Банкротство штата Иллинойс и его последствия

Ещё несколько лет назад у меня вышла серия публикаций о том, что финансовые проблемы США не исчерпываются их огромным государственным долгом. Что большинство исследователей и экономистов совершенно забывают о локальных дефицитах и долгах бюджетов американских муниципалитетов и целых штатов. И что всё это начнёт выстреливать в промежутке 2016-2020 годов.Детройт уже давно объявил себя банкротом, и плачевное состояние этого города, который раньше был мощнейшим центром американского автомобилестроения, наглядно показывает, что в Соединённых Штатах всё не так радужно и гладко, как пытается нам рассказывать пропаганда рыночников-либералов. Сотни тысяч потерянных рабочих мест, полностью заброшенные кварталы, как промышленные, так и бывшие спальные районы, нищета и преступность (и Робокоп не справляется, ибо нет никаких робокопов в природе).Но это уже старая история, а вот признаки надвигающейся волны муниципальных банкротств – это ближайшее будущее Америки. Как я писал тогда в своих публикациях, в США свыше 400 городов, состояние финансов которых делает их кандидатами на банкротство.Первой ласточкой в этой новой волне послужило банкротство Пуэрто-Рико. Но это всё же не полноценный американский штат, поэтому многие не восприняли это как признак серьёзных проблем в самих США.Кстати, судорожный референдум о вхождении в состав Соединённых Штатов, в надежде, что федеральный бюджет США погасит долг Пуэрто-Рико в 73 миллиарда долларов, не оправдает возложенных на него надежд. Во-первых, США сейчас не удобно принимать в свой состав ещё один штат (тем более, такой нищий и проблемный), потому что тогда они не смогут больше выдвигать претензии к возврату Крыма в состав Российской Федерации. Во-вторых, они просто не захотят тратить такие огромные деньги – у них и так глубоко дефицитный бюджет и огромный долг. Так что, по моему мнению, Пуэрто-Рико в состав США в ближайшее время не войдёт.Пусть Пуэрто-Рико «не считается», но теперь аналогичные проблемы возникли в уже полноценном американском штате Иллинойс.Иллинойсу грозит полноценный дефолт, который усугубляется тем фактом, что если для отдельных муниципалитетов процедура защитного банкротства предусмотрена американскими федеральными законами, то для целых штатов такой процедуры попросту нет. И платить по дефолту, если Конгрессом не будет принят специальный закон (а там никто и не чешется), придётся всеми наличными активами.Напомню, что Иллинойс – это один из крупнейших штатов в США, с населением свыше 13 миллионов человек и официальным ВВП в размере около 700 миллиардов долларов (53,8 тысяч на душу населения, что очень много). В этом штате расположен также город Чикаго, о чьих проблемах можно писать целую серию статей (и о котором снят очень сильный сериал «Босс»).Иллинойс уже два года живёт без принятого бюджета, а пока республиканцы и демократы ломают копья в «доме представителей» штата, заложенный дефицит в текущем проекте бюджета составляет 6,2 миллиарда долларов, и это накладывается на уже имеющиеся неоплаченные счета в 14,6 миллиарда.Ситуация с бюджетом осложняется тем, что для его принятия по местным законам нужно одобрение не простого большинства, а 3/5 (60%) от числа депутатов. Во время последнего голосования по бюджету результат был 59-46, а этого не достаточно (простая математика говорит нам, нужно минимум 63 голоса из 105).Рейтинговые агентства уже понизили рейтинги долговых обязательств штата до «мусорного» уровня, так что теперь даже брать в долг Иллинойсу будет проблематично и очень дорого.На сегодня уже наступил ряд последствий сложившейся ситуации.1. Университеты Иллинойса уже лишились (или в процессе лишения) государственной аккредитации на уровне страны (что существенно снизило их престиж), вынуждены сокращать преподавательский состав и закрывать студенческие кампусы.В предлагаемом проекте бюджета, который должны были принять до начала нового финансового года, наступившего 20 июня (у них почему-то так), но так и не приняли, расходы на образование предусматривается урезать на 10%. А это больно. Нет денег ни на исследовательские программы, ни на стипендии для студентов.2. Федеральный суд в Чикаго обязал штат выплачивать по миллиарду долларов в месяц на медицинские страховки Medicare для населения. А денег на это попросту нет (задолженность штата по медицинским счетам уже превышает 2 миллиарда долларов).3. На зарплату госслужащим также нужно выделять примерно по 500 миллионов в месяц. Многим из них уже задерживают зарплаты.4. Проблемы с деньгами также у школ. Они финансировались за счёт налога на собственность, на который нынешний губернатор штата наложил вето сроком на четыре года. И теперь совершенно непонятно, откуда взять деньги, чтобы профинансировать обучение школьников.5. Дыра в пенсионном обеспечении госслужащих достигает 130 миллионов.6. Из-за отсутствия финансирования 30 июня может полностью прекратить работу горячая линия «911».7. Приостановлена местная часть федеральной лотереи, потому что у штата нет денег, чтобы выплачивать их часть выигрышей.И это лишь малая часть надвигающихся проблем.Ситуация усугубляется конфликтом между губернатором Брюсом Раунером (Rauner) и депутатским корпусом. Каждый из них выдвигает свой проект бюджета, и они никак не могут прийти к компромиссу (на что у них формально осталось два дня до окончания сессии).Но даже если будет принят более экономичный вариант бюджета, предложенный демократами, предусматривающий рост налогов на 5 миллиардов (в том числе увеличение подоходного налога до 32%) и урезание расходов на 2,4 миллиарда, то дефицит бюджета всё равно составит 6,2 миллиарда долларов.Некоторые из предлагаемых антикризисных мер достаточно смешные. Например, штат в дополнение к уже имеющимся казино и лотереям легализовал фэнтези-спорт (не знаю, что это) и онлайн-гэмблинг (интернет-казино). Рассчитывают заработать на этом несколько десятков миллионов долларов.Чтобы добить проклятое место, синоптики объявили на сегодня о приближении к Чикаго крупного торнадо, что уже привело к отмене 93 авиарейсов из аэропорта О’Хара.Даже если соглашение по бюджету будет достигнуто, скачкообразный рост налогов может привести к тому, что такие расположенные в Иллинойсе штаб-квартиры крупных компаний, как «Caterpillar», «Boing», «McDonalds», «Kraft Foods», «Allstate» могут принять решение о перемещении в другие штаты (или вовсе за пределы США).Если же компромисс не будет достигнуть, то уже в ближайшее время мы сможем увидеть прецедент банкротства целого штата в США. А ведь за Иллинойсом с аналогичными проблемами выстроились в очередь Калифорния, Кентукки, Коннектикут, Нью-Джерси и ряд других.«Карточный домик» – это ещё один мой любимый сериал. Иногда для падения всей конструкции достаточно, чтобы упала всего одна карта…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com