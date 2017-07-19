10 самых интересных космических феноменов, открытых недавно

Мы многое знаем о космосе, но так как во Вселенной все относительно, то можно с уверенностью сказать, что о космосе мы практически ничего не знаем. И совсем необязательно, что это плохо, потому что каждое новое открытие по-прежнему продолжает вызывать в нас восторг и захватывает нас как минимум до следующего крупного открытия.

Сегодня поговорим о десятке самых интересных космических феноменов, открытых совсем недавно.

Искусственный «космический щит» Земли

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Исследователи аэрокосмического агентства NASA недавно обнаружили, что глобальное использование передачи радиосигналов приводит к удивительному и весьма практичному последствию – созданию вокруг Земли «пузыря» из сверхнизких частот, защищающего нас от некоторых видов космического излучения.

У нашей планеты есть так называемые естественные, природные пояса Ван Алена, области, где накапливаются и удерживаются проникшие в магнитосферу высокоэнергетичные заряженные частицы солнечного излучения. Однако ученые отметили, что аккумулируемая на Земле электромагнитная сила образовала своего рода низкочастотный барьер, отражающий некоторые высокоэнергетичные космические частицы, ежедневно пытающиеся бомбардировать Землю.

Основой для этого барьера служат остатки космического электромагнитного мусора, оставшегося еще со времен ядерных испытаний во времена атомной эры. Кроме того, Земля (а точнее мы) последние более 100 лет тоже активно излучали радиоволны в космос. Ну а завершают картину наши многочисленные энергосистемы, разбросанные по всему миру и излучающие радиоволны определенного диапазона.

Галактика с двойным галактическим кольцом

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Галактика PGC 1000714 является, возможно, самой уникальной среди когда-либо обнаруженных. Она относится к так называемому Хоговскому типу и имеет окружающее ее кольцо, как планета Сатурн, только, разумеется, галактического масштаба.

Среди всех известных нам галактик только 0,1 процента обладают кольцами. Уникальной же PGC 1000714 делает то, что она одна в своем роде обладает не одним, а сразу двумя галактическими кольцами.

Кольца окружают сердцевину галактики, возраст которой, по подсчетам исследователей, составляет 5,5 миллиарда лет. Она изобилует стареющими звездами, чей свет уходит в красный диапазон спектра. Вокруг основного кольца имеется гораздо более молодое внешнее, возрастом 0,13 миллиарда лет. Его заполняют более горячие молодые синие звезды.

Когда ученые провели наблюдение за галактикой в разных диапазонах спектра, то обнаружили совсем неожиданный отпечаток второго, внутреннего кольца, расположенного ближе к галактическому ядру, сопоставимого с ним по возрасту и совсем не связанного с внешним кольцом. Учитывая факт, что подавляющее большинство галактик относятся к классам эллиптических и спиральных галактик, PGC 1000714 может на долгое время сохранить свою уникальность.

Планета горячее звезд

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Самая горячая среди обнаруженных экзопланет оказалась жарче большинства известных нам звезд. Температура Kelt-9b составляет 3777 градусов Цельсия, и это только на ее темной стороне! На стороне же, обращенной к своей звезде, температура возрастает примерно до 4327 градусов Цельсия. Она почти такая же горячая, как поверхность Солнца!

Экзопланета Kelt-9b обращается вокруг звезды Kelt-9, относящейся к типу-А звезд, и расположена примерно в 650 световых годах от нас в созвездии Лебедя. Тип-A звезд рассматривается учеными как один из самых горячих, а ведь возраст Kelt-9 пока составляет всего каких-то 300 миллионов лет. Со временем звезда расширится и в конце концов фактически соприкоснется с планетой Kelt-9b.

К тому моменту от планеты, вероятнее всего, останется не больше, чем голое твердое ядро, потому как излучение звезды ежесекундно выжигает около 10 миллионов тонн материи планеты, что заставляет Kelt-9b выбрасывать гигантский хвост, как у комет.

Тихая сверхновая

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Совсем не обязательно иметь пространственно-искажающую сверхновую или столкновение двух невероятно плотных объектов вроде нейтронных звезд, чтобы получить черную дыру, потому что оказывается, что звезды сами по себе могут превращаться в черные дыры.

Ученые давно подозревали, что такое возможно. По крайней мере наши компьютерные модели нам об этом ясно твердили. Но на практике такое явление, судя по всему, наблюдалось впервые. Используя Большой бинокулярный телескоп, ученые смогли определить тысячи потенциально «неудавшихся сверхновых». И среди всех была обнаружена по-настоящему очень интересная.

Звезда, получившая название N6946-BH1, обладала достаточной массой (примерно в 25 раз больше, чем у Солнца) для проявления такого феномена. Изображения выше показывают, как, по мнению ученых, это должно происходить: сначала яркость звезды незначительно (по сравнению с другими сверхновыми) увеличивается, а затем превращается в полную тьму.

Самое большое магнитное поле во Вселенной

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Многие небесные тела производят свои собственные магнитные поля, но самое большое среди когда-либо обнаруженных принадлежит гравитационно-связанным скоплениям галактик.

У некоторых обнаруженных скоплений оно может растягиваться примерно на 10 миллионов световых лет. Учитывая размеры нашего Млечного Пути, которые составляют каких-то жалких 100 000 световых лет, цифры не могут не впечатлять.

