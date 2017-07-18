За что гитлеровцы обезглавили княгиню Оболенскую

До 1965 года о княгине Оболенской и ее трагической судьбе в СССР не знал никто. К 20-летию Победы французские власти передали СССР документы о работе Сопротивления в годы фашистской оккупации, благодаря которым и стало известно о бесстрашной Вики.

Княгиня Вера

Вера Аполлоновна Оболенская переехала во Францию, еще будучи ребенком. Когда грянула революция, ее родители предпочли покинуть родину. Подросшая Вера сперва работала манекенщицей, затем секретаршей. Эти две профессии в ту пору были представлены именно эмигрантками. Во Франции она вышла замуж за своего соотечественника князя Николая Александровича Оболенского. Детей у супругов не было. Вскоре началась война.

Подпольщица Вики

Франция без особого сопротивления отдалась на волю Гитлера. Однако немногочисленные несогласные все же нашлись. На них устраивались облавы, их отправляли в лагеря или попросту убивали. Но те упорно продолжали борьбу. В числе таких сопротивленцев была и Вера Оболенская — Вики, как все ее называли.

Вики стала секретарем подпольной Гражданской и военной организации, созданной Жаком Артюисом – мужем ее подруги. Она привела туда и своих друзей, и мужа. Оболенская ни на минуту не сомневалась в том, что она делает. Вместе с соратниками она собирала разведданные, расклеивала листовки, заготавливала оружие. Благодаря блестящей памяти Вики знала наизусть почти всю секретную информацию: адреса явочных квартир, имена и фамилии агентов.

Из крохотного кружка Гражданская и военная организация вскоре образовала огромную сеть по всей стране. Однако все разрушилось в один миг. Осенью 1943 года во время очередной облавы в руки фашистов попадает один из подпольщиков. В кармане у него обнаруживают квитанцию за телефон, в которой указан адрес явочной квартиры, где хранились оружие и документы секретной организации. Была обнаружена и Вики. Ее вместе с друзьями доставили в гестапо.

Смерть за 60 марок

Вики пережила множество пыток, но не только не выдала своих соратников, а некоторых даже спасла от гибели, утверждая, что незнакома с ними. Но для нее смерть была уже неминуема. Фашисты потешались над княгиней: мол, зачем защищаешь русских? На что Оболенская неизменно отвечала: «Я не предам ни Родину, ни страну, которая меня приютила!»

Веру Оболенскую обезглавили при помощи гильотины. Так немцы казнили только самых опасных для них преступников. За ее казнь палач получил 60 марок.

На кладбище Сент-Женевьев-ду-Буа есть плита с именем княгини, однако тело ее там не захоронено. Сразу после смерти Вики увезли в анатомический театр, и больше ее никто не видел.

Великий русский писатель Виктор Астафьев считал, что Оболенская легко могла себя спасти. Вот что он написал о храброй Вики: «Княгинюшка-то Оболенская могла остаться живой, для этого ей надо было сделать малую малость — отказаться от родства своего, написать на тюремной доносной бумажке, что к России и россиянам она никакого отношения не имеет».

http://russian7.ru/post/za-chto-gitlerovcy-obezglavili-knyagin/

Источник: slavyanskaya-kultura.ru