Армия мигрантов – становой хребет Собянинской экономики

Труд иностранных рабов для Собянина имеет несколько целей.

1) Отдавать ползарплаты наверх хозяевам. Совершенно неважно, что именно делают мигранты – если вся бригада была на объекте и можно таким образом превратить ничейные бюджетные средства в чейные (кого надо) конкретные деньги.

Можно нарыть по всему городу бессмысленных ям, можно заасфальтировать ливневку, просто рубить деревья, демонтировать заборы (выгоднее сначала покрасить), косить ежедневно траву, поливать потоп, сносить дома. Конечной цели что-то наконец достроить и жить в комфорте нет, вечная стройка и благоустройство – это вечный поток денег из бюджета.

2) Для обеспечения непрерывности рабского труда надо постоянно закупать из бюджета плитку, бордюры, розовых пингвинов и прочее – у кого надо. Мусор вывозит кто надо, подсветку на 6 миллиардов делает кто надо, тендер на еженедельный фестиваль оленьего варенья выигрывает кто надо – и так до бесконечности.

3) Держать местных жителей в параличе воли, показывать им ежедневно, что они здесь никто, звать их никак, повлиять на решения принимаемые даже таджикским бригадиром они не могут. Делай что хочешь – пиши петицию, звони в полицию, ничего не изменится. Забор мы вам во дворе снесли согласно пункта регламента № ХЗ-740-666: два гастарбайтера в подвале провели совещание и так постановили, у них есть власть и право.

А вот чтобы восстановить его – вы проведите собрание собственников, соберите со всего дома подписи и подайте прошение на высочайшее имя. А мы подумаем и ответим, что нет, обратно вернуть ваш забор никак нельзя.

Желания жителей не имеют никакого влияния на решения властей. Вы можете ежедневно до посинения писать в Интернете комментарии вроде «нешто они там не понимают, что деньги разумнее пустить на медицину и пенсии!» – но всё равно всегда будет только подсветка газонов, вырубка деревьев и полив потопов.

Алексей Приходько

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/4796/19504/-