Внутри скоплений содержится колоссальный объем заряженных частиц, газовых облаков, звезд и темной материи. И их хаотическое взаимодействие между собой может создавать такие гигантские магнитные поля. Когда галактики слишком сближаются и в конце концов сталкиваются друг с другом, то содержащийся в них нагретый от трения газ сильно сжимается, создавая и выстреливая так называемыми «реликтами» аркообразной формы, чья протяженность может достигать 6 миллионов световых лет, что потенциально больше размера скоплений, которые их породили.

Скоротечные галактики

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Ранняя Вселенная полна загадок. И одной из таких загадок являются, например, странные галактики, которые по всем законам не должны были существовать достаточно долго, чтобы набрать достаточный уровень наблюдаемости.

Эти галактики уже состояли из сотен миллиардов звезд (по нынешним космологическим стандартам весьма впечатляющая цифра), когда Вселенной было всего лишь 1,5 миллиарда лет или около того. Заглянув «в прошлое» еще дальше, астрономы обнаружили новый тип гиперактивных галактик, которые выросли быстрее всех в ранних галактических гигантов.

Когда Вселенной не было еще и 1 миллиарда лет, эти протогалактики уже содержали огромное число звезд, порождая их в 100 раз быстрее, чем наш Млечный Путь. Исследователи также выяснили, что даже в ранней и довольно пустой Вселенной существовали галактики, которые, сливаясь, создавали самые первые скопления.

Загадочный выброс рентгеновских волн

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Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» увидела нечто очень странное, когда проводила исследование света ранней Вселенной. Телескоп стал свидетелем мощного выброса рентгеновского излучения, чей источник расположен примерно в 10,7 миллиарда световых лет. Неожиданно на мгновение его яркость стала в 1000 раз выше, а затем полностью исчезла примерно на день.

Астрономы и раньше обнаруживали подобные странные рентгеновские всплески, но особенно примечательным этот случай стал потому, что мощность этого рентгеновского излучения оказалась в 100 000 раз больше, чем у аналогичных всплесков в прошлом.

Возможно, речь здесь идет о гигантской сверхновой, столкновении нейтронных звезд или чрезмерной активности белых карликов. Однако полученные данные не указывают ни на одно из этих явлений. Галактика, из которой произошел этот выброс, гораздо меньше в размерах и расположена гораздо дальше, чем в случае аналогичных явлений, отмеченных в прошлом, поэтому ученые надеются, что речь идет «о совершенно новом типе космического катаклизмического события», и очень хотят в нем разобраться.

Самая необычная орбита

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Мы с легкостью можем представить, как черная дыра способна поглотить любое «зазевавшееся» космическое тело, опрометчиво приблизившееся к ней, но существуют объект, который по какому-то чудесному обстоятельству способен приближаться на безумно близкое расстояние к черной дыре, и, как говорится, ему за это ничего не бывает.

Обнаруженный белый карлик X9 является самым близко расположенным объектом, оборачивающимся вокруг черной дыры. Вы только вдумайтесь: X9 находится от черной дыры на расстоянии, не превышающем в три раза расстояние от Земли до Луны. Исходя из этого, орбитальный период белого карлика составляет всего 28 минут! Каждые 28 минут он совершает полный оборот вокруг гигантского разрыва в пространстве и времени Вселенной. Даже при заказе пиццы вам в лучшем случае приходится ждать час времени.

Два «закадычных друга» находятся примерно в 15 000 световых годах от нас в шаровом звездном скоплении 47 Тукана, являющегося частью звездного кластера Тукана. Астрономы говорят, что раньше X9, вероятнее всего, являлся большой красной звездой, однако позже попал в поле воздействия черной дыры, которая высосала из него все соки, лишив всех внешних слоев. Особенность происходивших в этот момент процессов могла превратить звездный объект в гигантское алмазоподобное тело.

Мертвый космос

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Цефеиды представляют собой класс очень молодых звезд возрастом всего от 10 до 300 миллионов лет. Они являются пульсирующими звездами, отчего изменяющаяся яркость делает их идеальными своеобразными галактическими маяками.

Исследователи находят их разбросанными по всему Млечному Пути. Однако одна вещь оставалась для ученых неизведанной: какова ситуация с цефеидами в галактическом ядре, не позволяющем заглянуть туда из-за сверхплотного скопления межзвездной пыли? Тем не менее способ заглянуть внутрь все же нашелся.

Исследование ядра провели в ближнем инфракрасном диапазоне спектра, и этот анализ показал весьма интересные результаты. Оказывается, что эта область представляет собой «космическую пустыню» и полностью лишена наличия каких-либо молодых звезд.

Несколько цефеид все же удалось найти в самом самом центре галактики. Однако за пределами этого региона на 8000 световых лет во всех направлениях пространство представляет собой мертвый космос.

Третий лишний? Третий запасной!

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Планеты класса горячие Юпитеры странные во всех отношениях. Они размером с наш газовый гигант Юпитер, но при этом их орбиты пролегают настолько близко к своим звездам, что в некоторых случаях расположены даже ближе, чем Меркурий от Солнца.

Ученые изучают этих необычных гигантов последние 20 лет и обнаружили к настоящему моменту около 300 из них. Однако все эти горячие Юпитеры, как правило, находятся в одиночестве. Но в 2015 году исследователи Мичиганского университета подтвердили то, что ранее казалось невозможным – горячий Юпитер в паре!

Более того, компаньоном для него выступает не один, а сразу два небесных тела! Семья получила название WASP-47 и состоит собственно из самого горячего Юпитера и двух очень разных и гораздо более компактных тел. Одно представляет собой нептуноподобный объект, а вторым является еще более компактная и более плотная каменистая супер-Земля.