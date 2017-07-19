Что великие люди говорили о России

Мне кажется, мы стали забывать, как нужно говорить о России.

Последние 25 лет мы привыкли слушать Альфреда Коха, который называл Россию никому не нужной обанкротившейся страной, и Татьяну Толстую, которая именовала Россию не иначе как «косной толстожопой дурой».

Однако — вот парадокс — оставившие значительный след в истории России люди говорили о нашей стране совсем другие слова. Представляю вашему вниманию новую статью на Руксперте, «цитаты о России»:

Высказывания россиян

Александр III

У России нет друзей, нашей огромности боятся… У России только два надежных союзника — её армия и её флот.

Николай Бердяев

Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю. С Ивана Калиты последовательно и упорно собиралась Россия и достигла размеров, потрясающих воображение всех народов мира.

Николай Гоголь

Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог.

Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие.

Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать.

Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи.

Если русских останется один хутор, то и тогда Россия возродится.

Да разве найдутся на свете такие огни, такие муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Антон Деникин

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством.

Фёдор Достоевский

Чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и преходящих, от рабства, от векового гнета, от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный дар, родившийся вместе с народом и тем более чтимый, если и в продолжение веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет неповрежденный, в сердце этого народа.

Назначение русского человека есть безспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, быть может, и значит только — стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите.

Екатерина II

Русский народ есть особенный народ в свете, который отличается догадкою, умом, силою.

Одна лишь сила упрочивает независимость. Только в случае готовности к борьбе можно внушить уважение к себе и найти союзников вместо покровителей.

Михаил Ломоносов

Величие, могущество и богатство всего государства состоит в сохранении и размножении русского народа.

Христофор Миних

Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует.

Константин Паустовский

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск.

Владимир Путин

Это не Россия находится между Востоком и Западом. Это Восток и Запад находятся слева и справа от России.

Александр Пушкин

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие.

Константин Симонов

Русские — упрямый народ, и, если им однажды пришла в голову хорошая идея, они рано или поздно осуществят ее с поистине русским размахом!

Пётр Столыпин

Вам, господа, нужны великие потрясения; нам — нужна великая Россия.

Александр Суворов

Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви к человечеству.

Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем.

Крепость сильна, гарнизон — целая армия. Но ничто не устоит против русского оружия — мы сильны и уверенны в себе.

Покажи на деле, что ты русский!

Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб.

Мы — русские! Какой восторг!

Мы русские и поэтому мы победим.

Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат.

Иван Тургенев

Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может.

Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.

Высказывания иностранцев

Отто фон Бисмарк

Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.(ссылка)

Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…

Шарль де Голль

Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость.

Далай-Лама

Русская душа — это щедрость, не знающая границ.

Александр Дюма

Русские люди неустанно работают на преображение себя и окружающих от человекообразия к Человечности!

Карл Клаузевиц

Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, т. е. оккупировать; по крайней мере, этого нельзя сделать… силами современных европейских государств… Такая страна может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров.

Фридрих Ницше

Сильнее и удивительнее всего сила воли проявляется в громадном срединном царстве, где Европа как бы возвращается в Азию – России. Там сила хотеть давно уже откладывалась и накоплялась, там воля ждёт – неизвестно, воля отрицания или воля утверждения, — ждёт угрожающим образом того, чтобы, по любимому выражению нынешних физиков, освободиться.

Для возникновения каких бы то ни было учреждений необходимо должна существовать воля, побуждающая инстинкт, антилиберальная до яркости, — воля к традиции, к авторитету, к ответственности за целые столетия, к солидарности прошлых и будущих поколений…

Если эта воля налицо, то возникает что-нибудь в роде римской империи, или вроде России – единственная страна, у которой в настоящее время есть будущность…

Россия – явление обратное жалкой нервности мелких европейских государств, для которых, с основанием «Германской империи», наступило критическое время.

Теодор Рузвельт

Я предвижу громадную будущность России. Конечно, и ей придется пройти через известные встряски и, может быть, тяжелые потрясения, но все это пройдет, и после того Россия воспрянет и сделается оплотом всей Европы, самой могущественной, может быть, во всем мире державой.

Адам Смит

Ради праведной идеи Русские люди с радостью трудятся, даже находясь в заключении, и тогда они не чувствуют себя узниками, — они обретают свободу.

Альберт Швейцер

Русским людям не нужны материалистические «ценности» Запада, не нужны сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с реальностью.