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ЗАКОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ

16:59. 18 июля 2017 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал:



Смысл Закона ответственности в следующем – только вы сами несете полную ответственность за свою жизнь, за те события, которые в ней происходят, за ваши решения, успехи и ошибки.

Никто, кроме вас, не виноват в том, что происходит и будет происходить в вашей жизни.

Если вы приняли твердое решение начать свой путь к успеху, наберитесь храбрости и примите возможно самое важное решение в вашей жизни – возьмите свою жизнь под свой личный контроль. Отбросьте все мысли, что кто-то другой управляет вашей жизнью. Только вы сами полностью владеете всей ситуацией и несете весь груз ответственности за вашу жизнь.

Ваше будущее зависит от того, о чем вы думаете большую часть времени, какие решения принимаете, действуете ли вы или наоборот бездействуете.

Если вы хотите быть свободным и успешным, то не должны пускать на самотек подход к вопросу о контроле вашей жизни. Достижение прогресса в вашей жизни прямо пропорционально той доле ответственности, которую вы способны на себя взять.

Чем больше эта доля, тем больше у вас будет самостоятельных решений и действий, которые важны именно для вас, а не для кого-то еще.

Успешные люди предпочитают общаться с теми, кто сам контролирует свою жизнь, а не винит во всех бедах кого угодно, только не самого себя. Поэтому если вы хотите войти в число успешных людей – берите свою жизнь под личный, тотальный и неусыпный контроль.

Как можно немедленно применить этот закон

1. Научитесь контролировать свои мысли. Не давайте негативным мыслям надолго задерживаться в вашем сознании. Учитесь формировать те мысли, которые позитивным образом скажутся на вашей жизни.

2. Раз и навсегда договоритесь с самим собой, что только вы ответственны за вашу жизнь.

3. Определитесь с вашими главными задачами и целями в жизни. Составьте план по их достижению.

4. Каждый день делайте что-либо, что будет приближать вас к реализации вашей мечты.

5. Помните – никто кроме вас не будет воплощать в реальность ваши желания. Только вы сами способны это сделать.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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Один комментарий»

  • 30 18
    reporte 18 июля 2017 в 18:33 Ссылка Пометить
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    “Никто, кроме вас, не виноват в том, что происходит и будет происходить в вашей жизни. ”
    Совершенно верно.
    Что-то упустил, где-то поленился, в чём то не проявил терпение и уважение , кого-то не простил. Главное, успеть вовремя понять ошибки и хоть что-то суметь поправить.

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