героев не озвучивает критики вслух.

Любовь к особенным людям

Любимым существом Мэри кроме дяди Френка и соседки Роберты является также одноглазый котенок Фрэд. Этот образ, идущий через весь фильм, позволяет лучше раскрыть внутренний мир Мэри и её общение с социумом. Не случайно героиня так привязана к коту, видя в нём некоторое зеркальное отражение самой себя, не случайно Эвелин обладает аллергией на кошек и не случайно Фреду пришлось спасать кота ближе к финалу.

Уродство или яркий талант – всё, что отличает одного индивидуума от общего эталона, от общей нормы, выстраивает стену между этим индивидуумом и социумом, затрудняя общение, однако таким личностям не менее других, обычных людей, нужна настоящая, нормальная любовь. Не жалость или подобострастие, а просто любовь.

Это очень важно для Мэри, и даже в общении с психологом она сама отмечает, что её дядя Френк хороший, поскольку он тот, кто любил её до того, как она показала себя гением, то же самое она пытается дать коту, даря ему именно свою любовь, а не жалость.

Ложка дегтя

К сожалению, в фильме есть сцены употребления алкоголя главным героем, а также совершенно лишняя романтическая линия Френка и учительницы Мэри – Бонни. Бонни показана не очень хорошим человеком. В её первом появлении, еще не зная о гениальности Мэри, она пыталась задавить и унизить её перед классом, заставив встать и задавая ей математические вопросы явно не по возрасту. Достойна ли такая кандидатура с такими педагогическими методами воспитания детей стать девочке приёмной матерью?

Ответ, думаю, очевиден.

Наркотики

Есть сцены с употреблением алкоголя главными героями.

Секс

Лишняя для сюжета любовная линия с лёгкой постельной сценой.

Насилие

Отсутствует.

Мораль

Фильм «Одарённая» затрагивает множество вопросов из сферы воспитания детей, личного долга перед семьёй, отношения к необычным людям в обществе. В картине много приятных и цепляющих за душу сцен, бесед о правильности, о справедливости, о вере, о ценности каждого человека. Всего и не перескажешь. Однако, несмотря на официальный семейно-детский рейтинг фильма (12+), картина больше подойдёт взрослой аудитории, детям фильм скорее будет непонятным, скучным и, возможно, тяжелым, открывающим тему неправильного воспитания и трудных семейных отношений. Елизавета Кваснюк

Источник: whatisgood.ru