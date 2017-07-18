ЗАКОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Смысл Закона ответственности в следующем – только вы сами несете полную ответственность за свою жизнь, за те события, которые в ней происходят, за ваши решения, успехи и ошибки.Никто, кроме вас, не виноват в том, что происходит и будет происходить в вашей жизни.Если вы приняли твердое решение начать свой путь к успеху, наберитесь храбрости и примите возможно самое важное решение в вашей жизни – возьмите свою жизнь под свой личный контроль. Отбросьте все мысли, что кто-то другой управляет вашей жизнью. Только вы сами полностью владеете всей ситуацией и несете весь груз ответственности за вашу жизнь.Ваше будущее зависит от того, о чем вы думаете большую часть времени, какие решения принимаете, действуете ли вы или наоборот бездействуете.Если вы хотите быть свободным и успешным, то не должны пускать на самотек подход к вопросу о контроле вашей жизни. Достижение прогресса в вашей жизни прямо пропорционально той доле ответственности, которую вы способны на себя взять.Чем больше эта доля, тем больше у вас будет самостоятельных решений и действий, которые важны именно для вас, а не для кого-то еще.Успешные люди предпочитают общаться с теми, кто сам контролирует свою жизнь, а не винит во всех бедах кого угодно, только не самого себя. Поэтому если вы хотите войти в число успешных людей – берите свою жизнь под личный, тотальный и неусыпный контроль.Как можно немедленно применить этот закон1. Научитесь контролировать свои мысли. Не давайте негативным мыслям надолго задерживаться в вашем сознании. Учитесь формировать те мысли, которые позитивным образом скажутся на вашей жизни.2. Раз и навсегда договоритесь с самим собой, что только вы ответственны за вашу жизнь.3. Определитесь с вашими главными задачами и целями в жизни. Составьте план по их достижению.4. Каждый день делайте что-либо, что будет приближать вас к реализации вашей мечты.5. Помните – никто кроме вас не будет воплощать в реальность ваши желания. Только вы сами способны это сделать.

Источник: nashaplaneta.su